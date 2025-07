Een nieuwe auto gekocht? Zo regel je het overschrijven zonder gedoe

Een nieuwe auto kopen is altijd een spannend moment. Kies je voor een gloednieuwe wagen of een betrouwbare occasion?

Er komt meer bij kijken dan alleen het tekenen van het koopcontract. Een van de belangrijkste stappen is het kenteken overschrijven . Zonder een correcte overschrijving kun je namelijk niet verzekerd rijden en ben je officieel nog geen eigenaar. Maar hoe werkt dat nu precies?

Waarom is kenteken overschrijven verplicht?

Zodra je een auto koopt, wordt het jouw verantwoordelijkheid om wegenbelasting te betalen, de verzekering te regelen en eventuele boetes voor jouw rekening te nemen. Dat kan alleen als het voertuig officieel op jouw naam staat. Daarom is het overschrijven van het kenteken wettelijk verplicht. Het is niet zomaar een formaliteit, maar een essentieel onderdeel van de aankoop. Zonder overschrijving kun je bovendien niet verzekerd de weg op, en dat is niet alleen risicovol maar ook verboden. Kortom, het regelen van de tenaamstelling is een kleine moeite, maar voorkomt veel problemen achteraf.

Waar kun je een auto overschrijven?

Je kunt het kenteken overschrijven op verschillende plekken. Bij een kentekenloket bijvoorbeeld, waar je met je legitimatie en het juiste tenaamstellingsbewijs terechtkunt. Tegenwoordig kun je het zelfs online regelen, maar alleen als je een Nederlands rijbewijs hebt en de auto geschikt is voor online overschrijving. Bij het kentekenloket krijg je direct het nieuwe tenaamstellingsverslag en het vrijwaringsbewijs voor de verkoper. Zo zijn alle papieren meteen in orde en kun jij zonder zorgen de weg op. De kosten vallen gelukkig mee: gemiddeld zo’n elf euro in 2024, een kleine investering voor een grote geruststelling.

Let op bij particuliere aankoop

Koop je een auto van een particulier, wees dan extra alert. Betaal pas wanneer het kenteken daadwerkelijk op jouw naam staat. Controleer ook altijd het chassisnummer en check of er geen openstaande boetes of beslag op het voertuig rust. Zo voorkom je vervelende verrassingen achteraf. Een andere slimme tip: doe de overschrijving bij voorkeur samen met de verkoper. Dan weet je zeker dat alle gegevens kloppen en dat de auto niet meer op naam van de oude eigenaar staat. Via een erkend kentekenloket ben je ervan verzekerd dat alles direct officieel wordt vastgelegd.

Denk ook aan de verzekering

Na het overschrijven is het tijd om direct je autoverzekering te regelen. Zodra het kenteken op jouw naam staat, ben je verplicht minimaal een WA-verzekering af te sluiten. Zonder verzekering mag je niet de weg op, en dat kan een flinke boete opleveren. Neem dus altijd je verzekeringsbewijs mee, zodat je bij controle kunt aantonen dat je alles keurig geregeld hebt. Overweeg eventueel meteen een aanvullende dekking, zoals allrisk, zeker als je een jongere of duurdere auto koopt.

Hoe zit het bij een autobedrijf?

Koop je de auto bij een officiële dealer of garage, dan regelen zij vaak de overschrijving voor je. Toch is het verstandig om altijd te controleren of het kenteken echt op jouw naam staat en of alle gegevens kloppen. Controleer het nieuwe tenaamstellingsverslag en berg het goed op, samen met je verzekeringspapieren. Autobedrijven werken doorgaans met erkende systemen, waardoor de overschrijving snel en veilig gaat. Zo kun je vrijwel direct met jouw nieuwe auto naar huis rijden.

Zorgeloos de weg op

Het overschrijven van een auto overschrijven klinkt misschien als een kleine administratieve stap, maar het is belangrijk om het goed te doen. Zo voorkom je niet alleen gedoe met boetes of aansprakelijkheid, maar ben je meteen klaar om zorgeloos te genieten van jouw nieuwe aanwinst. Check voordat je wegrijdt nog even of je alle papieren hebt: het tenaamstellingsverslag, je legitimatie, de verzekeringspapieren en natuurlijk de autosleutels. Zo weet je zeker dat je zonder problemen de weg op kunt.

Een nieuwe auto betekent immers vrijheid, maar vraagt ook verantwoordelijkheid. Gelukkig is het overschrijven van het kenteken een relatief simpele stap als je weet hoe het werkt. Neem de tijd, controleer de gegevens en laat je eventueel adviseren door een specialist als je twijfelt.