We staan er nauwelijks bij stil, maar onze huid is dagelijks het toneel van een cocktail aan ingrediënten.

Je staat op, smeert een crème, spuit wat deodorant, gebruikt shampoo, zonnebrand, handzeep en voor je het weet heb je ongemerkt twaalf verzorgingsproducten op je lichaam gesmeerd. Maar wat zit er eigenlijk in al die producten, en waarom stappen steeds meer mensen over op natuurlijke verzorging ? Fijn gevoel? Misschien. Tot je ontdekt wat daar allemaal in zit.

Wat je niet op het etiket leest

Microplastics, parabenen, PEG’s, synthetische geurstoffen. Het klinkt als de ingrediëntenlijst van een laboratorium, maar het zit gewoon in je badkamerkastje. Veel van deze stoffen zijn goedkoop en effectief, maar je huid (en het milieu) betalen de prijs. Ze kunnen de huid irriteren, je hormoonhuishouding verstoren en zijn vaak amper afbreekbaar. Wat je afspoelt onder de douche, eindigt uiteindelijk in onze wateren en later weer op je bord.

De truc van ‘groen’

De meeste mensen denken dat ze met een “natuurlijk” product goed zitten. Maar dat woord zegt in de cosmeticawereld bijzonder weinig. Greenwashing is aan de orde van de dag: een blaadje op de verpakking, een vaag label, en ineens lijkt een product gezond terwijl het nog steeds vol zit met chemische troep.

Neem deodoranten, veelgebruikte merken bevatten aluminiumzouten of synthetische parfums die in verband worden gebracht met huidproblemen. Toch zie je op de verpakking woorden als “mild” of “sensitive”. Geloof je het zelf nog?

Het kan anders: verzorging zonder poespas

Gelukkig groeit het bewustzijn. Er is een nieuwe generatie verzorgingsproducten die wél eerlijk is over wat erin zit én wat niet. En ja, die zijn net zo effectief. Sterker nog: steeds meer mensen geven de voorkeur aan natuurlijke verzorging omdat het gewoon beter voelt, letterlijk en figuurlijk.

Bij Puur Mieke vind je een uitgebreide selectie van zulke producten. Denk aan merken als Earth Line, Zechsal en INIKA, maar ook aan hun eigen Puur Mieke verzorgingslijn. Die laatste bevat 100% natuurlijke ingrediënten, is vrij van microplastics en wordt geproduceerd met minimale impact op het milieu. Geen blabla, geen geurige misleiding, gewoon verzorging waar je lichaam iets aan heeft.

Van een milde jojoba- en castorolie tot een multifunctionele frambozenzalf (die ook nog een natuurlijk SPF-effect heeft): de producten zijn ontwikkeld met dezelfde overtuiging als waar de hele webshop op draait: puur, eerlijk en duurzaam.

Tijd om je badkamer op te schonen

Even kritisch naar je routine kijken kan geen kwaad. Want wat je elke dag op je huid smeert, komt uiteindelijk óók je lichaam binnen. En als je dan toch smeert, doe het dan goed.

Checklist bij het shoppen: