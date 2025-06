Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 24ste editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Heeft Morrissey nog vrienden? Omstreden zanger komt naar AFAS Live

De legendarische zanger Morrissey treedt op 19 juni voor het eerst in tien jaar weer eens op in Nederland: in de Amsterdamse zaal AFAS Live. Zo populair als in de jaren tachtig is hij door zijn vermeende racisme allang niet meer. ‘Reis naar Engeland en je hebt geen idee meer waar je bent.’

Nazi-jagers: hoe de Britse SAS in opdracht van Churchill oorlogsmisdadigers opspoorde

Voormalig BBC-oorlogsjournalist Damien Lewis is een geboren verhalenverteller. In zijn nieuwste boek SAS Nazi-jagers beschrijft hij hoe de Britse Special Air Service (SAS) in opdracht van Winston Churchill na de oorlog SS-commandanten en andere oorlogsmisdadigers van Hitlers naziregime opspoort om ze voor het gerecht te brengen. Een voorpublicatie.

Filosoof Dick Timmer: 'Invloed superrijken is er altijd geweest'

Politiek filosoof en onderzoeker Dick Timmer (32) haalde twee jaar geleden alle landelijke media met een pleidooi voor een grens aan rijkdom. Nu is zijn boek Sommige mensen zijn te rijk verschenen, waarin hij pleit voor gelijkheid en tegen hiërarchie. ‘Het is niet zo dat ik zeg dat je boven de 10 miljoen niets meer zou mogen bezitten. Maar wel dat de samenleving zich moet afvragen of die extra welvaart nog ten goede van de samenleving komt.’

Steije Hofhuis: 'Europees migratiemodel leidt tot catastrofe'

Het Europese migratiemodel lijkt op papier humaan, maar is in werkelijkheid tot een catastrofe verworden, stelt historicus en migratieonderzoeker Steije Hofhuis (41). Maar het blijft lastig om het onderwerp open te bespreken. ‘Een land kan zich alleen hoge aantallen migranten veroorloven als daarnaast ook de gevestigde belangen en identi­teiten worden verdedigd. Dat gebeurt nu te weinig.’

60 jaar DJ Gizmo: een turbulent leven vol drank, drugs en heel veel gokken

DJ Gizmo oftewel Ferry Salee draait al meer dan veertig jaar mee in de hardcorescene en is nog lang niet klaar. Op 27 junistaat hij op Defqon.1 en daarmee is hij de laatste van het legendarische Dreamteam van ID&T die nog altijd op het hoogste podium staat. Een gesprek over roem, cocaïne, gok­verslaving, financiële sores en doorgaan tot je erbij neervalt. ‘Dat ik überhaupt de 60 heb gehaald, daar ben ik al trots op.’