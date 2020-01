Klaarkomen als Heleen van Royen

Sinds ik het Sexdagboek van Heleen van Royen gelezen heb, waarin ze het seksleven beschrijft met haar twintig jaar jongere geliefde Bart, ben ik nieuwsgierig naar de Womanizer. Heleen is lyrisch over het speeltje dat haar seksleven er ‘stukken leuker op maakte’. Nadat de schrijfster dit vertelde aan tafel bij Jinek ontstond er een run op het speeltje. De Womanizer was overal uitverkocht.

Ik was op dat moment nog zeer content met mijn Fairy Wand Massager, een krachtige vibrator. Maar sinds die ontplofte – koop niet zomaar seks- speelgoed op De Wallen want een deel komt uit China, lieve mensen! – ben ik op zoek naar een geschikt alternatief, dat me tot ongekende hoog- te zal brengen. Tot nu toe heb ik mijn dreamtoy nog niet gevonden.

Halve avocado

De hoogste tijd om Heleens speeltje een kans te geven. Als de postbode de chique Womanizer Premium bezorgt, spring ik een gat in de lucht. Ik haal het zwart met gouden apparaat uit de doos en bekijk het eens goed. Het speeltje heeft de vorm van een halve avocado en er zit een tuutje van siliconen op dat je over de clitoris plaatst. De Womanizer is uitgevonden door de Duitser Michael Lenke, die zijn vrouw twee jaar lang als proefkonijn gebruikte. Toen pas waren zijn geliefde en hij tevreden. Het geheim van de Womanizer: de clitoris wordt niet direct beroerd, maar gestimuleerd met behulp van luchtdruk. Ik ben benieuwd! Er is alleen geen tijd om direct met hetspeeltje aan de slag te gaan, want ik sta op het punt om met geliefde Duncan naar Gran Canaria te vliegen, voor een welverdiende vakantie. Mét de Womanizer in mijn koffer uiteraard.

Ik raad iedereen altijd aan eerst zelf te (s)experimenteren met een nieuw speeltje voor het tevoorschijn te toveren tijdens partnerseks. Waarom ik dat adviseer, ondervind ik op dit moment aan den lijve. Terwijl ik in opperste concentratie op de verschillende knoppen van de Womanizer druk, zit Duncan te wachten op ons hotelbed; eerst met een hele, later met een halve erectie. Hij kijkt verveeld. ‘Ah, zo werkt ie!’ zeg ik vijf minuten later enthousiast. Ik test de Womanizer eerst op mijn arm. Het apparaatje zuigt zich vast aan mijn huid en begint zachtjes te ratelen. Het speeltje heeft verschillende standen, waarbij de zuigkracht steeds meer toeneemt.

Ik realiseer me dan pas hoe ik erbij sta: als een soort zwangere Quasimodo. Niet geil

Zwangere Quasimodo

Tijd voor het echte werk! Ik probeer het tuutje op mijn clitoris te bevestigen. Dat is zo makkelijk nog niet, aangezien ik zwanger ben en het zicht op mijn geslachtsorgaan geblokkeerd wordt door mijn buik. Nee, liggend is dit onbegonnen werk. Ik sta op, buig een beetje door mijn knieën, bol mijn rug en tuur tussen mijn benen. Even later zuigt het apparaatje mijn clitoris vacuüm, en wow, dat voelt geweldig! Ik kijk Duncans kant op – met een lach van oor tot oor – en realiseer me dan pas hoe ik erbij sta: als een soort zwangere Quasimodo. Niet geil. Snel recht ik mijn rug en klim bovenop hem. Duncan is nog niet gewend aan mijn nieuwe gewicht en kan een kreun niet onderdrukken.

Ook daarna blijft onze sessie stroef verlopen. Het blijkt onmogelijk de Womanizer op z’n plek te houden; dus onderbreek ik de feestelijkheden geregeld om het speeltje te herpositioneren. Uiteindelijk volgt er een orgasme dat intenser voelt dan veel van mijn eerdere hoogtepunten. Dat is mooi, maar helaas kan ik – door al het geklungel – niet spreken van een memorabele sekssessie. Toch ben ik fan. De Womanizer maakt nauwelijks lawaai en stopt met zachtjes ratelen zodra hij het contact verliest met de huid. Dat is stuk- ken beter dan zo’n apparaat dat het geluid van een opstijgend vliegtuig blijft produceren – ook nádat je bent klaargekomen. Zo is mijn orgasmeroes vaak verstoord door een worsteling met een vibrator die maar niet uit wilde. Ja, de Womanizer is een blijvertje. Maar voorlopig spelen we met z’n tweeën.