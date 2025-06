Leon Verdonschot: 'Tientallen GroenLinksers willen dat Timmermans zijn 'cultuur van de dood'-uitspraak over Hamas terugneemt'

'De nuttige idioten van Hamas hier in het Westen proberen te ontkennen dat ze de cultuur van de dood vertegenwoordigen, terwijl Hamas er zelf niet omheen draait'

Beste Frans Timmermans,



Mocht de fusie van GroenLinks en de PvdA deze maand doorgaan (en daar lijkt het wel op) en mocht u dan de lijsttrekker van die nieuwe partij worden (en ook daar lijkt het op), dan wordt u ongetwijfeld bedolven onder de goedbedoelde adviezen. Daar voeg ik er graag nog een aan toe. En wel deze.

Negeer, of beter nog, bestrijd de campagne die momenteel op u wordt gericht. Er gaat dezer dagen een petitie rond, ondertekend door tientallen GroenLinksers, met een filmpje ondersteund door oud-Kamerleden Tofik Dibi en Kauthar Bouchallikht, waarin progressieve politici worden aangesproken op hun ‘gebrek aan moreel leiderschap’. De petitie richt nadrukkelijk op linkse oppositiepartijen als GroenLinks-PvdA. Die hebben zich te weinig uitgesproken tegen Israël, is het verwijt: ‘Waar waren jullie de afgelopen twintig maanden?’

De ondertekenaars hebben zes eisen. Eén ervan luidt: ‘Erken het recht van de Palestijnen om zich te verzetten tegen de illegale bezetting, ook bewapend.’ In het filmpje is het Tofik Dibi die deze laatste woorden zo dreigend mogelijk uitspreekt. Ik moest daar hard om lachen. Tofik Dibi die dreigt met geweld: het deed me een beetje denken aan die keer dat FvD’er Gideon van Meijeren fantaseerde over een bestorming van ons parlement. Bij een ander denk je: onheilspellend. Bij Dibi en Van Meijeren vooral: en wie wou je daarvoor meebrengen?

Maar het is vooral een ander punt dat mijn aandacht trok. En wel: ‘Neem “cultuur van de dood” terug.’ Dat is gericht aan u. U zei over Hamas in november 2023: ‘Het is een cultuur van de dood en wij zijn een cultuur van het leven.’

Ik heb zoals iedereen enkele selectieve beelden gezien van 7 oktober, de dag waarop Hamas zo gruwelijk toesloeg. Maar er bestaat ook een lange, ongecensureerde video van al het sadistisch, niet zelden seksueel geweld, ook tegen vrouwen en kinderen. Dat er genoeg materiaal was voor een lange video, komt doordat de terroristen hun daden vaak zelf filmden. Uit trots. Wat vooral op schijnt te vallen wanneer je de beelden achter elkaar ziet, is het de extatische vreugde van de terroristen. Die gruwelijkheid is door iemand heel goed geduid. En wel met deze woorden: ‘De grote zwakte van de ongelovigen is dat ze van het leven houden. Maar wij houden van de dood, en dat is ons grote voordeel.’

De uitspraak is afkomstig van Ismail Haniya, de leider van Hamas, tot hij vorig jaar juli door Israël werd gedood. Daar zal hij zelf niet rouwig om zijn geweest. Ik zie nog de nieuwsbeelden voor me van de Hamasleider die in een ziekenhuis in Qatar kreeg te horen dat zijn zoons alle drie waren gedood door Israëlische drones. Geen traan, geen enkele emotie. Hij ging meteen bidden, om Allah te danken dat zijn zoons nu martelaar waren geworden. Het hoogste doel in het Hamas-handboek is immers sterven als martelaar, liefst terwijl je zoveel mogelijk vijanden met je meeneemt.

Je hoeft niet eens van ánderen aan te nemen dat Hamas de cultuur van de dood vertegenwoordigt, ze draaien er zélf niet omheen. Dat hun nuttige idioten hier in het Westen dat proberen te ontkennen, maakt ze daarom nog erger dan handlangers.