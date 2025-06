Leon Verdonschot: 'Ik hoop dat NS-werknemers vaak denken aan Annemarie van Gaal, dan weten ze weer waarom ze strijden'

'Zo gauw de kapitalist Van Gaal spreekt verandert ze in een spotprent uit een socialistisch blad van begin vorige eeuw, waarin de uitbuiter herkenbaar was aan zijn hoge hoed en de sigaar'

Beste Annemarie van Gaal,



De Nederlandse Spoorwegen bewegen langzaam maar zeker in de richting van de eisen van de vakbonden. Hoe komt dat? Omdat de vakbonden sinds dat eerste bod enkele dagen hebben gestaakt. Staken helpt. Sterker nog: staken is uiteindelijk het enige wapen dat werknemers hebben. Het is de ultieme manier om te zorgen dat werknemers voor hogere lonen of betere arbeidsomstandigheden niet zijn overgeleverd aan de blauwe ogen, liefde of genade van werkgevers. In heel de wereld geldt dat het recht om te staken een fundamenteel onderdeel vormt van het recht op organisatie. In heel het democratische deel van de wereld is dat recht dan ook vastgelegd, en iedereen begrijpt waarom.

Iedereen?



Bijna iedereen. Aan talkshowtafels houdt één vrouw die in Rusland multimiljonair werd stand tegen het stakingsrecht. U!

Het is niet dat u alleen maar achterlijke opvattingen heeft. Ik heb weleens prima columns van u gelezen over bijvoorbeeld het recht van jongeren op een schuldvrije toekomst. Maar zo gauw de kapitalist Van Gaal spreekt, en die spreekt vaak en graag, verandert u in een spotprent uit een socialistisch blad van begin vorige eeuw, waarin de uitbuiter herkenbaar was aan zijn hoge hoed en de sigaar. Zo pleit u geregeld voor minder regels voor ondernemers, zodat niemand ze nog iéts in de weg legt, en voor veel minder ambtenaren, zodat de overheid veel meer mensen van buiten moet inhuren.

Mensen als u, voor 4500 euro in te huren voor een lezing over armoede en wat daar tegen te doen. Wat daar dan tegen te doen, volgens u? Dat weten we al uit uw columns en televisieoptredens. De huursubsidie afschaffen! Of, uw klassieker: alle uitkeringsgerechtigden met obese-kenmerken naar de sportschool sturen, en dan fietsen of roeien maar. En ik citeer: ‘De hoeveelheid kilowattuur die de bijstandsgerechtigde bij elkaar sport, wordt door de gemeente symbolisch vertienvoudigd en daarmee kan de bijstandsgerechtigde de kosten van zijn of haar eigen energierekening bij elkaar sporten.’ Het gedroomde rechtse alternatief voor windmolens: parken, weiden en zeeplatforms vol dikke uitkeringstrekkers. Met sommige columnisten heb je geen sciencefiction meer nodig. Of horror.

In Telegraaf-contentvulmachine Nieuws van de Dag had u nu een nieuw pleidooi: treinstakers ‘moeten maar een andere baan zoeken’. Nu bestaan er inderdaad landen waar staking neerkomt op ontslag. Het land waar u miljonair werd, is er toevallig zo een. Volgens u hebben mensen last van stakingen. Dat klopt, dat is het hele idee erachter, anders was het geen drukmiddel. U vindt staken niet meer van deze tijd. U pleitte er vorig jaar zelfs voor dat op de Dag van de Arbeid ‘ook aan de ondernemer moet worden gedacht’.



Ik hoop inderdaad dat NS-werknemers en andere arbeiders vaak denken aan u. Dan weten ze weer waarom ze strijden voor hun rechten.