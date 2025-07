Leon Verdonschot: 'Na het bezoek van Wilders aan Radio 538 weten we nog steeds weinig over zijn standpunten'

'Wilders kreeg in de Ochtendshow één voorzichtig kritische stamelvraag over de interne partijdemocratie van de PVV, maar verder ging het vooral over zijn kat, en over K3'

Beste Radio 538,



Omdat het kabinet-Schoof elf maanden lang op vrijwel ieder dossier stilstand heeft gebracht, zullen de thema’s van de verkiezingen dit najaar vrijwel gelijk zijn aan de vorige keer dat we mochten stemmen. Bestaanszekerheid, de stikstofcrisis, deugdelijk bestuur, groene groei; het waren toen volgens de partijen die de verkiezingen wonnen hoofdthema’s, samen met migratie, al bijna twee decennia het enige onderwerp van de grootste partij van ons land.

Aangezien op nagenoeg al die terreinen helemaal geen ene moer is gebeurd, zijn het logischerwijs dit najaar weer de belangrijkste thema’s. En ik zie er enorm tegenop. Niet vanwege die onderwerpen, of vanwege het verschil van mening erover tussen de verschillende partijen. Integendeel. Niets liever dan inhoudelijke debatten over onderwerpen die ertoe doen, zodat we allemaal kunnen zien welke partij waarvoor staat.

Maar ja, we leven in Nederland, waar we infantiliteit graag vieren als de norm. Dus kregen we deze week twee voorproefjes van de verkiezingscampagne die al duidelijk maken dat politiek vooral entertainment moet zijn. Het eerste voorproefje was het bezoek van PVV-leider Geert Wilders aan de studio van jullie radiozender, waar iedereen klinkt als een lachzak. Wie jaren geleden vond dat Joling en Gordon vaak en graag om zichzelf lachten: luister enkele minuten naar Radio 538 en concludeer dat dat nog reuze meeviel.

Wilders kreeg in jullie Ochtendshow één voorzichtig kritische stamelvraag over de interne partijdemocratie van de PVV, waarbij zelfs de zinsnede ‘eigenlijk alleenheerser’ viel. Maar verder ging het vooral over zijn kat (Noortje van zeven), en over K3. Daar eindigde hij ook mee: ‘Draait u dadelijk voor mij nog een keer K3?’ Met dezelfde reacties van de drie dj’s als alle minuten ervoor op eigenlijk alles: ‘HAHAHAHAHAHA.’ Bulderen met compressie.

Enkele dagen later lekte een idee van RTL uit voor een verkiezingsprogramma. In Het conclaaf zouden zeven lijsttrekkers met elkaar worden opgesloten in een kasteel. Daar zouden ze met elkaar in gesprek gaan. Of er ook een dagboekkamer zou zijn, zoals in Big Brother, of dat de Meilandjes de kasteelheer zouden zijn, of een van de mensen uit B&B vol liefde het ontbijt kwam verzorgen; dat melden de berichten over Het conclaaf niet. Ook niet of de gesprekken net als in Ex on the Beach af en toe verstoord zouden worden door voormalige geliefden.

Volgens berichtgeving in De Telegraaf zijn Wilders, Timmermans en Bontenbal afgehaakt voor het idee. ‘Ze durfden niet,’ heette het. Alsof het een kwestie was van léf. ‘Ze wilden het niet, omdat ze het een leeg en hol kut-idee vonden, en daarmee in verkiezingstijd een belediging voor de democratie,’ had ik van die laatste twee politici een logischer verklaring gevonden.

Er komen vast briljante ideeën voor in de plaats, met gespreksleiders die het willen hebben over de premiersvraag, de peilingen en wie wie wel of niet uitsluit. Eind oktober, vrees ik, weten we nog steeds weinig over de standpunten, maar wel alles over Noortje van zeven. HAHAHAHAHA!