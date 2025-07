Gordon over Victor Vlam: 'Ironisch, dat hij nu op het tv-stoeltje van René van der Gijp aast'

Steeds vaker duikt Victor Vlam op in talkshows. Recht evenredig daarmee jaagt hij BN’ers tegen zich in het harnas…

Het lijstje prominenten dat zich kritisch heeft uitgelaten over de meningen en bewoordingen van Victor Vlam, wordt inderdaad steeds langer. Recent was het nog Gordon die zijn gal over hem spuugde, eerder al ging Albert Verlinde volledig op hem los. Ook Charles Groenhuijsen toonde zich not amused toen de mediaduider hem ongevraagd pensioenadvies gaf in De Oranjezomer en hem ‘Trumpiaans’ noemde vanwege zijn leeftijd. Groenhuijsen vond Vlams opmerkingen ‘beneden de maat’ en reageerde fel op zijn kritiek.

René van der Gijp zei in een podcast dat Vlam een van de zovele opiniemakers is waarover zijn zoon zegt: ‘Die heeft dus gewoon nooit gelijk.’ Vlam zelf schetste al eens dat RTL-topman Peter van der Vorst niet blij is met zijn kritiek. Volgens hem belt RTL telkens als hij uitspraken heeft gedaan over Van der Vorst. Zelfs zijn podcastmaatje Lars Duursma liet zich eens kritisch uit over Vlams optreden bij Hélène Hendriks; hij noemde Vlam ‘een totale eikel’ die onsympathiek en te eentonig overkwam. In juni dit jaar botste Olcay Gulsen met hem in De Oranjezomer, nadat de mediacriticus Greta Thunberg een narcist had genoemd. ‘Nee, jíj bent een narcist,’, bitste Gulsen terug.

Zijn er stiekem ook fans van Victor Vlam?

“Jazeker, onze voltallige redactie likt geregeld haar vingers af als Vlam weer ergens aan een talkshowtafel zit te fulmineren over artiesten die zich in zijn ogen moeten gedragen. Recentelijk fikte Vlam nog voormalig wielrenner Thomas Dekker af, die in Goedenavond Nederland was verschenen in tuinbroek, met gelakte nagels en een ongeknipt kapsel. In de ogen van Vlam was dat aandachttrekkerij en moet zo iemand ‘gewoon normaal doen’. Lekker normaal doen, daar houden wij ook wel van, maar Vlam mag zich blijven onderscheiden met zijn venijnige plaagstootjes en giftige stemmetje.

‘Oei Victor, je bent nu wel een beetje af’

Wat vindt Victor Vlam van zichzelf?

‘Er zijn weinig mensen in de media die durven te zeggen wat ze echt vinden, en dat doe ik’



Wat vinden wij van Victor Vlam?

Wat ons betreft mag Vlam de artiesten vurig blijven afbranden.

Wat vinden anderen van Victor Vlam?

Gordon - mediaman

‘Victor Vlam positioneert zichzelf als een media-analist, maar gedraagt zich vaker als een media-agitator. Zijn kritiek is zelden opbouwend; eerder opportunistisch, vooral als het om publieke figuren gaat die toevallig ook persoonlijk succes of media-aandacht genieten. In mijn geval schuwde hij niet om zich te wagen aan insinuaties van mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag; een absurde, kwetsende en volledig ongefundeerde beschuldiging.

Daarmee overschreed hij niet alleen journalistieke normen, maar ook morele grenzen. Het is pijnlijk om te zien dat iemand, die zichzelf mediawatcher noemt, liever olie op het vuur gooit dan het publieke debat helpt zuiveren. En nu, ironisch genoeg, aast hij op het tv-stoeltje van René van der Gijp. Dat is alsof je een brandje sticht om vervolgens de brandweer te bellen en te zeggen: "Kijk eens hoe goed ik blus!" Victor lijkt zijn kritiek te gebruiken als carrièrevehikel, geen kompas van integriteit. Wat rest, is een man die met valse scherpte probeert relevant te blijven in een wereld die juist snakt naar nuance en echtheid.’

Albert Verlinde - showbizzkenner

In Vandaag Inside: ‘Voor mij is die man even uitgevlamd. Wat hij over Martijn Krabbé heeft gezegd, daar ben ik zó boos over. Hij vroeg zich af of de kanker van Krabbé door het roken komt. Hoe dúrf je zoiets te suggereren? We hebben allemaal wel mensen in onze omgeving die getroffen zijn door kanker en die er geen zak aan kunnen doen. Hoe haal je het in je stomme kop om dat erbij te halen? Gruwelijk en afschuwelijk.’

Hélène Hendriks - presentatrice

‘Zijn grootste talent is dat hij met een stalen gezicht kan zeggen wat hij vindt en heel vilein – of complimenteus – alles over iemand durft te zeggen. Hij houdt er geen rekening mee hoe hij sociaal wenselijk overkomt, maar hij zegt gewoon wat er in hem opkomt. Een grote kracht van hem is, dat hij niet met meel in de mond praat. Hij zegt ongenuanceerd wat hij vindt. Het is best wel lastig om dat soort mensen te vinden in de televisiewereld.

Hij moet er nu om denken dat hij voldoende afstand van de bekende Nederlanders houdt, zodat hij zijn onafhankelijkheid kan behouden en in vrijheid kan blijven praten. Hij moet geen allemansvriend worden. Of ik zijn ontdekker ben? Vind ik niet. Hij was al wel vaker op tv, maar ik was wel gecharmeerd van zijn podcast De Communicados en aangezien hij communicatiedeskundige is, nam ik aan dat hij goed kon praten. En dat blijkt ook: je hoort bij hem nauwelijks uh’s en ah’s. Ik heb hem er altijd graag bij.’

Frits Barend - talkshowgoeroe

‘Onlangs zat ik naast Vlam in De Oranjezomer. Ik vind hem geen nare jongen. Hij wil heel graag de vervanger worden van Albert Verlinde bij VI, hij uit dat ook vrij openlijk. Als het moment daar is, komt het wel. En zo niet, dan niet. Hij moet zich er niet blind op staren. Ik ken hem niet goed genoeg, ik heb alleen die uitzending naast hem gezeten en ik vond hem geen vervelende jongen.’

Olcay Gulsen - talkshowcollega

'Je zou het misschien niet zeggen, maar ik ben echt wel gecharmeerd van Victor Vlam. Victor en ik zijn het nooit met elkaar eens, maar we zijn het er wel over eens dat wij het niet met elkaar eens zijn. Hoewel we discussiëren met een grap en een grol, vind ik onze gesprekken inhoudelijk wel sterk. Victor schuift de problematiek in Nederland vaak af op het asielbeleid, terwijl er ook veel andere maatschappelijke problemen zijn die je niet kunt toeschrijven aan de migrantenstroom.

Hij generaliseert soms ook te sterk, want natuurlijk is het niet zo dat iedereen met een islamitische achtergrond homo’s haat. Wat ik leuk aan hem vind, is dat hij het niet erg vindt om een impopulaire mening te verkondigen. Hij praat niet met een blad voor zijn mond en zegt alles wat hij denkt. Zelf ben ik ook niet genuanceerd, dus dat herken ik wel. Zijn mening is nooit mijn mening, wij zijn tegenpolen, maar wel met respect aan weerszijden. Achter de schermen heb ik leuke gesprekken met hem. Ik hoef hem niet te overtuigen van mijn denkbeelden en andersom probeert hij dat ook niet bij mij.’