Ozzy Osbourne: Godfather of Heavy Metal op 76-jarige leeftijd overleden

De Black Sabbath-frontman leed al jaren aan de ziekte van parkinson, een aandoening waarbij bepaalde cellen in je hersenen langzaam kapotgaan en klachten kunnen ontstaan bij het denken en bewegen.

Het overlijden van de metallegende kwam niet lang na het afscheidsconcert van Black Sabbath, dat onder de naam Back to the Beginning op 5 juli plaatsvond in het Villa Park-stadion in het Engelse Birmingham. Het publiek kreeg niet alleen een emotioneel optreden van Ozzy en de overige leden van Black Sabbath, maar werd ook vermaakt door andere grootheden, waaronder Metallica, Slayer en Guns N' Roses.

Met het afscheidsconcert werd zo'n 140 miljoen euro opgehaald voor goede doelen, zoals een kinderziekenhuis en de stichting Cure Parkinson's.

Grootse carrière

Ozzy brak met Black Sabbath door met het nummer Paranoid en veroverde in de jaren 70 in rap tempo de harten van liefhebbers van ruige muziek. De band wordt gezien als een van de grondleggers van de metal. Eind jaren zeventig brak de band met zijn frontman Ozzy, omdat zijn drugs- en drankgebruik uit de klauwen liep. Daarna ging Ozzy solo verder.

Enkele jaren later kreeg Osbourne veel bekendheid door het beruchte bijtincident, waarbij hij in de kop van een vleermuis beet. Het beestje werd tijdens een optreden op het podium gegooid, waarna Ozzy het koppie in zijn mond nam. Later werd duidelijk dat hij dacht dat het om een speelgoeddier ging.

Naast zijn eigen muzikale carrière richtte hij in 1997 ook nog zijn eigen festival op, Ozzfest. Dat werd tot 2018 bijna jaarlijks gehouden en was een plek voor grote namen uit de muziekindustrie, maar ook een festival voor aanstormend talent.

Toen de oude metalster in 2001 ook nog een eigen realityshow kreeg - The Osbournes - werd Ozzy nóg bekender dan hij al was, ook bij de MTV-kijkende jeugd. Ozzy stond erom bekend veel te vloeken en zich niks aan te trekken van de camera's. Ook Ozzy's vrouw Sharon en kinderen Jack en Kelly werden bekend door de show. In 2005 werd het laatste seizoen gedraaid.

'The Prince of Darkness', zoals hij ook wel genoemd werd, maakte in 2020 bekend dat hij leed aan de ziekte van Parkinson. Ook had hij andere gezondheidsklachten, die waren ontstaan bij een val in 2019.