Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 26ste editie.

Roller derby is voor iedereen: skaten en beuken, maar vooral LHBTQ+

Achter het imago van ruige vrouwen die elkaar lens beuken schuilt een wereld van buitenbeetjes en inclusiviteit. Leden van onze nationale roller derby-ploeg vertellen aan de vooravond van het WK wat de spectaculaire sport voor ze betekent. ‘Voor het eerst in mijn leven voel ik mij ergens thuis.’

AI: zegen of grote zorg?

Van ChatGPT tot Google’s Gemini, van autonome moordrobots totAI-gegenereerde deepfake-politici die nét echt genoeg lijken om verkiezingen te winnen: kunstmatige intelligentie is niet langer toekomstmuziek, maar de soundtrack van het heden. En het volume gaat alleen maar omhoog. Tot hoever?

Daniela Klette, RAF-terroriste: de meest gezochte vrouw (66) van Duitsland staat eindelijk terecht

Duitsland is al maanden in de ban van het megaproces tegen de vorig jaar gearresteerde Daniela Klette, vermeend ex-lid van terreurorganisatie RAF. Centraal staan een roofoverval en een poging tot moordvan tien jaar geleden. ‘Het spectaculairste proces van het jaar is begonnen!'

DJ Rob: 'Voor mij is muziek een soort drugs'

Op 5 juli is het zover: Parkzicht Outdoor, het feest dat de legendarische Rotterdamse club levend houdt, keert terug. DJ Rob, Rob Janssen, het boegbeeld van Parkzicht en de man achter de clubhits The beat is flown en Boys interface, kijkt terug op de begin jaren in Parkzicht. Op verloren vrienden, doorgebroken talenten én de kunst van het vernieuwen zonder je ziel te verliezen. 'We hebben iets neergezet wat dertig jaar later nog steeds leeft.'

Brazilianen de straat op voor marihuana: de roep om algehele legalisatie klinkt steeds luider

Deze keer geen Rode Lijn in Den Haag, maar een protestmars in São Paulo tegen die goeie ouwe war on drugs. Tussen maart en juni vinden er sinds 1999 wereldwijd zogeheten Marijuana Marches plaats. Ter promotie van de geneugten van het groene plantje, maar vooral als protest tegen het kwade daglicht waarin marihuana nog altijd wordt gesteld.