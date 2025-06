Andy van der Meijde over docu Yolanthe: 'Denk dat Wesley op de hoogte was van de hint naar zijn overspel'

In een nieuwe Netflix-docu hangt Yolanthe Cabau (40) de vuile was buiten over haar ex-man Wesley Sneijder. De oud-voetballer bleek tijdens zijn huwelijk ook nog lekker veel te scoren, maar dan buiten het veld…

In de nieuwe Netflix-documentaire geeft Yolanthe Cabau zich figuurlijk bloot. Had ze dat ook niet al eens letterlijk gedaan in Playboy?

Ze is zwoel, sexy en volgens sommige mannen extreem lekker. De ideale combinatie voor een nietsverhullende shoot in Playboy, zou je zeggen. Dat is er inderdaad bíjna van gekomen. Cabau heeft jaren geleden op het punt gestaan zich volledig bloot te geven in het mannenblad. Playboy was al in vergevorderd stadium van de onderhandeling met de actrice en presentatrice, maar helaas vond haar management haar op dat moment nog te onbekend voor een naaktshoot.

Nu laat ze toch bijna alles van zichzelf zien…

Inmiddels is ze megaberoemd, woont ze in Los Angeles en brengt ze een eigen docu uit die in 180 landen kan worden bekeken door honderden miljoenen mensen. Ze vertelt over haar onveilige jeugd door haar aan coke verslaafde vader, de huidige ziekte van haar moeder en haar val van het paard waarbij ze haar bekken, onderrug en nek brak. Als klap op de vuurpijl doet ze een boekje open over de scheiding met Wesley Sneijder, die ze omschrijft als het moeilijkste in haar leven: ‘Alles is gebeurd waarvan we hadden afgesproken dat het nooit zou gebeuren. Er was geen happiness meer.’

Dat het voetballertje zijn pielemuisje op verkeerde plekken had ingezet, hadden we vanuit kamp Sneijder al een beetje meegekregen. Maar hij stelde ook: ‘Het contact is nu fantastisch. We gaan fantastisch met elkaar om, met de kinderen, allemaal geweldig.’ Of dat megafenomenale, supersonische en ultragrandioze contact na Yolanthe’s onthullingen over zijn overspel nog steeds zo positief is, dat wagen we te betwijfelen.

‘Tot de dag van vandaag heb ik daar spijt van’

Wat vindt Yolanthe van zichzelf?

‘Dit is mijn leven, ik heb alles zelf opgebouwd.’



Wat vinden wij van Yolanthe?

De 19 miljoen euro die ze van Sneijder meekreeg met de scheiding, zullen toch wel iets hebben geholpen bij haar wederopbouw?

Wat vinden anderen van Yolanthe?

Andy van der Meijde - vriend van Wesley

‘De docu heb ik nog niet gekeken, wel zag ik Yolanthe in de talkshow van Humberto. Ze kwam goed uit haar woorden, ze vertelde professioneel over haar serie en over het heftige verhaal van haar leven. Ik vind het goed van haar dat ze die stichting Free A Girl heeft opgericht, waarmee ze al 8600 meisjes van de kinderprostitutie heeft gered. Ik ga de docu zeker kijken. Hoe knap is het, dat ze gewoon haar kind onder de arm heeft genomen en heeft gezegd: ik vertrek naar het buitenland. Daar zat ze in een Airbnb, vechtend voor het geluk van haar zoontje en zichzelf. Daar heb ik wel respect voor. Veel mensen zouden blijven zitten waar ze zitten, maar zij heeft wel die stap genomen.

Inderdaad, Wesley is een maatje van me. Wat ik ervan vind dat zij in de docu hint op zijn overspel? Tja, ze heeft aangegeven dat ze alles wil laten zien en vertellen. Dat gedeelte hoort ook bij haar verhaal. Ik denk wel dat ze het in overleg met Wesley heeft gedaan. Ook respect daarvoor, dat ze dat gewoon durft te zeggen. Dat zullen ze samen wel hebben besloten. Er moet ook wel een reden zijn geweest waarom ze gingen scheiden hè. Dat hoort ook bij het leven.’

Pamela Teves - oud-collega ONM

‘Toen ze bij Onderweg naar morgen begon, kwam er een prachtige, jonge vrouw binnen. Ik dacht: het zal mij benieuwen. Maar wat ik van haar te zien kreeg, was een zeer hardwerkende actrice die helemaal niet slecht was, ondanks dat ze net begon. Ik was aangenaam verrast. Ik zag dat er in de groep best wat jaloezie was onder de andere jonge vrouwelijke actrices. Ik heb me daar ook wel een beetje mee beziggehouden, opgelet of dat allemaal wel goed ging.

Ik gaf er een ander geluid aan, door te zeggen wat ze allemaal goed deed, gewoon een beetje tegengas geven. Ik denk niet dat ze dat zelf heeft gemerkt, dat hoeft ook helemaal niet. Ik was erg op Yolanthe gesteld. Ze heeft het ver geschopt. Schoonheid is een groot goed, je krijgt makkelijker entree tot dingen, maar zij is geen popje dat zich dat allemaal aan laat leunen. Yolanthe is een vrouw die daar goed mee is omgegaan, niet te veel van zichzelf heeft blootgegeven aan de grote boze buitenwereld en heel zorgzaam is voor haar kindje. Knappe meid, goed gedaan.’

Steven de Jong - regisseur

‘Jarenlang heb ik bij Onderweg naar morgen gewerkt, waar ik Yolanthe heb meegemaakt. In 2014 heb ik met haar gewerkt voor de film Stuk! Ik vind haar een goede actrice. Sowieso vind ik soapacteurs dikwijls zwaar onderschat. En ze krijgen vaak het imago ‘het is maar soap’ opgespeld, maar weet je hoeveel er van die mensen wordt gevraagd? Soms moet je wel twintig scènes op één dag draaien, het is echt stampwerk met heel weinig tijd. Als je dat vol wilt houden en een bepaald niveau wilt halen, moet je scherp in de wedstrijd zitten. Als je je als acteur staande kunt houden in een soap, kun je ook het grotere werk aan, zoals film, waar meestal meer tijd beschikbaar is.

Ik ben enthousiast over Yolanthe, ik vond het werk prima dat ze leverde. Zonde dat we in Nederland zo in hokjes denken en dat de term ‘soapacteur’ überhaupt bestaat. Het zijn gewoon volwaardige acteurs. Yolanthe ben ik de laatste jaren uit het oog verloren. Het is niet eenvoudig om zo populair te worden als zij, maar het is nog veel moeilijker om het te blijven. Dat doet ze goed, ze draait al een jaar of twintig volop mee. Dat gaat niet vanzelf, het komt haar niet aanwaaien. Ze is ondernemend en weet de aandacht op de juiste manier naar zich toe te trekken, waardoor ze in de picture blijft. Klapt ze in de documentaire uit de school over het overspel van Wesley? Ach ja. Dat onderwerp hoort ook een beetje bij de wereld toch? Dat gebeurt natuurlijk niet alleen bij bekendheden, vreemdgaan gebeurt overal. Wat dat betreft zijn die artiesten net mensen.’