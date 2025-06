Seksuologe Eveline Stallaart over Flodder-scène Tatjana Šimić en de buurman: 'Dat zou nu niet meer kunnen'

Tatjana Simic gaat weer acteren. Zijn de centjes op?

“We vermoeden van niet. Na een relatie met miljardair Marcel Boekhoorn sloeg de struise Kroatische in 2013 een volgende vette vis aan de haak. Quote-miljonair Lex van Hessen (77) viel als een blok voor ons nationale sekssymbool van de jaren 80 en 90. Het bedrijf Van Hessen is wereldmarktleider in de productie van natuurdarmen, die worden gebruikt als worstomhulsel. Dat Lex z’n eigen worstje maar wat graag in Tatjana hangt, leidde er twaalf jaar geleden toe dat hij z’n toen 80-jarige vrouw verliet. Met een groot huis op Hawaii, een luxe appartement in Monaco en een geschat privévermogen van rond de 210 miljoen euro, zou je kunnen zeggen dat Tatjana slechts haar lipjes hoeft te stiften en haar nageltjes hoeft te lakken.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Maar?

De blonde knapperd is het thuiszitten zat en heeft met Van Hessen de hele wereld al afgereisd. En om nog langer zijn Derek Rose gold edition boxer shorts van Egyptisch katoen met 24-karaats gouden draad geweven logo - inclusief remsporen - uit te wassen, daar past Taat voor. Ze gaat acteren in een spin-off van Flodder, die wordt genoemd naar het personage Kees Flodder dat ze speelde in de iconische Flodderfilms en -series. Terugkijkend naar die glorietijd, vertelde Simic onlangs op de radio aan Gijs Staverman dat ze wilde weigeren om de vrijpartij met de buurman te spelen (‘Maar buurman, wat doet u nu?’).

De assistente van regisseur Dick Maas zei echter dwingend: ‘Kindje, kindje, je wist toch dat je dit moest doen?’ Er werd een soort slipje van een panty gemaakt dat tussen haar billen werd gestoken, zodat niemand zag dat haar flamoes toch bedekt was. Bert André, die buurman Neuteboom speelde, kreeg een dubbele onderbroek aan, zodat zijn gevalletje niet tegen haar Kroatische kontje schurkte. Maar toen hij bukte, was die tweede onderbroek zichtbaar, dus die moest toch uit. Simic: ‘Ik was geen actrice, janken, janken, janken was het.’ In 1996 is ze gestopt met die rol en naar eigen zeggen heeft Simic sindsdien geen teksten meer geleerd en überhaupt niet meer geacteerd. Nu ze haar rol weer oppakt, hoeft ze niet meer te vrezen voor de bewuste buurman. Bert André is in 2008 overleden.

‘Tatjana Simic is gewoon nog knetterlekker’

Wat vindt Tatjana Simic van zichzelf?

‘Ik ben 62 geworden, kan ik het nog wel?’

Wat vinden wij van Tatjana Simic?

We hopen maar dat er een nieuwe buurman naast haar is komen wonen.

Wat vinden anderen van Tatjana Simic?

Gijs Staverman - radiopresentator

‘Ik ben vroeger bij haar op de opnameset geweest, waar ze me alles heeft laten zien. Ik ken haar al best wel lang. Ik vind haar een spontane, leuke vrouw. Flodder vond ik voor die tijd best vooruitstrevend. En inmiddels ook iconisch, want zowel de film als de serie zijn tot in den treure herhaald. Ik denk dat heel veel mensen het leuk zijn blijven vinden. Of Tatjana ook een icoon is? Dat denk ik wel. Zeker voor Nederland heeft ze door Flodder een iconische status gekregen, al woont ze tegenwoordig in Monaco.

Of ik haar destijds ook een lekker ding vond? Op die manier kijk ik niet naar vrouwen. Ik heb lange tijd in Amsterdam gewoond en daar kwam ik haar geregeld tegen bij een koffietentje bij mij om de hoek. Dan dronken we samen soms koffie. Ik vond haar altijd heel vrolijk en gezellig. Geen kapsones, geen gedoe. Alles wat zij deed, daar stond zij volledig achter. Dat vind ik interessant. Tatjana was onlangs te gast in mijn radioshow Gijs Op 10 op Radio 10. Ze was maar voor een paar dagen in Nederland en ik stelde het erg op prijs dat ze langs wilde komen. Ik weet dat ze veel media-aanvragen heeft afgehouden, dus ik vond het tof dat ze wel bij mij zat. Waar die bakjes koffie van vroeger al niet goed voor zijn geweest, haha.’

Niek Stolker - Playboy

‘Tatjana is bij ons blad een onbetwiste recordhouder. Ze heeft maar liefst negen keer op de cover gestaan en daarmee is ze verreweg nummer één. Ze is erg belangrijk voor Playboy geweest en ik ben er trots op dat we haar zo vaak in het blad hebben gehad. Ze heeft de uitstraling. Ze heeft het spannende. Ze is de girl next door, ze is sympathiek en bereikbaar, maar tegelijk is ze geen vrouw die echt naast je zou kunnen lopen en dat maakt het ontzettend spannend. Na haar eerste verschijning in Playboy zei Dick Maas meteen: ‘Die moet ik hebben voor Flodder.’ Daarna is ze groot en bekend geworden en heeft ze nog acht keer in ons blad gestaan.

Voordat wij haar in het blad hadden, kende bijna niemand haar, ze kwam bij ons terecht als model. Tatjana had alles in zich voor een knallende cover, een blinde kon nog zien dat we haar moesten hebben! In Amerika is het op dezelfde manier gegaan met Pamela Anderson. Die stond eerst in Playboy en aan de hand daarvan werd ze gevraagd voor Baywatch. Je zou kunnen zeggen dat Pamela Anderson de Tatjana Simic-route heeft genomen. Ik zie er geen probleem in dat Tatjana op haar 62ste een comeback maakt als Kees Flodder; ze kon het toen, dan kan ze het nu nog steeds.

In januari 2013 stond ze voor het laatst bij ons op de cover, het poseren ging haar toen ook nog fantastisch af. Dus ik denk dat ze dat ook nog steeds zou kunnen. Of ik haar anno 2025 op 62-jarige leeftijd op de cover zou zetten? Ja hoor. Tatjana in Playboy is altijd een goed idee.’

Eveline Stallaart - seksuologe

‘De beroemde seksscène die Tatjana met de buurman speelde, moeten we vooral zien als een uiterst ongemakkelijke situatie die komisch was bedoeld. In die tijd straalde Tatjana al veel zelfverzekerdheid uit. Ze zette de ondeugendheid van haar personage Kees Flodder in om een dure auto te regelen. We moeten het niet groter maken dan het is: het was gewoon een humoristisch moment. Voor eind jaren 80 was het wel gedurfd, gewaagd en brutaal.

Als je dezelfde scène naar de tijd van nu zou halen, zou men misschien zeggen dat het zonder consent gebeurde of dat de verhoudingen niet kloppend zijn. Daar zou men over kunnen vallen. Ook het neerzetten van stereotype beeld van de gewillige vrouw en de hitsige buurman zou in deze tijd wat gevoeliger liggen. Het zou gekenmerkt kunnen worden als ongepaste aanraking.

Toch vind ik wel dat we om dit soort scènes en situaties moeten kunnen blijven lachen. Ook nu kan Tatjana nog prima zo'n rol spelen, al zal die dan iets genuanceerder zijn. In recente Hollywoodfilms en -series zie je veel vrouwen van oudere leeftijd seksueel actief en aantrekkelijk zijn. De Nederlandse kijker vind ik daarin wel meer kritisch en veroordelend, maar het algemene beeld is dat vrouwen tussen 50 en 65 het nog prima leuk kunnen hebben tussen de lakens.’