Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

JD Vance: portret van de grootste opportunist van de Verenigde Staten

De man die ooit waarschuwde voor een ‘Amerikaanse Hitler’, prijst Donald Trump nu als redder van het volk. Is JD Vance een manisch liegende proleet van de nieuwe Amerikaanse oligarchie, of een bekeerde die ineens het licht zag? Over de man achter dé politieke transformatie van de eeuw. ‘Wat je ziet is puur schaamteloos opportunisme.’

Leven na en met MH17: hoe Kevin Fan het levenswerk van z'n ouders voortzette

Na de plotselinge dood van zijn ouders in de MH17-ramp stond zoon Kevin Fan er in 2014 alleen voor. Hij redde de zaken en bleef overeind, maar het aangedane leed is niet zomaar verwerkt. Een gesprek met deze nabestaande als intieme inkijk in een aangetast leven. ‘Er zijn altijd schuldigen. Er heeft iemand op het knopje gedrukt. Maar goed: dan word ik dus boos. En wat dan?’

André Engwirda: voorpublicatie uit het boek De man die Tito ging vermoorden

André Engwirda was een raadsel voor vriend en vijand. Hij streed tijdens de Spaanse Burgeroorlog tegen Franco’s fascisten en toonde zich aan het begin van de Tweede Wereldoorlog fanatiek tegenstander van de nazi’s. Maar na de bevrijding werd de Limburger veroordeeld wegens collaboratie toen bleek dat hij zich als infiltrant in Joegoslavië had aangesloten bij de partizanen om hun leider Josip Broz Tito uit te schakelen. Deze week verschijnt er een boek over Engwirda getiteld: De man die Tito ging vermoorden. Een voorpublicatie over zijn verblijf in een Haagse ‘spionnenschool’.

Marianne Zwagerman: 'Wilders is het grootste ratje'

Framing, propaganda, politieke spelletjes; Marianne Zwagerman (56) ziet het overal en stoort zich er mateloos aan. Ooit was ze directielid bij De Telegraaf, nu runt ze haar eigen mediakanaal en bereikt ze met Dwarsnieuws honderdduizenden kijkers. Ze is uitgesproken en fel, maar niet per se op oorlogspad. ‘Mijn missie is om mensen weer zelfstandig te laten denken.’

Man of monster: de zelf gecancelde Casper Sikkema dook eens diep in de manosphere

De man is in crisis, lezen we overal. Nu de wereld niet meer automatisch om ons draait, zijn we helemaal de weg kwijt en luisteren we naar Andrew Tate, Joe Rogan of andere boze mannen die ons troosten. Kan je als gecancelde man over de manosphere schrijven? Eigenlijk niet natuurlijk. Of misschien juist wel. Dit is het verslag van een narcistische, onevenwichtige, moedige, premature, mislukte poging (doorhalen wat niet van toepassing is).