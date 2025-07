Leon Verdonschot: 'Politici stonden onrecht uit het verleden te herdenken en tegelijkertijd toekomstig onrecht te faciliteren'

'Het was de week van Wilders. Dat is niet de verdienste van Wilders zelf, maar vooral de schuld van politici die niet zo scherp zijn als Wilders zelf'

Beste ChristenUnie, NSC en SGP,



Het was de week van Geert Wilders. Hij leidt een fractie waarvan het grootste deel geen ene moer uitvoert. De grootste fractie in de Tweede Kamer, die zelfs bij belangrijke debatten geregeld niemand afvaardigt. SP-Kamerlid Michiel van Nispen sprak er de PVV vorige week nog op aan dat ze voor 144.000 euro per persoon per jaar helemaal niks uitvoeren. Nu vindt de SP ieder salaris boven het minimumloon natuurlijk sowieso te hoog, dat is ook de reden dat SP-Kamerleden zelf na hun lange werkdag elke verdiende euro op het partijkantoor in Amersfoort in een spaarpotje komen werpen, waarna Jimmy Dijk ze een kopje tomatensoep aanbiedt. Maar hier had Van Nispen gelijk: iéder salaris is te hoog voor niks doen.

Maar afgelopen week sloeg de PVV opeens toe, en dat was allemaal mogelijk dankzij het falen of het gebrek aan principes van andere fracties. Zo wist de PVV op het laatste moment iets te veranderen aan de hoognodige Woningwet. De PVV voegde er een aanpassing aan toe, waardoor statushouders onder geen enkele omstandigheid ooit nog voorrang kunnen krijgen op een sociale huurwoning. Ook niet als ze een urgentieverklaring hebben, een verklaring om bijvoorbeeld medische redenen, of vanwege dakloosheid, waardoor iedereen in Nederland voorrang krijgt. Iedereen, behalve voortaan mensen met een verblijfsvergunning. Een buitengewoon smerige toevoeging aan een keurige wet, en voor enkele partijen die voor die wet waren, terecht reden om er alsnog tegen te stemmen. Maar de ChristenUnie stemde er toch voor, maar dan ‘met de neus dicht’. Zo lust ik er nog wel een paar. Je kunt ook met je ogen dicht en met vingers in je oren voor een wet stemmen, maar dan heb je er nog steeds honderd procent vóór gestemd. Helaas voor de ChristenUnie ziet God alles.

En dan wist Wilders ook de strafbaarstelling van illegaliteit aan de nieuwe asielwetten toe te voegen, dankzij enkele Kamerleden van GroenLinks-PvdA en Partij voor de Dieren, die bij de herdenking van ons slavernijverleden aanwezig waren, en hun wegstrepen van hun stem tegen voorstanders niet goed hadden geregeld. Wat een tragiek: onrecht uit het verleden staan te herdenken, en daarmee toekomstig onrecht faciliteren. Gelukkig voor de illegalen zullen deze Kamerleden ze ooit vast herdenken.

Met het verbieden van illegaliteit is het ook verboden om illegalen te hélpen. Een maaltijd of kop koffie geven, medische hulp verlenen, een nacht onderdak: allemaal nu verboden. Dat is iets anders dan helpen om mensen in de illegaliteit te houden. Het is een verbod op medemenselijkheid. Volkomen terecht heeft het CDA, hoewel voorstander van een strenger migratiebeleid, dan ook tegen de nieuwe asielwetten gestemd. NSC en SGP, ook tegen het verbieden van hulp aan illegalen, lieten zich inpakken door vrome woorden van de minister die pas na het aannemen van de wet aan de Raad van State gaat vragen of ‘humanitaire hulp’ hiermee inderdaad wordt aangepakt. Ze hebben nu dus gestemd voor een wet waarvan ze niet precies weten wat die inhoudt.

Zo was het de week van Wilders. Dat is niet de verdienste van Wilders zelf, maar vooral de schuld van politici die niet zo scherp zijn als Wilders zelf.