Journalist Derk Sauer overleden op 72-jarige leeftijd

Donderdag werd het verdrietige nieuws naar buiten gebracht dat journalist en mediaondernemer Derk Sauer op 72-jarige leeftijd is overleden.

Sauer was tussen 1982 en 1989 hoofdredacteur van Nieuwe Revu en heeft veel betekend voor ons weekblad. Zo introduceerde hij de formule ‘seks, nieuws en rock-’n-roll’. Daarnaast wist hij bekende journalisten en columnisten als Frits Barend, wijlen Ischa Meijer en Henk Spaan aan te trekken.

Rusland

Eind jaren tachtig besloot Sauer samen met zijn vrouw, journaliste Ellen Verbeek, te vertrekken naar Rusland. Na de val van de Sovjet-Unie zag hij daar kansen voor nieuwe initiatieven in de journalistiek. Zo introduceerde hij onder andere de Russische Playboy en Cosmopolitan.

In 1992 begon hij met The Moscow Times, een krant die de inwoners van Rusland liet kennismaken met onafhankelijk nieuws.

Maar Sauer bleef altijd een beetje verbonden aan Nederland. Tussen 2010 en 2015 was hij werkzaam als president-commissaris van NRC, en hij schreef zo’n dertig jaar lang een column voor Het Parool.

Oorlog in Oekraïne

In 2022, toen Rusland Oekraïne binnenviel, besloot Sauer terug te keren naar Nederland. Hij zette The Moscow Times voort vanuit Amsterdam, samen met zijn redactie. Afgelopen voorjaar besloot Sauer nog, samen met een muziekjournalist, een muzieklabel op te richten voor Russische bands en artiesten die niet langer mogen optreden in hun eigen land.



Derk Sauer was niet alleen voor de Nederlandse journalistiek, maar ook voor de Russische een zeer belangrijke man. Ook voor ons blad. Wij wensen de nabestaanden van Derk heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode.