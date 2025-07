Geld lenen voor je dromen: slimme zet of financieel luchtkasteel?

Dromen die je al te lang laat verstoffen omdat de centen ontbreken. Dan borrelt de vraag op: ga je ervoor, met geleend geld? Of is dat gewoon jezelf voor de gek houden met een schuld waar je later spijt van krijgt?

Leen je voor luxe, of investeer je in levensgeluk?

We hebben het hier niet over aandelen of vastgoed, maar over wat in bankentermen een ‘consumptieve lening’ heet. Simpel gezegd: geld lenen om je leven net dat beetje mooier te maken. Denk aan een nieuwe motor, een keuken waar je wél in wilt koken of een vakantie waar je eindelijk dat hoofd leeg kunt maken. Het is dus géén zakelijke investering , maar een investering in jezelf.

Toch wordt die vorm van lenen vaak afgedaan als ‘geld weggooien’. Onterecht. Soms levert een consumptieve lening wél iets op. Bijvoorbeeld als je ’m gebruikt voor een nieuwe badkamer of een opbouw, waardoor je huis meer waard wordt. Of als je met dat geld je woning verduurzaamt, wat weer scheelt op je energierekening. En laten we eerlijk zijn: fijner wonen telt óók als winst.

Waarom lenen niet dom is (mits je het slim aanpakt)

Rond geld lenen hangt nog steeds een soort taboesfeer. Alsof het een brevet van onvermogen is. Maar kom op: we leven in een tijd waarin grote uitgaven steeds lastiger in één keer te doen zijn. En nee, dat ligt niet altijd aan jou.

Heb je helder wat je wilt, weet je wat je per maand kunt missen, en kies je voor een lening met vaste looptijd en rente? Dan maak je gewoon een doordachte, volwassen keuze.

Ga je daadwerkelijk een lening aanvragen ? Let dan op een paar belangrijke dingen:

Leen niet meer dan je nodig hebt. Klinkt logisch, maar toch.

Check de looptijd. Langer aflossen betekent lagere maandlasten, maar je betaalt wel meer rente.

Bekijk of je boetevrij extra kunt aflossen. Altijd handig als je later sneller wilt afbetalen.

Lees de kleine lettertjes. Niet alleen de rente telt, maar ook de voorwaarden.

Met andere woorden: hou het overzicht, dan hou je de controle.

Lenen is geen falen, het is kiezen voor vooruitgang

Een lening is geen snoepautomaat waar je zonder gevolgen uit graait. Maar het is óók geen teken dat je de controle kwijt bent. Het vraagt lef – en een rekenmachine. Kijk eerlijk naar je financiën, je vaste lasten en je toekomstplannen. Durf jezelf af te vragen: wil ik dit écht, en kan ik het dragen?

Als het antwoord ‘ja’ is? Dan kan lenen precies het zetje zijn dat je nodig hebt. Niet om rijk te worden, maar om rijker te leven.