Leon Verdonschot: ‘Waar blijven de ideeën uit 'Voor Ons Nederland'? Of bedoelde Dijkhoff 'stille meerderheid' letterlijk?’

'Ik zie het opeens op meerdere plekken opduiken: de neiging om uit weerzin tegen gedoe, debatten en relletjes uit te wijken naar een soort apolitieke neutraliteit'

Beste Klaas Dijkhoff,



Het festival Big Rivers in Dordrecht besloot vorige week een verbod in te stellen op politieke statements. Artiesten die toch iets wilden zeggen over de toestand in de wereld kregen een korting op hun gage. Van alle reacties op de oneindige hoeveel rellen over politiek engagement van popartiesten vond ik dit wel de brutaalste, en ook de meest hilarische: ik zag Frank Boeijen voor me, de tekst van Zwart Wit uitgeprint voor zich, en een festivalorganisator met een rode pen naast hem. ‘Als je ‘bloed op de achterbank van de werkelijkheid’ gewoon vervangt door ‘vlekken op de bekleding’, beloof ik dat ik je volledige fee betaal.’

Naast brutaal en hilarisch is het ook wereldvreemd: in een wereld die in brand staat, zingen en praten artiesten over politiek, want zeker in zo’n wereld ís alles politiek. Kun je daar niet tegen, organiseer dan geen muziekfestival, maar een Tupperware-avond.

Die neiging om uit weerzin tegen gedoe, debatten en relletjes uit te wijken naar een soort apolitieke neutraliteit, zie ik opeens op meerdere plekken opduiken. We hadden natuurlijk al Voor Ons Nederland, dat initiatief van u, dat inspeelde op de weerstand tegen elf maanden gerommel, geruzie en stilstand van het kabinet-Schoof. U verkocht uw alternatief als het redelijke midden, waar iedereen gewoon even normaal wil doen, en we uiteindelijk als ‘stille meerderheid’ toch allemaal ongeveer hetzelfde willen, en het enige fundamentele debat nog dat tussen democraten en antidemocraten is.

Het haalt niet alleen de angel uit de politiek, het haalt zelfs de politiek uit het debat. Want er zijn veel meer grote tegenstellingen dan die tussen democraten en antidemocraten. Meer of minder ongelijkheid? Meer of minder migratie? Meer of minder duurzaamheid? Meer of minder islam? Meer of minder EU? Meer of minder markt? Bezuinigen of belasten? Wel of geen 5 procent naar Defensie? Allemaal zeer relevante debatten. Die we moeten voeren, en niet moeten verhullen onder een warm dekentje van zogenaamde gelijkgezindheid tussen mensen die alleen met elkaar gemeen hebben dat ze liever discussiëren dan schreeuwen en dreigen. Bijna 18.000 betalende leden inmiddels, zag ik. Waar blijven de ideeën? Of bedoelde u ‘stille meerderheid’ létterlijk?

Maar uw aanpak maakt school. Want afgelopen week was er plots het initiatief Stem voor Stabiliteit. Een ‘burgerinitiatief’ van ondernemers die campagne gaan voeren voor VVD, CDA en D66. Aangekondigd op een ‘haringparty’, geheel in stijl. ‘De waarheid ligt in het midden,’ volgens deze ondernemers. En het midden ligt kennelijk rechts van het midden. Wat daar ook ligt bij een regering van deze partijen: soepele regels, lagere lasten voor (grote) bedrijven. En dat is natuurlijk de werkelijke reden van dit initiatief. ‘Stabiliteit’ is niet een andere term voor ‘lagere belastingen voor ondernemers’. Gebruik het dan ook niet zo.



Het is het valse rookgordijn van deze tijd: zogenaamde apolitieke neutraliteit, die stiekem zo politiek is als de pest.