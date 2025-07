Jan Roos over vermeend vreemdgaan Wilfred Genee: 'Hij is gewoon een gluiperige rat'

Wilfred Genee is gesignaleerd met een andere vrouw in een kroeg. Is zijn huwelijk gesneuveld?

Niet dat we weten. Wel sijpelt zo langzamerhand het beeld van Genee door dat hij niet vies is van een beetje vrouwelijke aandacht. Een paar jaar geleden kwam het gerucht naar buiten dat de populaire presentator in 2017 en 2018 een lange affaire zou hebben gehad met Laurien Verstraten, televisiepresentatrice van RTL.

De knappe blondine huurde een appartement van hem. Ze zijn naar verluidt zo’n twee jaar lang met elkaar aan het rommelen geweest. Recent werd Genee op z’n verjaardag gesnapt met z’n voormalige kinderoppas Cherise Bransen. Met haar 30 jaar is ze een stuk jonger dan de 58 lentes die Genee onlangs aantikte.

Genee verdedigt zich tegen de aantijgingen mogen we aannemen?

Yep. De presentator van Vandaag Inside maakte in gesprek met Dyantha Brooks indirect duidelijk dat het verhaal niet waar is. “Het is de status die wij hebben, als bekende Nederlander,” bazelde Genee in zijn radioprogramma tegen de Shownieuws-presentatrice. “Dan hoort het erbij dat mensen alles van je mogen vinden, ook al ze er helemaal niets van klopt.” Voor zichzelf vindt Genee de geruchten over zijn overspel niet bezwaarlijk.

“Maar voor de omgeving vind ik het weleens iets lastiger.” Daarmee doelt hij waarschijnlijk op zijn kinderen, want zijn vrouw Lili is al volledig gewend aan het gekonkel over zijn vreemdgaan. Haar interesseert het geen reet meer waar haar man ’m allemaal in hangt. En dat betekent misschien niet veel goeds voor het voortbestaan van hun huwelijk...

‘Wie ik ook spreek in de mediawereld, altijd als ik zeg dat ik naar de uitzending met Wilfred Genee ga, zeggen ze: gaat hij nog steeds zoveel vreemd?'

Wat vindt Wilfred Genee van zichzelf?

‘Ik zit al heel lang in hetzelfde huwelijk volgens mij...’



Wat vinden wij van Wilfred Genee?

Tegen zijn kindermeisje kon hij Geenee zeggen.

Wat vinden anderen van Wilfred Genee?

Lili Genee-Pirayesh - zijn vrouw

In Roddelpraat: ‘Het interesseert me echt geen zak. Wat denk je nou dat dit mij nog doet? Ik weet precies wat mijn man gedaan heeft die dag en die avond. Het was zijn verjaardag, dus ik weet precies hoe en wat. Hij heeft lol gehad en een drankje op. Ik was er niet bij, ik drink bijna niet, ik ben geen kroegtijger. Wilfred en ik zijn verschillend, maar we laten elkaar in elkaars waarde. Achter die Cherise moet je niet zoveel zoeken. Je weet toch hoe het werkt in een dorp als Soest? Iedereen lult over elkaar. Het is niet lullig voor mij, want ik word er niet meer door geraakt. Alles is de eerste keer even vervelend als je iets meemaakt, alles is in het begin erg. Op een gegeven moment niet meer. Het stelt echt niets voor.’

Harry Mens - presentator Business Class

‘Wilfred is weleens te gast in mijn programma. Ik vind hem een geschikte gast, omdat hij onvoorspelbaar is en toch leuk. Die jongen is met heel veel dingen tegelijk bezig, waar ik hem wel in bewonder, maar of het allemaal goed voor hem is, dat is zeer de vraag. Hij is erg gedreven. Of dat altijd verstandig is, is een tweede. Hij wordt ook een dagje ouder, dus ik zou haast zeggen: doe wat rustiger aan. Dat er geluiden naar buiten komen dat zijn privéleven er onder lijdt, dat valt wel mee volgens mij. Laatst op zijn verjaardag werd hij gesignaleerd met een dame, dat was zijn oude oppas, niks bijzonders volgens mij.

Of ik denk dat hij niet vreemdgaat? Hij heeft gezonde hormonen, net als iedere vent. Dat hij weleens te gast is bij mij, maar mij tegelijk belachelijk maakt in VI? Dat deert mij niet. Dat vind ik prima, joh. Ik trek me van dat programma niets aan, want de karavaan trekt verder en je hoort er nooit meer iets van. Het is ook een soort voor wat hoort wat. Met zijn drukke agenda neemt hij wel de moeite om in mijn programma te gaan zitten, dan mag hij ook een grapje over me maken. Aan de andere kant wil hij geen kwaad woord horen over John de Mol, bij wie hij in de binnenzak zit. Wat dat betreft is hij een thuisfluiter. Hij moet het van John de Mol hebben, dus beschermt hij hem, wat dat betreft is niets menselijks Wilfred vreemd.’

Jan Roos - presentator Roddelpraat

‘Wilfred Genee is vaak slachtoffer van ons in Roddelpraat, maar Dennis Schouten en ik zijn ook allebei slachtoffer van Wilfred Genee. Wat hij namelijk doet, is heel veel beloven en niet nakomen én je eruit gooien op het moment dat de baasjes daar om vragen. Ik had een column bij hem op de radio en Dennis deed een item met een badjas in zijn radioprogramma. Dan zegt hij dat je zijn beste vriend bent en een getalenteerde mediapersoonlijkheid, totdat het hem niet meer uitkomt en dan schopt hij je moeiteloos op de keien. Die valsheid kenmerkt ook zijn manier van interviewen.

Hij vraagt je in de pauze bijvoorbeeld hoe het thuis gaat, dan vertel je hem off the record dat het niet zo best is en dan begint hij het interview als eerste met de vraag: “Ik hoorde dat het thuis niet best met je gaat, hoe is het nou?” Genee is gewoon een gluiperige rat. Dat is ook wat hij doet bij VI. Daar is hij de boel zo aan het opfokken, tot Derksen en Gijp iets zeggen wat ophef veroorzaakt en dan trekt Genee zijn handen ervan af door te stellen: “Ik heb het niet gezegd.” Het lullige van Genee is dat hij naast een gluiperige rat ook een heel kleine jongen is. Want op het moment dat je iets over hém zegt, dan wordt hij helemaal gek. Dan begint ie te sputteren, zegt hij dat het niet waar is en dat hij een advocaat op je afstuurt. Genee is door veel mensen van structureel vreemdgaan beschuldigd, ook door ons, en daar hebben we ook bewijzen voor geleverd. In zijn eigen radioprogrammaatje zegt hij: “Ik herken mezelf daar niet in.” Hij is gewoon een schuinsmarcheerder.

Hij legt iedereen het vuur na aan de schenen, neemt iedereen de maat in VI, niemand is veilig voor de toorn van Wilfred Genee, die denkt dat hij tegenwoordig een soort homo universalis is. Totdat hij wordt geconfronteerd met zijn menselijkheid, dan begint hij om zich heen te beuken. Alleen maar smerig en schofterig de boel opstoken en op het moment dat het uit de hand loopt, trekt hij zich terug en dan gaat hij het zielige jongetje uithangen. Het is een man met meerdere gezichten. Ook wat zijn overspel betreft. We hadden in Roddelpraat beelden van Genee met zijn voormalige kindermeisje in een troosteloos café in Soest. Hij had eerst zijn verjaardag gevierd met zijn vrouw Lily en hun kinderen. Toen die om 23.30 uur naar bed gingen, rende hij om 00.00 uur naar de plaatselijke kroeg om daar aan de billen te zitten van de oppas. Na een paar bacootjes vertrokken ze samen om 03.30 uur. Toch wel een beetje raar? Hij heeft zelfs nog tegen haar gezegd, toen zij wat al te handtastelijk werd: “Niet hier!” We komen er stukje bij beetje achter dat hij gewoon een viezerik is.’