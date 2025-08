Leon Verdonschot: 'VVD-fractievoorzitter Smits wil anderen het zwijgen opleggen, terwijl hij zelf nogal van de grote woorden is'

'Smits noemt zélf een sociaaldemocraat ‘extreemlinks’ en als een publicist hem vervolgens voor een spiegel zet en exact dezelfde retoriek op de VVD'er loslaat, probeert hij hem het zwijgen op te leggen'

*Op de foto helemaal rechts: Mark Smits.



Beste Gelderse VVD-fractievoorzitter Mark Smits,



Het zijn verwarrende tijden. Elke week lopen meerdere politici over van de ene partij naar de andere, vaak inclusief hun zetel. Een BBB-senator liep letterlijk naar de overkant: naar D66. Een NSC-Kamerlid liep over naar de Fryske Nasjonale Partij. Een ander NSC-Kamerlid nam haar zetel mee naar de BBB. Ook Helma Lodders, de VVD-lichtgewicht wiens Kamerwerk vooral de voorsorteerstrook betekende voor haar latere lobbywerk, liep over naar de BBB. Want: ‘Politiek is soms zo lelijk.’ Dat is waar. Ook waar: it takes one to know one.

In zulke tijden is het bijna verfrissend als sommige politici nog gewoon volledig samenvallen met hun partij. Nu bestaat de VVD uit grofweg drie vleugels: een lang-leve-de-lol-want-niks-aan-de-hand-vrolijk-liberale (herkenbaar aan hun uitzinnige lach op iedere foto), een streng-principieel-liberale (lees: Frans Weisglas), en een plat-populistische-patjepeeërige. Geen misverstand over uw positionering: die derde.

U twitterde onlangs dat Frans Timmermans ‘de grootste opruier van Nederland’ is. Dat lijkt me een belediging voor Willem Engel. U twitterde ook over Timmermans: ‘Extreemlinks heeft een gezicht.’ Ik denk niet dat veel extreemlinkse mensen dat met u eens zijn.

Kortom, u bent nogal van de grote, om niet te zeggen hysterische, woorden. Kennelijk kun je daar in Gelderland fractievoorzitter in de Provinciale Staten mee worden.

Vervolgens kreeg u tegenwind, en wel van publicist Bo Salomons, op X bekend vanwege zijn draadjes met de lengte van een gemiddelde Fidel Castro-toespraak. Dat is geen toeval, want politiek zit hij in een vergelijkbare hoek. Salomons schreef een artikel over u op de linkse site Doorbraak, en daarin kwam de zin langs die je wist dat zou komen: ‘Extreemrechts heeft een gezicht.’ En daarbij een foto van u. En voor iemand die het dan nóg niet had begrepen: een vinger die naar uw gezicht wijst.

Hij was voorspelbaar, zeker, maar ook te mooi om te laten liggen. Kaats/bal, boemerang, etc.

Je zou denken: wie graag uitdeelt, kan ook incasseren. Dat bleek te kloppen, maar dan op een andere manier: Salomons en Doorbraak kregen een mail van een incassobureau. Of ze 7500 euro wilden betalen. Het incassobureau heette Smits Legal Bedrijfsjuristen. Smits? Familie van? Nee, sterker nog: uzélf. U bent dus de fractievoorzitter van een liberále partij, die in haar verkiezingsprogramma grote woorden heeft over de vrijheid van het woord. U noemt zélf een sociaaldemocraat ‘extreemlinks’ en als een publicist u vervolgens voor een spiegel zet en exact dezelfde retoriek op u loslaat, probeert u hem het zwijgen op te leggen en gebruikt u uw eigen incassobureau om er nog wat aan te verdienen.



Toen het landelijk nieuws werd, trok u snel uw stinkende drol in. Het ging u vooral om de foto, auteursrechten, blabla. ‘Ik wil er graag een streep onder zetten,’ zei u. Nee, u wilde een streep zetten dóór de vrijheid van het woord. Dat maakt u de grootste censuur van Nederland.