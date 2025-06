Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 24ste editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Bart Nijman buigt zich over de nieuwe situatie in Den Haag: hoe nu verder?

De kabinetsval was onnodig maar onvermijdelijk. De onwil van de VVD en met name NSC om met de PVV in een kabinet te stappen zorgde op voorhand al voor te zwakke soldeer om deze coalitie bijeen te houden. Ook de keuze om een ambtenaar naar voren te schuiven als partijloze premier, was een veel te dun laagje chroom over het geheel, en niet alleen omdat Dick Schoof derde keus was. De acute situatie van de kabinetsval maskeert echter de dieper liggende problemen met het landsbestuur. De vraag moet niet zijn: wie nu, maar: hoe dan wel?

Sam Altman lijkt niet te stoppen: OpenAI-baas koploper in race om de toekomst

Sam Altman (40), de bedenker en medeoprichter van OpenAI, is de nieuwste gigant uit de techwereld. Onbesproken is hij allerminst. De man achter ChatGPT is verwikkeld in een felle rivaliteit met voormalig compagnon Elon Musk. Daarnaast zijn er aantijgingen van seksueel misbruik en niet te vergeten Altmans politieke ambities, die hij niet onder stoelen of banken steekt. Dit is een voorpublicatie uit de biografie Sam Altman, geschreven door The Wall Street Journal-journalist Keach Hagey.

Campagneleider Bas Erlings: 'Ook Thierry Baudet kan gewoon weer terugkomen'

Politiek strateeg Bas Erlings was jarenlang de manager van de VVD-campagnes van Mark Rutte. Hij schreef een boek over het populisme: Het Spelvan de populist – Hoe zij het spelen, hoe wij het winnen. Over samenwerken met populisten, de illusie van de rationale stemkeuze en de lessen van Obama en Trump. ‘Ook Baudet kan gewoon weer terugkomen. Hij staat niet alleen in de Trump-traditie, hij speelt ook in op de populariteit van de Tate-broers onder jonge mannen. Ik sluit zeker niet uit dat hij ooit weer cool wordt.’

Mirjam Bikker: 'PVV op het pluche is kiezen voor chaos'

Het beeld van de ChristenUnie is over het algemeen vrij zwaar en ernstig. Fijn juist, vindt fractievoorzitter Mirjam Bikker, want haar partij gaat ook voor een goede, grondige aanpak. Wat niet wegneemt dat er ook een vrolijke, veel speelsere kant is die we misschien minder vaak zien. ‘Op onze congressen hoor je muziek, je ziet blije gezichten. Daar wil je bij horen.’

Woonkamer als museum: de mooiste kunst kan nu online in je winkelwagentje

Leuk hoor, die Nachtwacht en Mona Lisa. Alleen jammer van die twintigduizend andere toeristen die in je nek staan te hijgen. Bestond er maar een museum tjokvol kunst dat helemaal voor jou alleen is. Je voelt ‘m al aankomen, hè? Precies zo’n museum heeft vorige maand in Londen zijn deuren wagenwijd opengegooid.