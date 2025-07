Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 30e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Arnold Karskens: op zijspoor gezette ON-oprichter vecht terug

Hij gaf ze een baan en een podium. Als dank kreeg Arnold Karskens (70) een mes in de rug. De oprichter van Ongehoord Nederland werd ontslagen bij zijn eigen omroep, maar nu, een jaar later, vecht de oud-oorlogsverslaggever terug. Een gesprek over verraad, leugens en de keiharde strijd om de macht. ‘Eerlijk duurt het langst. De waarheid komt altijd boven.’

DZ Mafia: Frankrijk heeft zijn eigen Mocro Maffia

In 2024 werd voor het derde jaar op rij minder cocaïne onderschept in de havens van Rotterdam en Antwerpen. Maar de dalende vangsten betekenen niet dat de handel afneemt: Franse havens gaan momenteel gebukt onder een ‘witte tsunami’, leidend tot een explosie van geweld. La Douce dreigt te ‘mexicaniseren’, waarschuwt de Franse minister van Binnenlandse Zaken.

Socialistische spookstad: een rondgang door Eisenhüttenstadt, ooit het visitekaartje van Oost-Duitsland

Na de val van de Muur vertrok de helft van de bevolking van het Oost-Duitse Eisenhüttenstadt naar het westen. In het voormalige Stalinstadt is het nu doodstil op straat. Internationaal trok de stad de aandacht, door gratis proefwoningen aan te bieden. ‘Het hangt ervan af hoe je tegen deze stad aankijkt, of je er gelukkig kunt zijn.’

Zinnelijke zomer: in deel 1 van onze zomerserie belichten we de clitoris van binnen en van buiten

De golven klotsen, het zand brandt. Kortom: hét perfecte jaargetijde voor zinderende seks. Voor haar serie Nieuwe Revu’s Zinnelijke Zomer duikt onze seksjournaliste Bianca Looman in alle bochten en krochten van ons vleselijk genot. In het eerste deel stort zij zich op de clitoris.

Boom is ho: de muziek knalt in Paramaribo letterlijk uit de boxen

In Suriname stikt het van de boomers. Nee, niet die zure pensionado’s die zeuren over hoe vroeger alles beter was. Maar auto’s met peperdure ingebouwde muziekinstallaties die de grens opzoeken van wat je trommelvliezen aankunnen. Arie Kievit trok door de straten van Paramaribo om deze levendige straatcultuur vast te leggen.