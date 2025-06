Fibroom: wat is het en wat kan je ertegen doen?

Het goede nieuws is dat deze knobbeltjes geheel onschuldig zijn. Er hoeft dus niet direct actie ondernomen te worden. Toch kunnen ze cosmetisch storend zijn. Zeker wanneer ze in het gezicht zitten. Dit is voor veel mensen reden genoeg om toch over te gaan tot verwijderen. Een fibroom (huidknobbeltje) verwijderen , moet altijd door een specialist gebeuren. Maar waar kan je terecht en hoe weet je zeker of het daadwerkelijk om een fibroom gaat?

Fibroom herkennen

Fibromen kunnen overal op het lichaam voorkomen. Als ze op een onzichtbare plek ontstaan, is er waarschijnlijk weinig reden om deze te verwijderen. Het wordt anders als de fibroom op een lastige plek zit, waardoor deze constant schuurt. Soms zien we ook dat deze op een te zichtbare plek zit. Bijvoorbeeld in het gezicht. Ook dan ligt de voorkeur vaak bij verwijderen. Voordat dit kan gebeuren, moet er eerst worden vastgesteld of het daadwerkelijk om een fibroom gaat.

Een fibroom is op verschillende manieren te herkennen. In de eerste plaats door de vorm en de structuur van de fibroom. Fibromen zien er meestal uit als een zacht bolletje, je kunt hem zelfs lichtjes heen en weer bewegen en ze hebben doorgaans dezelfde kleur als de huid (donkerder komt echter ook voor). Ze komen vaak voor op plekken waar wrijving is. Denk aan de binnenkant van de oksels, onder de borsten en in de liezen. We zien ze ook zeer regelmatig rondom de ogen terug.

Wanneer naar de dokter?

Fibromen zijn in principe ongevaarlijk. Wanneer de fibroom echter van kleur begint te veranderen, begint te jeuken of pijn doet, is het belangrijk dat er toch contact met een arts wordt opgenomen. Ook wanneer je zelf twijfelt of het überhaupt om een fibroom gaat. Als je het cosmetisch gezien vervelend vindt, kan er ook contact met een arts worden opgenomen. Deze kan je doorsturen, bijvoorbeeld naar deze gespecialiseerde kliniek , om de fibroom te verwijderen. Dit kan op verschillende manieren. Fibromen kunnen operatief verwijderd worden, maar er worden ook steeds vaker verbrandings- en bevriezingstechnieken gebruikt.



Het is vooral belangrijk om niet zelf te proberen om de fibroom te verwijderen. Er zijn echt mensen die denken dat ze het wel even zelf weg kunnen halen. Zo creëer je echter eenvoudig littekens en is het resultaat bovendien ook nog eens niet altijd naar wens. Zoek dan ook altijd hulp bij een arts.