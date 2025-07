Waarom een ongeluk op de werkvloer jouw bedrijf plat kan leggen

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dit is een bekend gezegde in Nederland. Gebeurt dit ongeluk binnen je bedrijf dan kan dat grote negatieve financiële gevolgen hebben.

Stel een klant struikelt over een stekkerkabel in je kantoor, breekt zijn heup en klaagt je aan. Zo’n ongeluk kan grote gevolgen hebben waar je niet op voorbereid bent. En hoewel een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven - AVB niet verplicht is, kan het je een hoop ellende besparen.

De aard van de aansprakelijkheidsverzekering hangt af van wat voor soort bedrijfsvoering je hebt. Maar over het algemeen kun je stellen dat een AVB de schade dekt aan personen, eigendommen, producten én gevolgschade. Plus ook de juridische kosten die met de zaak te maken hebben. Maak daarom altijd voor jezelf een lijst wat voor werkzaamheden er door jouw personeel gedaan worden en waar die plaatsvinden. Vul die lijst aan met dingen waarvoor je dekking wilt hebben. Zo kom je later niet voor verrassingen te staan als je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten.

Wat is wél en niet gedekt?

Hou er rekening mee dat aan aantal dingen buiten de dekking vallen. Denk daarbij aan beroepsfouten, zuivere financiële schade, opzet, schade aan eigen spullen of schade aan een motorvoertuig - tenzij apart verzekert. Is er twijfel dat er opzet in het spel is of grove nalatigheid waarbij extra risico’s genomen worden dan kan dat zelfs tot een rechtzaak leiden. Zo kan een politieagent die door genomen risico’s een dodelijk ongeval heeft veroorzaakt weldegelijk door een rechter veroordeeld worden .

Bedrijf, stichting of vereniging

Hoewel de term AVB doet vermoeden dat dit een alleen een verzekering voor bedrijven is, is dit beslist niet zo. Zo kunnen stichtingen of verenigingen ook een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Die is zelfs heel belangrijk. Want vrijwilligers bij een stichting kunnen schade aan personen of eigendommen veroorzaken. In Nederland zijn namelijk enorm veel vrijwilligers actief binnen sportverenigingen en sociale organisaties.

Ongeval tijdens staking

In Nederland zijn er de laatste tijd nogal wat stakingen. Stel dat je personeel tijdens een staking een ongeval veroorzaakt dan wil je daar als werknemer niet voor opdraaien. In de meeste gevallen zal dit niet onder de dekking van AVB vallen. Iets waar het stakend personeel van de NS rekening mee zal moeten houden. Vaak is het echter niet meteen helder wat wel en niet onder de dekking valt. Daarom is het voor de ondernemer zaak om zich goed en helder te laten voorlichten. En staan er ‘kleine lettertjes' in een polis lees die dan goed door.

Uit onverwachte hoek

Claims voor schade die ontstaan is door jouw bedrijfsvoering kunnen uit onverwachte hoek komen. Een timmerman die schade veroorzaakt aan een houten vloer door een gevallen boormachine is misschien nog voor te stellen. Anders is het wanneer een importeur van haarverf te maken met allergische reacties bij klanten omdat het product gebrekkig blijkt te zijn. Het zijn voorbeelden die laten zien hoe breed en belangrijk een goede dekking is.

Oproep

Heb je als ondernemer nog geen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering doe dan zo snel mogelijk een risico-inventarisatie. Een AVB is beslist geen luxe. Het is bijvoorbeeld cruciaal voor bedrijfsoverdracht, continuïteit en professionele uitstraling. Vaak is het een eis die opdrachtgevers en banken tegenwoordig eisen.