Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Born in the U.S.A.: fittie tussen Donald Trump en The Boss loopt uit de hand

Bruce Springsteens klassieke album Born in the U.S.A. bereikte in de zomer van 1985 de nummer 1-positie in Nederland. The Boss houdt van Amerika, maar is ook kritisch en daarom vecht hij nu een monumentale ruzie uit met president Donald Trump. ‘Deze uitgedroogde pruim van een rocker moet zijn mond houden.'

Van Epstein tot corona: complotdenken is het nieuwe normaal

Complotdenken is het nieuwe normaal. Vroeger had je één dorpsgek die riep dat de regering je gedachten kon lezen via de tv, nu heb je een zwager, twee collega’s en drie Facebookvrienden die denken dat de overheid je slimme thermostaat bedient, 5G onze hersenen frituurt en Bill Gates de menselijke vruchtbaarheid regelt via vaccinaties. Kortom: we gaan er allemaal aan!

Zinnelijke Zomer: stop met fantaseren en boek die parenclub

De golven klotsen, het zand brandt. Kortom: hét perfecte jaargetijde voor zinderende seks. Voor haar serie Nieuwe Revu’s Zinnelijke Zomer duikt onze seksjournaliste Bianca Looman in alle bochten en krochten van ons vleselijk genot. In het tweede deel stort zij zich op de parenclubs.

Rapper Kosso: 'Kon en mócht mijn ouders niet teleurstellen'

Albert Dervishaj, beter bekend als rapper, bodybuilder, ondernemer en influencer Kosso (29), baarde eerder dit jaar opzien toen hij de eerste Nederlander was met een Tesla-cybertruck. Met dat verhaal als eindstation vertelt de Albanese beer uit Limburg ons zijn indrukwekkende levensloop. ‘Door mijn ouders ben ik in dit land en kan ik met de kansen die er liggen, heel veel bereiken. Ik kón en mócht mijn ouders niet teleurstellen.’

Ode aan Ozzy Osbourne: afscheid van de zanger van de eerste heavy metal band

Black Sabbath-zanger Ozzy Osbourne, die al langere tijd aan parkinson leed, is vorige week op 76-jarige leeftijd overleden. Dit is onze manier om te zeggen: dank je wel Ozzy voor al je mooie muziek, en bon voyage.