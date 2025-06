Jan Dijkgraaf over Olcay Gulsen op 'Oh Chat': 'Ik vraag me af of mevrouw iets verkeerds geslikt of gespoten heeft'

Meerdere beroemde, rijke mannen wist Olcay Gulsen (44) met haar ondernemende karakter, gevatte babbels en onweerstaanbare looks in haar bedje te krijgen. Nu doet ze het wéér met een miljonair. En met een chatbot.

Olcay Gulsen raakt opgewonden van een chatbot, dat klinkt vrij eenzaam...

Het klinkt heftiger dan het in werkelijkheid is. Natuurlijk, als golddigger heeft mevrouw Gulsen de laatste jaren wat planken misgeslagen. Op haar 29ste dacht ze een schip met geld haar leven binnen te navigeren door haar fraaigebruinde beentjes te spreiden voor Edgar Davids, goed voor 28 miljoen euro.

Helaas was Gulsen te eigenwijs voor de dominante Davids: ‘Hij was gewend dat vrouwen hun hand ophielden, dan wordt alles betaald en dus ook bepaald. Mij kun je nog geen dertig meter de richting opsturen die jij wil,’ zei ze toen de bom barstte in 2012. Tussen 2019 en 2023 had de SuperTrash-onderneemster een relatie met radio-dj Ruud de Wild, die naar schatting in 3 tot 6 miljoen euro zwemt.

En nu zit de failliete modeontwerpster thuis masturberend voor een computerscherm?

Inderdaad liet Gulsen met haar merk SuperTrash een schuld na van 13 miljoen euro, maar dat blijkt voor mannen geen reden te zijn om zich niet meer aan de struise Gulsen te willen binden. Ze heeft intussen een relatie met Eelko van Kooten, oprichter van platenmaatschappij Spinnin’ Records, voormalig manager van Martin Garrix en zoon van muziekproducent Willem van Kooten. Met een vermogen van 155 miljoen staat de miljonair op plaats 401 in de Quote 500. Wederom een vette vis voor Gulsen.

Maar wat is er dan in vredesnaam aan de hand met Gulsen en porno?

In een recent optreden in De Oranjezomer wilde Gulsen als tafelgast het beste van zichzelf laten zien. Ze lijkt er immers uit te liggen bij Vandaag Inside. In een poging spraakmakend te zijn, vertelde ze dat ze een account heeft aangemaakt op Oh Chat, waar men virtueel kan chatten met bekende of minder bekende mannen en vrouwen. De lading is meestal erotisch van aard. Zo vertelde Gulsen tegen welk bedrag ze allemaal ‘vieze dingen’ tegen bijvoorbeeld de AI-versie van Carmen Electra mocht zeggen. Ook vertelde ze over haar nachtmerries waarin ze mensen vermoordt: ‘En dan vind ik het niet erg dat ik ze vermoord. Het is verschrikkelijk.’ Of Edgar Davids en Ruud de Wild in Gulsens morbide nachtmerries voorkomen, weten we niet. Zou Van Kooten nog rustig naast haar durven slapen?

‘Veel te weinig mensen kennen haar mooie kant’

Wat vindt Olcay Gulsen van zichzelf?

‘Ik vermoord mensen.’



Wat vinden wij van Olcay Gulsen?

Ze is golddigger in de verkeerde tijd. Pakweg 25 jaar terug zou ze ongetwijfeld de iconische bijnaam Olcay Gulden hebben verdiend...

Wat vinden anderen van Olcay Gulsen?

Angela de Jong - tv-recensent AD

‘Om te beginnen vind ik Olcay echt een ontzettend leuke vrouw, die niet op haar mondje is gevallen, die overal een mening over heeft en die ook durft te uiten. Dat waardeer ik aan haar. Ik geloof alleen dat de rol die ze nu heeft bij De Oranjezomer niet zo bij haar past. Ze zit eigenlijk op de Johan Derksen-plek en vervangt geregeld Rutger Castricum. Dat past niet bij haar en ook niet bij het programma. Het gaat te vaak over ditjes en datjes, zoals dat erotische AI-chatten.

Dan denk ik: waar gaat dit over, jongens? Dat ze anders naar het migratieprobleem kijkt, is volgens mij alleen maar goed, dat brengt de discussie aan tafel tot leven. Maar dat gereutel over al die ditjes en datjes, dat moet je volgens mij niet doen. Daar komen denk ik de teruglopende kijkcijfers vandaan: mensen zijn haar misschien wel een beetje zat in die rol. Op die plek heb je toch iemand nodig met een andere kijk op dingen, die iets minder doorgaat op de futiliteiten van het leven.’

Jan Roos - mediacriticus

‘Die vrouw zit tegenwoordig overal op televisie haar mening over onderwerpen te verkondigen zonder enige vorm van feitelijke kennis. Ik ken haar vooral als de vrouw die haar kledingmerk failliet liet verklaren en alle medewerkers en leveranciers de tering liet genieten. Ook is ze haar ex-schoonmoeder nog een ton verschuldigd. Verder weet ik dat ze ooit op de neus van Ruud de Wild zat en dat haar vader losse handjes had. Maar ik heb nergens vernomen dat deze vrouw een wandelende encyclopedie is. Dat ze op enig gebied deskundig is.

Ze studeerde personeel en arbeid in Rotterdam, maar zit nu doodleuk in talkshows te gillen over geopolitieke vraagstukken. Je zou er net zo goed een huisvrouw met één been uit Nibbixwoud neer kunnen zetten en vragen wat zij nou van Iran vindt. Dat doet er ook geen reet toe, net als de goedkope deugende mening van mevrouw Gulsen. Nou ja, als er een keer wordt besproken hoe je als ondernemer door mismanagement je bedrijf kopje-onder kunt laten gaan, is ze wel de aangewezen gast om langs te komen. Maar dan zal ze waarschijnlijk die dag niet kunnen.’

Jan Dijkgraaf - schrijver/publicist

‘Ik ben natuurlijk een ontzettend ouwe lul, maar als ik hoor dat Olcay Gulsen nu zelfs op ‘Oh Chat’ actief is om spannende dingen in het oor te fluisteren van de chatbot van Carmen Electra, vraag ik me toch af of mevrouw iets verkeerds geslikt of gespoten heeft. Ze is 44, geen 14! Doe even normaal. Maar echt verrast ben ik ook niet.

Trots zat ze bij Johnny de Mol te vertellen dat ze sinds kort helemaal into GroenLinks-PvdA is. Wordt die partij dankzij links-extremisten en jodenhaters officieel supporter van terroristische organisaties, neemt ze er geen afstand van, maar zit ze te glijden van genot. En dat afgeven op Vandaag Inside... “Alleen maar rechts,” aldus Koningin Onbenul. Alsof dat niet het enige programma is waar Arend-Jan Boekestijn (Volt!) en die linkse slijmjurk Job Knoester wekelijks mogen aanschuiven. Op Olcay Gulsen is mijn theorie van toepassing dat ze alleen maar al die media-aandacht krijgt omdat ze wordt gezien als een vlotgebekt lekker wijf. Ik zeg dan altijd: zou ze er ook zitten als ze een lelijke vent met een puistenkop was? En ja, dit was een retorische vraag. Want natuurlijk niet!’

Kim Holland - erotiekexpert

‘Olcay heb ik eens ontmoet: een leuke spontane meid. Toen ging ze trouwens nog met Ruud de Wild, volgens mij was ze toen net verliefd. Er is natuurlijk een hoop gebeurd, dus ik kan me voorstellen dat ze nu eventjes denkt: laat ik maar wat gaan experimenteren. Tja, AI-chat... AI kan ontzettend veel, maar als het gaat om emoties en gevoelens, zal je altijd missen dat het vanuit het hart komt. Dirty talk via AI? Je kunt het allemaal uitproberen, maar het is toch leuker om het gewoon rechtstreeks te zeggen tegen een echt persoon? Tijdens een lekker vrijspel kan ik ervan genieten om stoute dingetjes te zeggen. Dan zie je ook de reactie, de opwinding. AI verschijnt overal en dus ook in de erotiek, maar ik denk dat je altijd het menselijke stukje zal missen, de energie die ontstaat in ons liefdesleven als mensen met elkaar praten.’