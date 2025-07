Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 26ste editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Oasis: de Gallagher-broertjes zijn weer on singing terms, de vraag is voor hoelang

Oasis heeft een stroeve relatie met Nederland. Wellicht is dat de reden waarom de band van de broers Gallagher ons land overslaat bij hun langverwachte, binnen enkele tellen uitverkochte wereldtournee die op 4 juli in Cardiff haar startschot krijgt.

Groene geldstroom: Luuk Koelman legt haarfijn uit wie er opdraait voor deals maar oplopende energiekosten

We zouden er allemaal beter van worden: groene stroom. Maar hon­derden miljarden later blijkt vooral dat de burger betaalt. Altijd. Voor de kabels, de kosten, het risico, de missers en het optimisme van een overheid die blijft gokken op een toekomst die niemand begrijpt.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

ThirthyThree: hoe een Zwols inloophuis wordt gerund door een ex-gangster

Een veilige haven voor jongeren – dat is wat het nieuwe inloophuis ThirthyThree in Zwolle moet worden. En dat is broodnodig, aldus initiatiefnemer Steve Kasyanenko. ‘Er heerst een epidemie van ellende onder onze jongeren.’ De geboren Amerikaan spreekt uit ervaring; hij leefde zelf tien jaar lang het leven van een gevreesde gang­ster in New York. Verslag vanuit een uniek hulpproject.

De kersverse Nieuwe Revu bestel je hier.

Sahar Meradji: ‘In de mens onder druk zit voor mij de schoonheid’

Van woke tot extreemrechts en van sekswerkers tot moslims: in haar documentaireseries voor PowNed en de EO zoekt Sahar Meradji (41) steevast gesloten groepen op die de tongen flink losmaken. Dat doet ze naar eigen zeggen zo onbevooroordeeld mogelijk en om de dialoog op gang te helpen. ‘Zodra we comfortabel worden met het idee dat de mens een groot grijs gebied is, komt er begrip.’

Glastonbury: het roemruchte festival brengt Britten weer in vervoering

35 minuten waren er maar voor nodig, toen waren alle kaartjes voor Glastonbury 2025 uitverkocht. In de coronajaren 2020 en 2021 bleef het terrein leeg, maar sindsdien draait het grootste en meest roemruchte festival van Engeland weer als een tierelier.