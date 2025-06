Leon Verdonschot: 'Ik zou enthousiast moeten zijn over Dijkhoffs initiatief 'Voor Ons Nederland', maar dat ben ik niet'

'Voor 15 euro per maand kun je 'Voor Ons Nederland' steunen en ideeën insturen. Klaas Dijkhoff heeft dus eigenlijk gewoon de duurste ideeënbus van Nederland gebouwd'

Beste Klaas Dijkhoff,



Ik weet het niet, hoor.

Ja, wat ik wel weet: net als jij denk ik dat onze democratie wordt bedreigd.

Net als jij denk ik dat populistische partijen heel goed zijn in het adresseren van problemen waar veel mensen zich zorgen over maken, maar heel slecht in het oplossen ervan.

Net als jij denk ik dat de traditionele partijen keer op keer de deksel op hun neus zullen krijgen van populistische partijen, als ze die problemen niet erkennen.

Net als jij ben ik voor een ‘sterk, weerbaar en democratisch’ Nederland.

Dus ja. Eigenlijk zou ik enthousiast moeten zijn over je initiatief Voor Ons Nederland.

Ondanks dat spuuglelijke logo, dat er uit ziet alsof Rita Verdonk het nog in een la had liggen.

Ondanks het feit dat alle kartrekkers uit de VVD-hoek komen, en dat het dus moeilijk is om de gedachte los te laten dat de pyromaan opeens een brandweerpak heeft aangetrokken. Dan kan medeoprichter Mark Thiessen (ex-campagnestrateeg van de VVD) wel zeggen: ‘Als je hier de VVD in ziet, dan is dat wat je wílt zien.’ Maar het is dus echt het omgekeerde: als je hier de VVD niét in ziet, dan is het omdat je dat niet wílt zien. Ondanks Jan Smit op jullie supporterslijst, en niet te vergeten Xander de Buisonjé.

Maar goed. Ik bén niet enthousiast, en dat komt vooral door twee dingen.

Op de eerste plaats heb ik een afkeer van actiegroepen die vooral van alles niét willen zijn: geen partij, geen medium, geen beweging. Het roept al vrij snel vragen bij me op. Zoals: wat ben je dan wél? En wat wíl je dan eigenlijk? En hoe? Ik zocht op jullie site. Die leek wel geschreven door een campagnebureau, waarschijnlijk omdat hij geschreven ís door een campagnebureau. Daar staat: ‘We hebben de ambitie om Nederland weer vooruit te brengen.’

Ik ken helemaal niemand in Nederland, Klaas, geen een van die 17,88 miljoen inwoners, die de ambitie heeft om Nederland achteruit te brengen. Ik denk wel dat sommige mensen ideeën hebben die dat in de praktijk zullen doen. Daar noemde ik een tamelijk cruciale term bij actiegroepen: ‘ideeën’. Wat zijn die van jullie?

Ik kan ze nergens vinden. Dat is ook niet de bedoeling, lees ik vervolgens. De bedoeling is dat ík die ideeën aanlever, samen met mijn 17,88 miljoen landgenoten. En daarvoor kan ik dan jullie steunen, net als inmiddels ruim 13.000 anderen, met 15 euro per maand, om die ideeën te verzamelen. Eigenlijk, Klaas, heb je de duurste ideeënbus van Nederland gebouwd.

Er is nog een reden dat ik niet enthousiast ben. Jullie Mark Thiessen zei in De Limburger: ‘Een onderwerp als stikstof is nu door minderheden op beide flanken gekaapt.’ Nou, nee. Het onderwerp staat stil, omdat niemand keuzes durft te maken. En die keuzes liggen niet altijd precies tussen de flanken in.



Het milde midden, dat is wat jullie vertegenwoordigen. Dat is uitgehold, en met een reden. Ik denk dat er meer perspectief zit in het radicale midden.