De successtory van UFC-oprichter Dana White: deze vriend van Donald Trump maakt kooivechten 'Great Again'

*Op de foto: Dana White heeft ernooit een geheim vangemaakt een fan vande president te zijn.



‘USA! USA! USA! USA!’ Het was zaterdagavond 12 april 2025 en de messias kwam het Kaseya Center in Miami binnen. Het Mixed Martial Arts-evenement UFC 314 stond op het punt van beginnen. Vechtsporters als Michael Chandler, Paddy Pimblett en Alexander Volkanovski zouden snel de octagon (een achthoekige ring in kooivorm) betreden en hun tegenstanders tot groot enthousiasme van 19.600 toeschouwers slaan, schoppen, knijpen, wurgen, bijten, met ze worstelen en zo nu en dan een kopstoot geven. Ze zouden als moderne gladiatoren worden verwelkomd, maar er was maar één man die de hele avond het hardst werd toegejuicht: president Donald J. Trump.

De op één na populairste man zat die avond naast Trump. Dana White is de baas van Mixed Martial Arts-bond UFC (Ultimate Fighting Championship). Hij is kaal en draagt graag dure jasjes en overhemden waarvan de bovenste knoopjes open zijn. White heeft de bravoure van Donald Trump en ook hij vindt dat de wereld kan worden onderverdeeld in winnaars en verliezers, of wusses (watjes) en killers, zoals hij zelf zegt.

White maakte een miljardenindustrie van de UFC met supersterren die over de hele wereld worden geadoreerd vanwege hun kracht en mannelijkheid. Trump waardeert dat soort mensen en de UFC-baas propageert ook nog eens de waarden van de Make America Great Again- beweging (MAGA): hij is patriottisch, luid, vulgair, onbeschaamd hebzuchtig en het tegenovergestelde van politiek correct. Ze werden lang geleden vrienden en zijn dat tot op de dag van vandaag gebleven.

Uitblinker

De president stond op, zwaaide, genoot van de aandacht. Eerder op de dag stapte hij uit het regeringsvliegtuig Air Force One. Een journalist vroeg Trump wie de uitblinker van het UFC-evenement zou zijn. Trump leek geen idee te hebben wie er meededen, maar dat maakte ook niet uit. Het belangrijkste was dat hij aanwezig was bij een UFC-evenement in een grote sportzaal, in de buurt bij Dana White, zijn grote vriend die hij zo goed kon gebruiken voor zijn imago als strongman. Het antwoord dat Trump gaf: ‘Er zullen veel goede gevechten worden gehouden. Wie er gaat winnen? Dana White. Dana White zal winnen.’

Trump had zijn kleindochter Kai Trump meegenomen naar Miami. Ook een meisje kan niet vroeg genoeg genieten van een sportfeest vol bloed, vlagvertoon en extreem geweld. In de buurt zaten prominenten uit Trumps regering zoals Robert F. Kennedy jr., minister van Gezondheid en antivaxxer. X-eigenaar Elon Musk was er ook, net als FBI-baas Kash Patel, de extreemrechtse Director of National Intelligence (de inlichtingendienst) Tulsi Gabbard en de minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. Trumps hoofd verscheen op grote schermen. De toeschouwers gingen staan en schreeuwden weer ‘USA! USA!’ Trump liep op advies van Dana White naar beneden om nog veel luider te worden vereerd.

Uit de boxen dreunde YMCA van The Village People, de hit die Trump keer op keer had laten draaien tijdens zijn politieke bijeenkomsten. Joe Rogan, de populairste podcaster van Amerika en deze avond de ceremoniemeester van dienst in de octagon, stelde de retorische vraag: ‘Is er iemand anders die een enthousiastere ontvangst krijgt dan de vechters?’ Nee natuurlijk niet en Trump reageerde door een gebalde vuist de lucht in te steken, inmiddels zijn handelsmerk. De muziek van The Village People werd nog harder gezet en Trump danste zijn befaamd geworden dansje, een gekke oom die vreemde heupbewegingen maakt na een paar glaasjes jenever of advocaat.

Trump omhelsde Dana White en dat bewees voor de zoveelste keer in korte tijd hoe hecht de twee de afgelopen decennia zijn geworden. Hun vriendschap is deels te verklaren door overeenkomsten in karakter. Trump en White zijn allebei ondernemer en ze geloven beiden sterk in transactioneel handelen. Ze hebben niet de steun van de traditionele elite, maar die hebben ze ook niet nodig, het gebrek eraan is juist in hun voordeel. Net als Trump overleefde White meerdere schandalen en hij omschreef zich in het zakentijdschrift Forbes als een ‘serial scofflaw’, een persoon die consequent regels breekt.

Zo werd White in 2023 gefilmd toen hij zijn vrouw een wel heel harde corrigerende tik gaf in een nachtclub. Trump en zijn aanhangers hebben helemaal geen moeite met dit soort gedrag, ze waarderen het zelfs. Het grootste verschil tussen White en Trump is dat de eerste echt heeft moeten vechten in zijn leven om vooruit te komen. Hij groeide op in Boston en had geen absurd rijke vader zoals Trump. White moest baantjes zoeken om te kunnen eten, werkte als portier en valet in een hotel en probeerde naam te maken als profbokser. White was niet goed genoeg en werd toen trainer. Halverwege de jaren negentig ontvluchtte hij Boston nadat hij naar eigen zeggen een conflict om geld had met gangsterbaas Whitey Bulger. Twee maffiosi kwamen naar zijn sportschool en eisten 2500 dollar. Hij kreeg een paar dagen om te betalen en verhuisde daarna snel naar Las Vegas.

Voor Donald Trump is er altijd een plekje vrij op de eerste rij.

White bleef daar bezig met boksen, leerde mensen uit andere vechtsporten kennen en raakte halverwege de jaren negentig gefascineerd door Mixed Martial Arts (MMA). Dat is een tak van sport zonder regels en met elementen van kickboksen, worstelen en jiujitsu. Alles mag in de octagon, op de beste avonden vloeit er veel bloed. Een van de bonden was de UFC, maar daar ging het slecht mee omdat MMA een slechte naam had. Alleen onbeschaafde mannen hielden zich daarmee bezig, Republikeinen keken nog neer op mensen die naar de UFC gingen kijken. Op de tribunes zat bijna geen publiek en dat was logisch. De zalen waren nogal smoezelig, toeschouwers hoefden niet te rekenen op entertainment buiten de ring, geen organisator had daar geld voor. De vechtsporters kregen slecht betaald en werden door de meeste Amerikanen als uitschot gezien.

Politieke grootmacht

In 2025 is dat al jaren heel anders. New York Times-journalist Sabrina Tavernise begint de recent verschenen podcast Dana White, Donald Trump and the Rise of Cage-Match Politics met: ‘De afgelopen vijf jaar heeft één sportcompetitie sneller aan populariteit gewonnen dan welke andere ook: het Ultimate Fighting Championship, ofwel UFC.’ De zin erna: ‘Whites jarenlange vriendschap met Donald Trump heeft een ooit marginale sport tot een culturele en politieke grootmacht getransformeerd.’ Dat zijn grote woorden, maar wel waar.

White nam de sport over ‘toen iedereen dacht dat het alleen maar bergafwaarts zou gaan’, zegt een toeschouwer van een UFC-wedstrijd in de podcast en ook dit is waar. White was een van de weinigen die potentie in de UFC zag toen bijna niemand daarin geloofde. Hij leende na zijn mislukte bokscarrière twee miljoen dollar van vrienden uit een bekende casinofamilie en nam de noodlijdende UFC over. Zijn pitch werd: There are no rules. Deze sport was het wilde westen, wetteloos, zoals er vroeger in barretjes werd gevochten. De winnaar was degene die aan het einde van de wedstrijd was blijven staan.

White regelde spektakel binnen en buiten de ring, de vechters kwamen op onder heavy metalsongs, rook werd de zaal ingeblazen, een ceremoniemeester schreeuwde vanuit de octagon: ‘Ladieessss annnnnn gentlemeeeeenn! Street-tough warriors voeren oorlog tegen elkaar in een strijd waarin alles mag en alles kan gebeuren.’ De populariteit nam toe, maar de kritiek hield aan. De Republikeinse senator en oorlogsheld John McCain noemde de UFC-wedstrijden ‘menselijke hanengevechten’, maar voor White en duizenden anderen werd dat steeds meer een aanprijzing.

Dana White is ook populair bij de jongste generatie.

Staten begonnen de evenementen van de UFC te cancelen, ook dit vond White uitstekende reclame voor zijn sport. Echte Amerikanen hadden behoefte aan wetteloos geweld in een afgesloten omgeving, de Amerikaanse samenleving was veel te verwijfd geworden. De tribunes raakten onmiskenbaar voller, maar de bond bleef noodlijdend en dat veranderde pas toen een vastgoedtycoon uit Queens zich voor de sport ging inzetten. Donald Trump bood White in februari 2001 zijn protserige Taj Mahal-casino in Atlantic City om een groot UFC-evenement in te houden. White zou later zeggen dat dit een cruciaal moment voor hem en zijn bond was: ‘Niemand nam ons serieus. Behalve Donald Trump.’

De jaren erna bleef de UFC, ondanks Trumps hulp, een tamelijk marginale sport, maar de vriendschap bleef intens. Trump nodigde UFC’er Tito Ortiz uit voor zijn programma The Celebrity Apprentice en White ging elementen uit reality-tv gebruiken om zijn bond bekender te maken. Hij zette in 2005 een show op genaamd The Ultimate Fighter. Zijn strijders uit de octagon kregen hierdoor een achtergrondverhaal. Hoe krankzinniger, hoe beter en er kwamen steeds meer toeschouwers naar de wedstrijden. In 2011 tekende White zijn eerste lucratieve contract voor de UFC. Trump las er een artikel over, liet het uitknippen, opsturen en deed er een briefje bij met: ‘Gefeliciteerd Dana, ik heb altijd geweten dat je dit zou lukken.’

De UFC was ineens de tegenbond, een anti-establishmentbeweging waar 'Make America Great Again'-aanhangers en antivaxxers zich thuis voelden

Vijf jaar later was het Trump die zijn vriend om een gunst vroeg. Hij ging een poging doen om president te worden en wilde dat White zou spreken op de Republikeinse Conventie in Cleveland. White moest daar eerst nog even over nadenken. Tot dan toe wilde hij dat Republikeinen én Democraten naar de wedstrijden zouden komen, een speech op de Conventie zou hem voorgoed in het kamp van radicaalrechts plaatsen. Dat kon strategisch slecht uitpakken, vooral omdat Trump de verkiezingen vast zou gaan verliezen van topfavoriet Hillary Clinton. Adviseurs raadden hem ook sterk af op Trumps verzoek in te gaan, tientallen sponsoren zouden hun contract opzeggen.

White besloot het toch te doen. Hij ging achter een katheder staan met een microfoon in zijn hand en zei: ‘What’s up, GOP (Grand Old Party, red.)? Ik weet zeker dat de meesten van jullie zich afvragen: wat doe je hier? Nou, ik wilde jullie graag vertellen over mijn vriend, Donald Trump, de Donald Trump die ik ken.’ White vertelde over de essentiële ontmoeting in 2001, toen Trump hem een kans bood in Atlantic City. Dat was de eerste keer dat zijn bond een dergelijk groot podium kreeg, de naamsbekendheid van zijn bond nam er enorm door toe. White prees de loyaliteit van zijn vriend en sloot na een minuut of tien af met: ‘Laat me jullie iets vertellen. Ik zit mijn hele leven al in de fight business. Ik ken vechters, dames en heren. Donald Trump is een vechter. En ik weet dat hij zal vechten voor dit land!’

Trump maakt in de UFC-arena een dansje en een praatje.

Volgens New York Times-journalist Matt Flegenheimer, die in april 2024 een groot artikel over White schreef, pakte de gok om Trump openlijk te steunen verrassend goed uit. De UFC was ineens de tegenbond, een anti-establishmentbeweging waarbij Make American Great Again-aanhangers en antivaxxers zich thuis voelden. Covid zorgde helemaal voor een groeispurt. Er kon niet meer worden gebasketbald, gefootballed of gehonkbald, dat mocht allemaal niet meer van die ‘radicaallinkse gek’ dr. Fauci en zijn ‘gestoorde wetenschappers’. Alleen in Florida deden de politici nog normaal en White kreeg daar de kans ondanks het virus een groot evenement te organiseren, in een leeg stadion in Jacksonville. Experts waarschuwden voor de gevolgen, maar dat was alleen maar goed voor Whites geloofwaardigheid. Het evenement ging gewoon door en miljoenen Amerikanen zagen voor het eerst een UFC-evenement omdat er geen andere sport op tv was.

White luistert altijd aandachtig naar de president, want: 'Niemand nam ons serieus. Behalve Donald Trump.’

Matt Flegenheimer ziet dit als ‘het moment waarop White een MAGA-ster van de hoogste orde’ werd. De liefde was wederzijds en verdween nooit. ‘Whites achterban is Trumps achterban en Trumps achterban is zijn achterban,’ zei Kellyanne Conway, voormalig adviseur van Trump. Woke-hatende Trump-aanhangers gingen massaal naar UFC-gevechten, daar konden ze tenminste volledig zichzelf zijn en zeggen wat ze wilden, terwijl ze onbekommerd juichten om bloedneuzen en botbreuken. Dit was de manosfeer in optima forma, UFC-vechter Andrew Tate zat geregeld op de duurste plekken naast de octagon of hij deed mee, andere extreem mannelijk influencers namen hun podcast rechtstreeks vanuit UFC-evenementen op.

Radicaalrechtse kringen

Mixed Martial Arts werd een van de snelst groeiende sporten ter wereld, mondiaal populair, en allang niet meer alleen bij een speciaal soort publiek. In 2016 was de UFC vier miljard dollar waard. Het groeide ook in het Biden-tijdperk: radicaalrechtse Amerikanen met een grote hekel aan Black Lives Matter, belastingen, de overheid en ‘marxisten’ kwamen er bijeen om de strijders in de octagon toe te schreeuwen. De populariteit bleef zelfs groot na Trumps poging een coup te plegen na de verloren verkiezing tegen Joe Biden in november 2020.

De MAGA-aanhangers vonden meer dan ooit troost bij UFC-evenementen en op 10 juli 2021 was er een wel heel speciale gast bij een gevecht. Donald Trump was in die tijd zelfs in rechtse kringen voor veel mensen een paria, maar in de MAGA- en UFC-wereld bleef hij de messias die het land nodig had. Het evenement UFC 264 werd gehouden in de T-Mobile Arena in Las Vegas. Op de tribunes zaten supersterren als komiek David LaChapelle, zanger Justin Bieber, countryheld Garth Brooks en NBA-grootheid Kevin Durant. De wedstrijd tussen de Ier Conor McGregor en Dustin Poirier zou een van de grootste sportevenementen van het jaar worden. Trump zat vlakbij zijn boezemvriend Dana White, die een journalist van TMZ vertelde: ‘Donald wil zich niet verschuilen in een skybox. Dat is niet zijn stijl. He don’t care.’

Mister UFC Dana White, Uncle Dana voor intimi.

Een cameraman filmde Trump, zijn afbeelding verscheen op grote schermen, twintigduizend toeschouwers gaven Trump een ovatie. Het was een bevestiging dat hij in radicaalrechtse kringen nog steeds werd vereerd. De jaren erna verscheen Trump vaker bij een UFC-gevecht, White ontving hem steeds met alle egards. Ook na Trumps veroordeling wegens het gebruiken van campagnegeld om een pornoster af te kopen, bleven de mensen rond de octagon Trump steunen. Trump had die adoratie op dat moment meer dan ooit nodig.

Op de eretribune van een UFC-evenement was alles nog steeds zoals vroeger. New York Times- reporter Matt Flegenheimer noemt het ‘een veilige haven’. Trump kreeg door Dana White en de UFC-fans het vertrouwen om zich toch weer kandidaat voor het presidentschap te stellen. Op rallies prees White hem in speeches en hij vertelde het publiek waarom alle Amerikanen op Trump moesten stemmen, vooral de mannen. Je was geen echte kerel als je op Biden of Harris zou stemmen.

Mark Zuckerberg: 'Dana heeft de UFC uitgebouwd tot een van de meest waardevolle, snelst groeiende en populairste sportondernemingen ter wereld'

Op 16 november 2024 werd opnieuw duidelijk hoe hecht de band tussen White en Trump was geworden en hoe belangrijk de UFC voor de president was. Het evenement UFC 309 werd gehouden in een uitverkocht Madison Square Garden in Manhattan, New York, misschien wel de beroemdste zaal ter wereld. Trump had iets langer dan een week daarvoor Kamala Harris verslagen in de presidentsverkiezing. Volgens Fox News gaven de toeschouwers hem een ‘thunderous applause’ toen hij binnenkwam en dat was gebaseerd op feiten. Volgens Matt Flegenheimer wachtte Trump met zijn entourage in de catacomben ‘en hij liep de zaal in alsof hij een vechtsporter was’.

Een tv-presentator van het evenement zei: ‘Onderweg naar de wereldberoemde octagon flankeert UFC-ceo Dana White, 45 jaar, de binnenkort 47ste president van Amerika, president-elect Donald Trump!’ Elon Musk was Trumps andere begeleider en ook Robert Kennedy jr. en Mike Johnson, de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, bleven de hele tijd zo dicht mogelijk bij White en Trump. Matt Flegenheimer noemde het ‘een kolossale post-verkiezing ereronde’. Een man met een microfoon kondigde in de octagon de aanwezigheid van Trump aan. Dana Whites UFC had bijgedragen tot ‘the greatest comeback in American history’ en de UFC-fans zouden ‘Trumps leiderschap altijd volgen’.

White vermaakt zich kostelijk met een illuster gezelschap: Trump links, Tesla-baas Elon Musk rechts.

Op de grote schermen boven de octagon werden archiefbeelden van Trump vertoond. De mislukte liquidatiepoging kwam voorbij, er werd ‘Fight! Fight! Fight!’ geschreeuwd en hard gejuicht toen Trump zei: ‘God spared my life for a reason.’ Aan het einde van het filmpje verscheen er een grote cijfer 45 in beeld, een verwijzing naar 2016 toen Trump de 45ste president van Amerika werd. Dat cijfer veranderde in 47 en de toeschouwers begonnen toen weer ‘USA! USA! USA!’ en ‘Fight! Fight! Fight!’ te brullen. White zei na afloop op TMZ Sports: ‘De twee vechters die de arena echt laten schudden zijn president Trump en Conor McGregor.’ UFC-bestuurders prezen Trump als ‘Combatant in Chief’.

Op 6 januari 2025 toonde Trump zijn dankbaarheid voor White door hem een uitstekend betaalde bijbaan te schenken. White zat de maanden ervoor opvallend vaak naast Meta-baas Mark Zuckerberg, die zich had bekeerd tot het evangelie van Extreme Mannelijkheid en aan vechtsport was gaan doen. Via Truth Social kondigde Trump aan dat Zuckerberg Dana White tot boardmember van Meta had verkozen. Zuckerberg kon het voorstel niet weigeren en plaatste een bericht bij het nieuws met: ‘Dana is de president en ceo van de UFC en hij heeft het uitgebouwd tot een van de meest waardevolle, snelst groeiende en populairste sportondernemingen ter wereld. Ik bewonder hem als ondernemer en zijn vermogen om zo’n geliefd merk op te bouwen.’

Comebackverhaal

Het officiële overwinningsfeest van Trump werd op 19 januari 2025 gehouden in de Capital One Arena in Washington DC. NBA-team Washington Wizards speelt daar normaal zijn thuiswedstrijden, nu werden er speeches gehouden om de messiaanse president te vereren en White sprak natuurlijk ook. Hij werd bijna even lang toegejuicht als Trump toen hij zei: ‘Het volk heeft zich luid en duidelijk uitgesproken. Amerika wil president Trump terug in het Witte Huis. Denk hier eens over na: het winnen van deze verkiezingen na alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd, is een geweldige prestatie en een ongelooflijk comebackverhaal.

Denk aan alles wat president Trump heeft moeten doorstaan ​​om hier terug te komen. Alle machtige krachten die hem probeerden te verslaan: de mainstream media, partijdige aanklagers, huurmoordenaars. Het is absoluut krankzinnig wat deze man heeft meegemaakt. En alleen president Trump kon al die obstakels en aanslagen overwinnen en toch als winnaar uit de strijd komen. Uiteindelijk komt het erop neer dat Trump een winnaar is.’ Twee dagen later was de inauguratie. White stond op een van de ereplekken tussen Barack Obama en George Bush junior.

Dana White is nu 55 jaar. Zijn geschatte vermogen: een half miljard dollar. UFC-fans noemen hem Uncle Dana, Oom Dana. In 2023 zei White: ‘Amerika is zo soft geworden.’ Trump, Vance, Musk en White zullen dat volgens hem veranderen en de UFC is in 2025 meer dan ooit een symbool voor het Nieuwe Amerika geworden. In de podcast Dana White, Donald Trump and the Rise of Cage-Match Politics wordt hij door fans geprezen met zinnen als: ‘Sommige mensen, rijke, beroemde mensen, kijken neer op mensen. Dana staat tussen de mensen in. Hij weet wat echte mensen willen.’ Een ander wilde kwijt: ‘Ik heb het gevoel dat de UFC toestaat dat mensen zeggen wat ze echt denken. En ik weet dat Uncle Dana dat toestaat. He’s the GOAT! (Greatest Of All Time, red.).’



Een miljardair en zakenpartner ging nog een stap verder en zei: ‘Hij is Amerika, man.’

