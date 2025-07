Bart Ettekoven over vertrek Huub Stapel bij Flikken Rotterdam: 'Er zijn meer goede acteurs in Nederland'

Het rommelt nogal rond die serie Flikken, wat nu weer?

Huub Stapel hoorde sinds het begin van Flikken Rotterdam in 2016 bij de vaste cast, maar geeft nu aan dat hij ermee kapt. De reden? Gesteggel over centen. ‘Dat het goedkoper moet, dat er weer een dag af moet of dat je tegen de grimeur zegt: je krijgt volgend jaar 50 euro minder,’ vertelde de rasacteur onlangs in de podcast Slagter en Dresselhuys weten het beter. ‘Ik ben er klaar mee. Ik wil niks met zo’n club te maken hebben.’ Het is duidelijk: zoiets laat Stapel zich niet flikken. Komend najaar is de 70-jarige acteur voor het laatst te zien als officier van justitie Hein Berg.

Deze acteur vertrekt zelf, twee andere kopstukken moesten een handje worden geholpen bij hun vertrek...

Begin dit jaar raakte acteur Tygo Gernandt zijn rol bij Flikken Maastricht kwijt vanwege een incident dat zich had afgespeeld tijdens de periode van opnames in 2022. Hij zou iemand bij de keel hebben gegrepen en aangerand. Ook Victor Reinier kan fluiten naar zijn baantje bij Flikken Maastricht. In februari dit jaar kwam naar buiten dat hij werd ontslagen bij de populaire politieserie na klachten over agressief en vrouwonvriendelijk gedrag. Ook zou de acteur bonje hebben gehad met zijn tegenspeelster Angela Schijf. Over losse handjes bij Huub Stapel hebben we niks gehoord. Hij stapt zelf op.

‘Ich hald van dich’

Wat vindt Huub Stapel van zichzelf?

‘Als ik de politiek in ga, sla ik binnen één dag iemand op z’n bakkes.’



Wat vinden wij van Huub Stapel?

Stapel for president.

Wat vinden anderen van Huub Stapel?

Bart Ettekoven - expert Shownieuws

‘Huub Stapel vind ik altijd heel straight. Wat recht is, is recht en wat krom is, is krom. Bovendien is hij erg principieel, want hij zegt nee tegen iets behoorlijk groots. Een mooie rol en een hoop inkomsten die hij hierdoor misloopt. Dan sta je behoorlijk achter je keus en je beslissing. Ik vind dat moedig en stoer. Ik gok dat het een opeenstapeling is van ergernissen die zich de afgelopen tijd hebben voorgedaan. Hij stelt dat hij niet meer wil werken met een producent die zo met mensen omgaat.

Hij heeft blijkbaar de financiële vrijheid en het principiële vermogen om daar op deze manier achter te gaan staan. Wat ik begreep uit de podcast is dat het niet om zijn eigen salaris ging, maar om wat anderen moesten inleveren. Of de serie zonder Huub Stapel kan? Iedereen is vervangbaar, daar ben ik echt heilig van overtuigd, al drukte hij wel een flink stempel op Flikken Rotterdam. Hij is een begenadigd acteur, dus hij zal zeker gemist worden. Maar er zijn meer goede acteurs in Nederland, dus de serie zal het wel redden. Voor de kijkcijfers zal het verder niet veel uitmaken. Ik ken zijn partner Annemiek wel aardig goed en in die hoedanigheid kom ik Huub weleens tegen. Ik vind hem een markant, kleurrijk persoon.’

Angela Schijf - actrice Flikken

‘Verhalen hebben altijd heel veel grijstinten, dat zijn nooit zwart-witoperaties. Ik ga daar liever niet op in. Ik vind niet dat het aan mij is om daar dingen over te zeggen. Een mening geven in deze tijd, waarin zoveel eenduidigheid heerst, vind ik lastig in het openbaar. Dat doe ik liever in een groepsgesprek met mijn naasten of met mensen die het aangaat, dan dat ik er in een interview iets over zeg, als je het niet erg vindt. Dingen worden toch snel uitvergroot of uit hun verband getrokken, en dit is heel precair. Het is ook nooit maar één ding, hè? Ik denk niet dat ik de persoon ben om daar verder iets over te zeggen.’

Peter Tuinman - collega

‘In 1985 hebben we samengewerkt in de Friese film De dream en we hebben een theatertournee gedaan met De goede dood. Huub is een zeer getalenteerde jongen. Hij is veelzijdig in zijn werk; hij kan acteren, zowel in films, series als in het theater. Ook kan hij presenteren en zijn theatermonologen waren ook steengoed. Voor de serie is het een aderlating dat hij stopt. Er lopen daar meer goede mensen rond, maar hij was wel een van de bepalende gezichten. Dat ze het achter de schermen niet eens met elkaar zijn geworden, daar laat ik me niet over uit. Hetzelfde als met Victor Reinier: geen idee wat zich daar heeft afgespeeld. Zelf heb ik nooit ellende achter de schermen gehad, ook niet bij soortgelijke politieseries als Unit 13 en Bureau Kruislaan waar ik in heb gespeeld. Huubs opvolger bij Flikken Rotterdam? Als ze mij niet bellen, zou ik niet weten wie het dan wél moet worden, haha.’

Woordvoerder Hollands Licht - producent Flikken Rotterdam

‘We betreuren Huubs vertrek, maar respecteren zijn beslissing. Huub heeft twee maanden geleden laten weten dat hij wil stoppen met zijn rol in Flikken Rotterdam. Hoe zijn rol wordt ingevuld, is op dit moment nog niet bekend. We herkennen ons absoluut niet in het door hem geschetste beeld. Daarbij benadrukken wij dat zijn uitlatingen over bezuinigingen binnen de productie pertinent niet waar zijn.’