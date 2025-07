Harry Vermeegen over Wierd Duk als vervanger van Albert Verlinde bij VI: 'Duk is van het ministerie van Serieuze Zaken'

Nieuws over Wierd Duk, dat moet haast wel slaapverwekkend zijn?

Duk is historicus, journalist en auteur. Niet per se ontzettend sprankelende functies waarbij de stukken ervan afvliegen inderdaad. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis, cultuur en politiek van Rusland en Duitsland. Niet per se landen die de sympathie van de rest van de wereld hebben. Hij richt zich de afgelopen tien jaar voornamelijk op de verslaglegging van de sociale en culturele veranderingen die Nederland doormaakt.

Niet per se spectaculaire, vermakelijke onderwerpen voor aan een talkshowtafel. Toch wordt de ietwat saaie Duk door Johan Derksen naar voren geschoven als de meest ideale tafelgast: ‘Ik ben een ontzettende liefhebber van Wierd Duk. Ik vind Wierd Duk de allerbeste man voor talkshows, omdat hij heel breed georiënteerd is.’ Onderliggend speelt waarschijnlijk mee dat Derksen en Duk het opvallend vaak met elkaar eens zijn over het asielbeleid, de Nederlandse immigratiewetgeving en overlast van Marokkanen in ons land.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Waarom wordt Wierd Duk zo plotseling naar voren geschoven?

Daar is alle aanleiding voor, nu bekend is geworden dat Albert Verlinde stopt bij Vandaag Inside en hetzelfde kunstje gaat doen bij concurrent RTL Tonight. Verlinde was de vaste vervanger van René van der Gijp in VI. Daar moet nu een opvolger voor komen. Derksen noemt Wierd Duk, maar ook de vileine Victor Vlam, die met zijn oplettende oog en scherpe, goed onderbouwde kritiek fel tekeer kan gaan over lieden uit de entertainmentwereld. Vlam deed het reeds goed in De Oranjezomer en komt ook in deze rubriek in Revu geregeld aan bod. Soms met een lofzang, soms met zijn botte bijl, maar altijd raak en goed doordacht. Of laten we nu te veel onze voorkeur zien?

‘Ik vind Wierd een heel gepassioneerde racist’

Wat vindt Wierd Duk van zichzelf?

‘Ik trek me gewoon niets aan van wat anderen van me vinden.’



Wat vinden wij van Wierd Duk?

Weird.

Wat vinden anderen van Wierd Duk?

Evert Santegoeds - collega De Telegraaf

‘Een geschikte kandidaat voor VI vind ik hem zeker. Hij is een fenomeen geworden in een paar jaar tijd. Ik weet weinig van zijn verleden, maar ik kom hem weleens tegen bij het koffieapparaat, dan is hij een beminnelijke collega, een aardige vent. Als ik zijn columns lees, denk ik: die snijden hout. Hij slaat heel vaak de spijker op z’n kop. Wat hij ermee over zichzelf afroept, moeten we niet onderschatten. Ik zou weleens mee willen kijken in zijn mailbox, wat daar allemaal binnenkomt aan shit. Dat houdt hem behoorlijk bezig, heb ik begrepen.’

Victor Vlam - mediacriticus

‘Over Wierd Duk denk ik hetzelfde als Johan Derksen. Ik vind dat hij veel verstand heeft van ontzettend veel onderwerpen. Hij weet altijd verdieping aan te geven. Dat vind ik erg knap. Iedereen aan zo’n talkshowtafel moet zijn eigen ding kunnen doen. Wierd is goed in inhoudelijke verdieping, je zou daarnaast iemand kunnen uitnodigen met wat luchtigheid en humor. Je kunt niet van hem verwachten dat hij ineens moppen gaat tappen. Dat is gewoon niet wie hij is. Of hij neigt naar racisme? Dat vind ik niet. Ik vond dat ook een kwalijke opmerking van Olcay Gulsen, ze moet haar excuses daarvoor aanbieden, ik vond dat ongepast. Hij heeft absoluut een scherpe mening over dat onderwerp, maar zijn meningen komen voort uit goede intenties.’

Marieke Derksen - dochter van

‘Ik ben geen vaste kijker van VI, ik kijk heel af en toe. Of ik Wierd Duk net als mijn vader zo’n geschikte tafelgast vindt? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet zo vaak heb gekeken als hij daar zat. Ik zou Wierd Duk niet zo snel vergelijken met Albert Verlinde, ze lijken me twee totaal andere types met verschillende expertises. Bij Verlinde heb ik honderd jaar geleden nog stage gelopen. Victor Vlam wordt ook genoemd, dat snap ik wel, hij lijkt me bij uitstek geschikt om Verlinde te vervangen omdat Vlam ook in die showbizzhoek zit.’

Marcel van Roosmalen - mediacriticus

‘Altijd slecht nieuws als jullie bellen. Altijd dat gezeik. Wierd Duk? Ik heb helemaal geen zin om commentaar te geven op al die mensen. Het maakt me niet uit wie de vervanger wordt van Albert Verlinde in VI, eerlijk gezegd. Duk zit er toch al af en toe? Of ze mij kunnen bellen? Nee, want ik heb met Van Roosmalen & Groenteman al een eigen ding. Of dat niet beide kan? Daar heb ik nog geen seconde over nagedacht. Het lijkt me heel vermoeiend. Om twee keer per week dat te doen, lijkt me te veel van het goede. Of we Wierd Duk weleens in ons programma te gast hebben gehad? Nee, want hij heeft geen gevoel voor humor, dus dat is uitgesloten. Maar nu zit ik toch ineens in een interview, waar ik geen zin in heb. Ik ben op vakantie, ik herkende jullie nummer niet, anders had ik niet opgenomen. Ik zit in een huisje in het bos. Doeg.’

Harry Vermeegen - mediacriticus

‘Dat hij volgens Johan Derksen de meest ideale tafelgast is, vind ik wat overdreven. Toch zijn er niet veel prominenten in Nederland met een uitgesproken mening die tegelijk een beetje soepel van de tong zijn en het een beetje leuk kunnen brengen. Maar we kunnen wel praten over wie er moet gaan zitten; Talpa heeft gewoon zitten slapen! Dát is het probleem. Ze hadden Albert Verlinde eerder moeten vastleggen. Die hadden ze al heel lang geleden moeten tackelen met een contract, vooruitkijkend naar de toekomst en zijn kwaliteiten op waarde schattend. Maar er wordt daar niet vooruitgedacht bij Talpa.

Tegelijk heeft RTL ook nog nooit een origineel idee gehad, en daar denken ze nu: laten we onze Albert maar wegkopen bij VI. Met RTL Tonight starten ze zogenaamd een nieuwe formule, maar ze gaan natuurlijk gewoon VI nadoen. Talpa heeft zitten pitten, dat is dom. Nu komt er een vervanger, bijvoorbeeld Victor Vlam of Wierd Duk. Duk zou wat meer entertainend mogen zijn. Hij heeft een gedegen mening en dat is goed, maar hij is altijd wel heel serieus in wat hij zegt. Duk is van het ministerie van Serieuze Zaken. Dat is niet erg, maar heeft het programma dat nodig? Er moet wel een beetje gelachen worden in VI. Als er zo’n verkeerd filmpje wordt gestart, moet hij er ook even over mee kunnen geiten. Dat doet hij dan niet. Eigenlijk was Albert de allerbeste. Talpa had hem veel meer moeten vertroetelen. Moet ik daar soms de directie gaan doen?’