John Chapman: waarom deze heldhaftige Amerikaanse militair onderscheiden werd met de Medal of Honor

Maandag 4 maart 2002, 02.45 uur

In het pikkedonker zet een Amerikaanse MH-47 Chinook de daling in naar de bovenste flanken van de Takur Ghar, een 3200 meter hoge berg in het zuidoosten van Afghanistan. De puist is ruig, rotsachtig en kaal. Doel van de missie: een observatiepost inrichten op de top, met zicht op de Shahi-Kot-vallei. De plek waar Al Qaida zich schuilhoudt.

Aan boord van de zware transporthelikopter bevinden zich zes Navy SEALs en één combat controller: de 36-jarige John Chapman. Hij is de man met de radio, verantwoordelijk voor het inroepen van luchtsteun.

Dit is zijn laatste tour. Dat heeft hij zijn vrouw Valerie beloofd. Het is mooi geweest, te lang schitterde hij door afwezigheid. Voortaan wil hij thuis zijn en zijn dochtertjes zien opgroeien. 4 en 7 jaar oud zijn ze nu. Ouderavonden, de schoolmusical. Wat is er mooier dan dat?

Combat controller John Chapman.

Maar nu is hij hier. Het is een maanloze nacht. Het gebrul van de motor vult het ruim volledig. Even eerder is de hele cabine tot leven gekomen. Helmen op, voor de allerlaatste keer alle wapens gecontroleerd. Ook al is tijdens de briefing verteld dat de landingszone ‘veilig’ is.

Maar als de Chinook enkele meters boven de sneeuw hangt, laadklep open, barst de hel los. De berg blijkt in handen van Al Qaida. De strijders liggen klaar, met hun draagbare raketwerpers en machinegeweren.

De eerste raket slaat in achter de cockpit. Een vuurbal, vlammen. Direct daarna slaan nog drie granaten in. De Chinook schudt en trilt. Het staal kraakt. Een van de SEALs, Neil Roberts, verliest zijn evenwicht. Hij glijdt van de laadklep en tuimelt meters naar beneden. Weg is hij, verdwenen in het zwart van de nacht.

De beide piloten weten de helikopter omhoog te trekken. Het nerveuze geklapwiek van de beschadigde rotor. 11 kilometer verderop volgt een gecontroleerde noodlanding. De mannen weten wat hen te doen staat. Roberts is nog steeds daarboven. Alleen, omsingeld. Het hele team wil terug naar de berg. Want of hij nu leeft of niet: nobody stays behind. Chapman grijpt zijn radio en roept een tweede Chinook op. Er is geen tijd te verliezen.

04.45 uur

Opnieuw naderen de mannen de berghelling. Weer barst het vijandelijke vuur los. Chapman springt als eerste uit de buik van het toestel, de vijf SEALs volgen. Het is aardedonker, dat is hun enige troef. Zij hebben nachtkijkers, de Al Qaida-strijders niet. Die vuren op goed geluk op het silhouet van de helikopter. Chapman duikt achter een rotsblok en probeert verbinding te maken met het Tactical Operations Center (TOC). Luchtsteun inroepen, coördinaten doorgeven. Maar niemand antwoordt. Enkel ruis op de lijn.

Vanuit een bunker hoger op de berg ratelen de AK-47’s. De vijf SEALs trekken het meeste vuur. Zij hebben iets verderop dekking gezocht. Niet goed, weet Chapman. Hij neemt een besluit. De vijand zit hoger. En wie van boven schiet, wint. Dan zijn de SEALs sitting ducks. Dus moet hij omhoog, het vuur tegemoet. Bovendien weet hij dat Roberts daar ergens moet liggen.

John begint aan de klim richting de bunker, wadend door kniehoge poedersneeuw. Hij kijkt niet om, vraagt niet wie volgt. Hij richt zijn M4 op de bunker, vuurt, duikt weg. Komt weer overeind, vuurt weer. Alles kort en beheerst. Trefzeker. Het is de cadans van duizenden uren training.

John bereikt de bunker. Daar schakelt hij twee zwaarbewapende Al Qaida-strijders uit. Direct achter de bunker treft hij het levenloze lichaam van Roberts aan. Een enkel schot door het achterhoofd. Waarschijnlijk geëxecuteerd.

Postuum kreeg Chapman deze Medal of Honor, de hoogste militaire onderscheiding die de VS kent.

John verschanst zich tussen enkele rotsen boven de bunker. Vanaf daar lukt het hem wel om radiocontact te krijgen met het TOC. Hij geeft de vijandelijke coördinaten door aan een AC-130, een vliegend fort met zware kanonnen en precisiewapens. Ook roept hij een Quick Reaction Force op.

SEAL ‘Slab’ heeft zich intussen bij hem aangesloten. Het vijandelijke vuur komt nu niet alleen vanuit een tweede bunker, maar ook vanaf de flanken. Chapman en Slab liggen in een trechter, op nog geen 12 meter van de vijand. Handgranaten vliegen nu over en weer. Doffe dreunen van explosies. De chaos is compleet.

‘Allahu Akbar!’ Een Al Qaida-strijder stormt op Chapman en Slab af. John draait, zijn ogen verscholen achter zijn nachtkijker. Hij richt de laser van zijn M4 op de borst van de strijder en haalt de trekker over. De man zakt als een lappenpop in elkaar.

Ze moeten verder. Chapman komt uit zijn dekking en werkt zich verder omhoog door de sneeuw, in de richting van de tweede bunker. Slab volgt op zo’n 10 meter. De lopen van hun M4’s speuren de rotsformaties af naar doelwitten. De één links, de ander rechts. Af en toe vuren ze.

Dan, plots, verstart Chapman. Een klap in zijn zij. Niet scherp, meer dof. Alsof iemand hem van binnenuit omver probeerde te duwen. ‘Waar kwam dat vandaan?’ weet hij nog uit te brengen. Dan wordt alles zwart.

Slab ziet Chapman in elkaar zakken. Het lampje op zijn helm – alleen zichtbaar voor nachtkijkers – knippert nog, maar beweegt niet meer. Plots zwelt het vijandelijk vuur aan. Vóór Slab slaat een hagel aan kogels uiteen op de rotsen. Tientallen vijandelijke strijders, op zijn minst. Hun kalasjnikovs ratelen. Een andere SEAL kiest positie op een rots vlakbij. Hij geeft dekking met felle vuurstoten uit zijn M60-machinegeweer, maar wordt bijna direct geraakt in beide benen.

Slab hoort hem gillen van de pijn. Geen tijd te verliezen nu. Hij moet kiezen. Chapman ligt daar, 10 meter verderop. Bewegingloos. Dood. Onmogelijk hem te bereiken. Dus kiest Slab voor zijn mitrailleurschutter. Hij trekt hem samen met een andere SEAL uit de vuurlinie. Weg hier.

Hoog boven de berg cirkelt een ongewapende Predator-drone, uitgerust met infraroodcamera’s. Een stille getuige. Die registreert hoe de drie SEALs hun twee zwaargewonde kameraden tussen zich in slepen. En hoe de Chinook even later weer opstijgt. De gehele mislukte reddingsoperatie duurde exact 13 minuten.

04.58 uur

Chapman is dan vermoedelijk niet één, maar twee keer geraakt. Alleen het oog van de drone ziet hem nog: een stipje dat na enkele minuten weer begint te bewegen. Hij lijkt zich omhoog te duwen, maar valt dan weer neer. De bergtop krioelt van de Al Qaida-strijders. Ze hebben het hogere terrein nog steeds in handen.

Dan, eindelijk, opent vanaf grote hoogte een AC-130 het vuur. Gedreun van inslagen. De brute vuurkracht gecombineerd met chirurgische precisie geeft Chapman even lucht.

Om 05.20 uur meldt hij zich via de radio. Zijn stem zwak, maar helder. Omsingeld. Tientallen vijanden. Hij houdt nog steeds stand. In zijn eentje, met de radio in één hand, zijn M4 in de andere. De sneeuw is verraderlijk, af en toe glijdt hij weg. De scherpe rotsen snijden in zijn vlees. Maar hij blijft bewegen.

Chapman hield als eenmansleger langstand tegen een groep Al Qaida-strijders, maar moest zijn heldendaden toch met de dood bekopen.

Even later wordt hij opnieuw geraakt. In zijn zij. En in zijn bovenbeen. De pijn is dof en warm. Zijn hart hamert. Hij weet dat hij bloed verliest. Hij voelt het niet, maar hij weet het. Een schot schampt zijn helm. Chapman zoekt dekking. Een explosie. Ze bestoken hem nu met granaatwerpers. Hij ademt zwaar. De kolf van zijn M4 kleeft van het bloed.

Het is een éénmansstrijd die uiteindelijk meer dan een uur zal duren. De dronebeelden tonen het gevecht als een soort van trage choreografie: Chapman die richt, vuurt, in elkaar zakt. Weer opstaat. Om hem heen beweegt de vijand. Maar hij blijft schieten. Soms een salvo. Dan weer een korte vuurstoot. De tussenpozen verraden dat zijn energie opraakt. Of zijn munitie. Of allebei.

John wordt opnieuw geraakt, meerdere keren. Door kogels, door granaatscherven. Toch blijft hij vuren. Een Al Qaida-strijder stort zich op hem. Een man-tot-man-gevecht. John wint.

06.13 uur

Het eerste licht. Chapmans munitie is bijna op. Dan hoort hij het gebrom van een helikopter. De Quick Reaction Force. Met aan boord negentien Rangers, een Air Controller en drie man special tactics.

Maar ook zij komen zwaar onder vuur te liggen. De boordschutter wordt doorzeefd. Beide piloten raken zwaargewond. Chapman, nog steeds in dekking, ziet hoe de heli crasht in een wolk van sneeuw. Hij weet wat nu gaat komen. Rangers die uit het wrak struikelen. In open veld. Om daar een voor een te worden afgeschoten. Johns intuïtie, ervaring en zenuwen – alles in hem schreeuwt het uit: dit gaat mis.

Hij haalt een rookgranaat van zijn riem. Trekt de pin. Gooit. Hoest. Ziet hoe de gele rook zich langzaam uitrolt over de sneeuw. Heel even denkt hij aan het gele hartje op zijn hand, onder zijn handschoen. Met een viltstift getekend door Brianna, de jongste. ‘Voor op reis,’ had ze gezegd. ‘Dan ben ik altijd bij je.’

Dan komt John overeind. Hij stapt uit zijn dekking, al schietend. Waarom? Niemand weet het precies. Misschien omdat iemand het moest doen. En hij, misschien wel beter dan wie ook, wist hoe.

Het plan werkt. De vijand draait zich naar hem toe. John schiet. Zijn laatste magazijnen. Een voor een. Een salvo. En nog een. En nog een. De sneeuw klontert aan zijn handschoenen. Zijn zicht is troebel. Hij likt zijn lippen – ijzersmaak. Hoe traag zijn motoriek geworden is... Een kogel snijdt langs zijn schouder. Hij verandert van positie, de benen zwaar.

Precies op dat moment treft mitrailleurvuur hem. Een kogel doorboort zijn aorta. John valt achterover. Nog geen 10 seconden later is hij dood. Geen heroïek, geen vlag, niets

Intussen kruipen de Rangers uit de helikopter. John vuurt opnieuw. De wind trekt aan zijn jas. Terwijl hij de salvo’s uit zijn M4 zoveel mogelijk spreidt, dient een volgend beeld zich aan. Het is bijna alsof hij hallucineert. Samen met Kevin, zijn broer. Het ijs achter het huis. Dun, verboden terrein. Ze gingen toch. Hij zakte erdoor, Kevin trok hem eruit. Ze kwamen thuis, druipend stonden ze op de drempel. Moeder zei niets en reikte enkel een handdoek aan.

En dan, terwijl hij zijn laatste magazijn leegt, sluipen ook de laatste herinneringen binnen. Als in een roes. Zijn dochtertje Madison dat voor het eerst ‘papa’ zegt. Een winterwandeling met Valerie, hand in hand. Hun voetstappen zacht in de sneeuw. Alles wat hier niet is.

Precies op dat moment treft mitrailleurvuur hem. Een kogel doorboort zijn aorta. John valt achterover. Nog geen 10 seconden later is hij dood. Geen heroïek, geen vlag, niets – alleen de wind die langs de bergkam huilt. En daar hoog boven, in het dunne licht van de dageraad, cirkelt nog steeds die Predator-drone.

Intussen proberen de Rangers hun doden en gewonden uit het schootsveld te trekken. De lichamen onherkenbaar. Al hun bloed in de sneeuw. Een van hen – Jason – wordt geraakt terwijl hij een gewonde probeert te redden. Hij zakt ineen, zonder geluid.

Intussen roept Gabe, de Combat Controller van de Rangers, luchtsteun aan. ‘Two minutes,’ klinkt het door de radio. Hij vloekt. In een vuurgevecht is dat een eeuwigheid.

Precies twee minuten later dropt een F-15 zijn precisiebom. De klap is allesvernietigend. De vijandelijke positie wordt weggevaagd. Maar voor Jason is het te laat. Ze vinden hem levenloos, de blik nog steeds gefixeerd op het lichaam van de man die hij probeerde te redden.

Zeven Amerikaanse militairen sneuvelden die nacht en vroege ochtend op de flanken van de Takur Ghar. Twaalf raakten gewond. Niemand weet hoeveel Al Qaida-strijders er omkwamen.

06.55 uur

De Rangers verzamelen hun gewonden op stretchers. Wikkelen de doden in doeken. Even later vinden ze Chapman. Hij ligt op zijn zij, half weggezakt in de sneeuw. Linkerschouder iets opgetrokken, ogen gesloten. De wijsvinger nog aan de trekker van zijn M4. De radio zoals altijd binnen handbereik. Kogelhulzen om hem heen. De kraag van zijn uniform besmeurd met bloed en slijk. Volgens de eerste indrukken moet hij al uren dood zijn. Maar de dronebeelden – pas veel later bekeken – tonen iets anders. Een kwartier geleden vocht hij nog.

De Rangers nemen een lastige beslissing. Er zijn te veel gewonden. Nieuwe orders. Nieuwe vijanden. Dus laten ze John achter. Pas veel later zullen ze terugkeren om hem op te halen.

Een andere ochtend

Diezelfde ochtend. Virginia Beach, 4 maart 2002. De zon komt op boven een stille buitenwijk. Vogelgeluiden, nat gras, een vuilniswagen in de verte. In de keuken rinkelt een lepeltje in een koffiemok. Een schooltas op de grond. Op de koelkast een briefje van John, in zijn hoekige handschrift: ‘And remember, you’re not allowed to worry. XO – J.’

Valerie Chapman zit aan de keukentafel, haar hand omklemt de koffiemok. De kinderen slapen nog. Het is vroeg, rond zevenen pas. Maar ze heeft nog geen telefoontje van John gehad. Geen update. Geen belletje vanaf de basis in Afghanistan. Vreemd, maar toch maakt ze zich geen zorgen. Soms verdwijnt John gewoon even. Voor een missie. Een training. Voor iets waar zij geen vragen over mag stellen. En meestal duikt hij dan na een paar dagen weer op. Ze is eraan gewend. Aan het wachten. Het niet-weten.

Dat zij op dat moment al weduwe is, weet Valerie niet. Ze drinkt haar koffie. Dan komen de meiden naar beneden gestommeld, Madison en Brianna. Met slaperige gezichten, hun knuffels in de hand. Valerie glimlacht. Zet koffie bij. Veegt de tafel af. Tijd voor ontbijt.

Maar die avond is alles anders. Twee mannen, strak in uniform. Casualty Notification Officers. Valerie vraagt naar de details. Alles. Geen poespas, geen militaire eufemismen. ‘Hij heeft gevochten tot het einde. En hij heeft levens gered.’ Ze knikt, houdt haar tranen in. Drukt haar vuist tegen haar mond. Niet huilen. Nog niet. De meisjes slapen bij de buren. Onwetend.

Terugkeer

Het duurt dagen voordat Johns lichaam wordt geborgen. Er zijn andere prioriteiten. Andere doden. Andere bergen. Als het recoveryteam eindelijk omhoogklimt, is de strijd om de berg allang verstomd. De zon brandt de sneeuw van de rotsen. Op sommige stenen ligt nog bloed, opgedroogd en zwart als olie.

Ze vinden hem precies op de plek zoals aangegeven. Zijn gezicht vervormd door de tijd en de elementen. De blauwe schaduw van de dood. Maar zijn houding is opvallend. Hier ligt niet iemand die werd overrompeld, maar iemand die niet van opgeven wist. Ze zien de kogelhulzen om hem heen – tientallen. Sporen van beweging. Afdrukken in de sneeuw, alweer half gewist door de wind.

Ze leggen John in een bodybag van zwart nylon. Een van de mannen legt zijn hand op de rits. Heel even, voordat hij hem helemaal sluit. Geen woorden.



De afdaling gaat traag. Er is geen haast. Alleen routine. Een lichaam, een gewicht. Een verhaal dat dan nog geen verhaal is.

John Chapman tijdens een eerdere missie in Afghanistan.

Op de basis in Bagram wordt John gelogd als Killed In Action During Initial Assault. In zijn borstzak vinden ze twee haarelastiekjes, roze en paars, van Madison en Brianna.

Er volgt een autopsie. Chapman blijkt zestien keer geraakt. Zeven keer door kogels, de rest door granaatscherven. Analisten snappen er niets van. Het aantal hulzen, het type verwondingen, de inslaghoeken – niets klopt met de veronderstelling dat hij direct dood was.

Ergens op het Pentagon duikt iemand in de dronebeelden. Uren videomateriaal. Lage resolutie. Bewegende stipjes. Een oorlog in pixels. ‘This is him,’ zegt iemand. ‘That’s John.’ Ze zien hoe hij een machinegeweernest uitschakelt. Hoe hij dan stilvalt. Hoe de SEALs zich terugtrekken. Hoe Chapman achterblijft. Na verloop van tijd weer begint te bewegen. Hoe hij kruipt, zichzelf opricht. Vuurt. Neervalt. Weer overeind komt: ‘This is where he fights to the end.’

Langzaam begint het verhaal te kantelen. Rapporten worden herschreven. SEALs worden opnieuw geïnterviewd. Want als Chapman niet dood was toen zij hem achterlieten – wat zegt dat dan? Over hun oordeel? Over hun rapportage? Over wat ‘kameraden niet achterlaten’ in de praktijk betekent?



Er is ongemak. Veel stilte. Ook bij de Rangers. Het begint te dagen. Zij kwamen om Chapman te redden. Maar hij had hén gered.

De ceremonie

Jaren gaan voorbij. En dan, op 26 maart 2018 – Valeries verjaardag – rinkelt de telefoon in Virginia Beach. Het Witte Huis aan de lijn. John krijgt postuum de Medal of Honor. De hoogste militaire onderscheiding die de Verenigde Staten kent. En hij is de allereerste ontvanger wiens heldendaden gefilmd zijn.

Op 22 augustus is het zover. Valerie, Madison en Brianna staan in de oostelijke kamer van het Witte Huis. Buiten schijnt de zon ongenadig fel. Het is zestien jaar na Johns dood. De meeste genodigden kenden hem niet. President Trump zeker niet. Maar hij spreekt de juiste woorden. Helder, gepolijst – ook al komen ze dan van papier. Hij noemt John een ‘warrior’ en een ‘hero’. En dat was hij ook. De president somt de feiten op. Twee vijandelijke posities geneutraliseerd. Meerdere SEALs en Rangers gered. Vuurgevecht hervat ondanks verwondingen. Eén leven voor dat van velen.

Hij overhandigt de medaille aan Valerie. Een klein, houten kistje. Ze knikt. Niet dankbaar. Niet boos. Gewoon een knikje. Want wat zeg je op zo’n moment? Bedankt?

De MH-47 Chinook waarmee Chapman vervoerd werd.

Iemand maakt een foto. Er klinkt applaus. Niet luid. Eerder ingetogen en beleefd.

Na afloop druppelen alle genodigden richting buffet. Een congreslid zegt net iets te luid tegen een generaal: ‘This is the kind of story America needs.’

Brianna vangt de woorden op. Twintig is ze inmiddels, een jonge vrouw. Ze wil iets zeggen. Dat ze heus wel weet dat papa een held was. Maar dat ze zich na al die jaren zijn stem niet meer kan herinneren. En hoe erg ze dat vindt. Maar ze zegt het niet. Want waarom zou ze? Alles is al gezegd.

Thuis, op de schoorsteenmantel, staat nog steeds die foto. John in T-shirt, glimlachend, tussen twee meisjes in roze pyjama’s. En op de koelkast dat briefje, gekruld en vergeeld door de tijd: ‘And remember, you’re not allowed to worry.’

Combat Controllers

Het is niet meer dan een handjevol mannen. Officieel horen ze bij de luchtmacht, maar in werkelijkheid lopen ze mee met de elitetroepen. Het zijn militairen die omhoogkijken terwijl de rest dekking zoekt. Midden in die chaos communiceren ze met vliegtuigen, coördineren luchtsteun en corrigeren inkomend artillerievuur. Rustig, geconcentreerd en met precisie. Want één fout, één verkeerde coördinaat en je bombardeert je eigen mensen.

