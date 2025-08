Nieuwe Revu's Zinnelijke Zomer: geen ander doel dan genot

De golven klotsen, het zand brandt. Kortom: hét perfecte jaargetijde voor zinderende seks. Voor haar serie Nieuwe Revu’s Zinnelijke Zomer duikt onze seksjournaliste Bianca Looman in alle bochten en krochten van ons vleselijk genot. In het eerste deel stort zij zich op de clitoris.

Wist je dat er nog steeds mannen (en vrouwen) zijn die vinden, geloven of hopen dat een beetje voorspel en daarna alleen neuken genoeg is om een vrouw tot ongekende hoogte te brengen? Terwijl dat helemaal niet waar is. 75 procent van de vrouwen komt zelden of nooit klaar tijdens geslachtsgemeenschap, weten we uit onderzoek.

Er is veel meer voor nodig om ervoor te zorgen dat wij het minstens net zo fijn hebben in bed als jullie. Met strelen, aaien, liefkozen en geduld kun je een vrouw echt gelukkig maken in bed. En dat willen we, toch? Gelijkheid is belangrijk en goede seks ook. Ben jij voor? Lees dit even. Ook (of juist vooral) als je denkt alles al te weten. Is niet zo, beloofd!

De benaming

Yoni, poesje, vulva, vagina, punani, kut, grotje er zijn talloze benamingen voor het krachtige plezierapparaat dat wij vrouwen tussen onze benen hebben. De formele naam voor de uitwendige genitaliën (alles wat aan de buitenkant te zien is) is vulva. De vagina is alleen het gedeelte dat aan de binnenkant zit. Het stuk waar kinderen door naar buiten en penissen of vingers door naar binnen kunnen dus. Je kunt het ook Yoni noemen. Dat is Sanskriet voor heilige tempel en dat is een hele passende omschrijving voor deze geweldige plek in het vrouwelijke lichaam ‘where the magic happens’.

Om de vagina heen zitten de schaamlippen zoals ze in onze cultuur vaak genoemd worden. Slaat nergens op natuurlijk, want waarom zou je je schamen? Laten we ze gewoon lippen of vulvalippen noemen. Veel mensen noemen het grote en kleine lippen, maar je kunt beter binnenste en buitenste lippen zeggen, want de kleine vulvalippen kunnen veel groter zijn dan de grote. De binnenste lippen zitten bij sommige vrouwen trouwens ook helemaal niet ‘binnen’, maar steken verder uit dan de buitenste.

Bij andere vrouwen zitten ze helemaal weggestopt en kun je ze amper vinden. Het maakt allemaal weinig uit, als je maar onthoudt dat alle varianten mogelijk en goed zijn en dat ze er bijna nooit uitzien zoals in pornofilms. Dat is maar goed ook, want het zou nogal saai zijn als je precies weet wat je te zien krijgt als dat broekje eenmaal uit gaat.

De anatomie

Eerst maar even de basis. We hadden het net al even over de clitoris met al haar zenuwuiteinden die voor maximaal plezier kan zorgen. Mannen (en vrouwen) die denken dat de clitoris dat kleine, of bij sommige vrouwen wat grotere, knopje aan de buitenkant is, moeten even opletten nu. De clitoris is zo’n 13 centimeter lang en precies even groot als een gemiddelde penis. Sterker nog, de penis en de clitoris zijn bij de ontwikkeling van een baby dezelfde dingen.

Pas na twaalf weken groeit in het geval van een jongen de boel aan elkaar in de vorm van een penis. Vandaar ook dat streepje over het midden van de penis. Bij een clitoris blijft het weefsel uit elkaar staan en komt aan weerszijde van de vagina te zitten. Alleen het topje ervan steekt er aan de buitenkant uit. Dat heet glansclitoris en is vergelijkbaar met de eikel. Daar (een beetje) overheen komt dan de clitoriskap, vergelijkbaar met de voorhuid.

Mensen die denken dat je alleen over dat topje moeten wrijven om tot een ultieme sensatie te komen, zitten er dus naast. Het kan zeker een lekker gevoel en bij veel vrouwen zelfs een piekorgasme geven, maar het is een beetje als alleen maar over de eikel wrijven. Voelt hartstikke lekker, maar een penis heeft zoveel meer te bieden. Zo ook de clitoris. Er zit maar een klein deeltje aan de buitenkant, maar de rest kun je ook stimuleren. Ze loopt onder de huid door, rondom de opening van de vagina, onder de vulvalippen en zo verder de vagina in. Ze zit net als een penis helemaal vol met zwellichamen en kan dus, net als een penis, helemaal stijf worden. En seks is, ook voor een vrouw, het lekkerste als dat gebeurt. Later meer over hoe je daarvoor kunt zorgen.

Nat, natter, natst

De penis en vulva zijn in de basis dus dezelfde lichaamsdelen en bestaan uit dezelfde onderdelen. Net als een penis heeft ook een vagina klieren die vloeistof afscheiden bij seksuele opwinding. Bij mannen heet dit voorvocht en bij vrouwen heet het ‘nat worden’. Voldoende vocht maakt dat het glad wordt en dat is essentieel voor een fijne vrijpartij. Hoewel sommige vrouwen veel vocht aanmaken, is het niet bij iedereen even glad en ook niet altijd voldoende. Glijmiddel is dus essentieel om bij de hand te houden als je met de vagina wilt spelen. (zie ook do’s and don’ts)

Een poesje is een krachtig instrument, maar ze is ook heel gevoelig. Ze moet zich helemaal op haar gemak voelen

Verder hebben zowel de man als de vrouw een sponsachtig lichaam dat weer een ander soort vocht verzamelt. Bij mannen heet dat prostaat, bij vrouwen de kliertjes van Skene. Deze zwellen bij mannen en vrouwen op waardoor het lastig plassen is als je heel opgewonden bent. De kliertjes van Skene kunnen (net als de prostaat) ook ejaculaat produceren. Als je een vrouw op de juiste manier stimuleert, kan dit vocht er uitkomen. Squirten dus. Hoe? Komt straks. Er valt veel meer te vertellen over de anatomie van het vrouwelijke geslachtsorgaan, maar dit zijn de belangrijkste basics. Nu willen we aan de slag, toch? Want hoe beleef je nou optimaal plezier aan dit prachtige genotsorgaan?

Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Elke vrouw is anders en wat de ene vrouw fijn vindt, is voor de nadere vrouw niet fijn. Het is vooral een kwestie van uitproberen dus. Checken en blijven checken, want wat vandaag prettig voelt, kan volgende week weer anders zijn. Ook afhankelijk van de mate van opwinding, de fase van haar cyclus en sowieso hoe ze in haar vel zit. Soms weten vrouwen zelf ook (nog) niet precies wat ze lekker vinden en dus is het extra fijn als jij je inspant om het samen met haar te ontdekken.

Neem de tijd

Er zijn wel een paar algemene richtlijnen en de belangrijkste is: neem de tijd! Een poesje is een krachtig instrument, maar ze is ook heel gevoelig. Ze moet zich helemaal op haar gemak voelen om zich (letterlijk) te kunnen openen. Wil je met haar aan de slag? Zorg dan voor de juiste mindset. Zie het niet als voorspel dat even snel afgewerkt dient te worden, maar als een kunst in zichzelf waar jij als gever en zij als ontvanger allebei van kunnen genieten. Zorg dat je genoeg tijd, ruimte en aandacht hebt. Maak het gezellig in de kamer, zet een lekker muziekje op, zorg voor wat kaarsjes en het allerbelangrijkste: haast je niet!

Dit geldt overigens ook voor de vrouw in kwestie. Als zij zich opgejaagd, haastig of erger nog verplicht voelt, is dat echt niet bevorderlijk voor goede seks. Penetratie (of het nou met een penis, vinger of tong is) blijft een kwetsbare aangelegenheid, doe het alleen als het lichaam er helemaal klaar voor is en nooit omdat een van de (seks)partners bedacht heeft dat het nu wel lang genoeg geduurd heeft. Dat werkt averechts en maakt dat de vrouw op termijn steeds minder zin in seks of aanraking krijgt. Daarnaast kan het ook kwalen of zelfs pijn veroorzaken, dat wil je niet.

Als zij echt geniet, zal ze jou op een zeker moment ruimhartig belonen voor je inspanningen. Maar verwacht zeker niet direct iets terug en dring nooit ergens op aan. Dat kan stress geven en stress is een enorme moodkiller. Dus neem de tijd en straal uit bij je vrouw dat zij niks anders hoeft te doen dan lekker te genieten.

Guided pussy tour

Er is geen ander doel dan genot, zegt ook Maxime van PlayPartners. Zij en haar vriend Jeronimo zijn allebei tantrische sekswerkers en hebben al heel wat poesjes van dichtbij gezien. Hun filosofie: als iedereen betere seks heeft, is dat beter voor de wereld. En om voor betere seks te zorgen, delen ze hun skills graag met anderen. Je kunt een guided pussy tour bij ze boeken, waarbij ze je stap voor stap meenemen door de anatomie en vooral de werking van de poes.

Het zal voor sommige vrouwen misschien een stap te ver zijn om in een groep met dertig anderen je poes te laten masseren door je partner

De workshop is gericht op genot en overgave en is dus geen snelle how to naar een overweldigend orgasme. Sowieso is volgens de twee cursusleiders een orgasme geen moment, maar een staat van zijn waarin je langer kunt verblijven dan de aantal seconden die je ervaart als je een ‘normaal’ piekorgasme hebt. Omdat seksuele opwinding en het wel of niet krijgen van een orgasme door het brein aangestuurd wordt, is het belangrijk je brein nieuwe paden naar nieuwe vormen van orgasmes en genot aan te leren. En dat is dus wat we vandaag in deze prettige ruimte met gelijkgestemden gaan doen.

Het zal voor sommige vrouwen misschien een stap te ver zijn om in een groep van dertig anderen je poes te laten masseren door je partner, maar als je het aandurft, betaalt het zich zeker uit. Het is een hele veilige setting met alleen maar lieve mensen die absoluut niet naar jou of je poes kijken, maar alleen naar elkaar en de docent. Jeronimo in dit geval, die na een korte introductie over het vrouwelijke lichaam en dit bijzondere geslachtsorgaan op Maxime demonstreert hoe je een poesje nou echt genot kan geven.

Paadje naar genot

Stap voor stap neemt hij je mee in wat je moet doen. En dat is in eerste instantie weinig. Dat zal voor veel mannen (en vrouwen) misschien even wennen zijn, maar ook bij deze workshop is het motto: rustig aan. Eerst de buitenkant van de vagina zacht aanraken door alleen je hand erop te leggen, daarna heel lang en rustig de lippen strelen en pas als de vagina je daar uitdrukkelijk toe uitnodigt (door kleine zuigbeweginkjes tegen je hand te maken) ga je heeeeeeel langzaam naar binnen.

Eenmaal binnen doe je ook weinig, maar je laat de vagina rustig aan je vinger wennen voor je heel langzaam de binnenkant van het vaginaweefsel rustig aanraakt. En pas als ze helemaal gewend is, ga je echt aan de slag en begint het voor sommige mannen in de workshop een beetje meer als werk te voelen. Je gaat namelijk de g-spot masseren die eigenlijk niet echt een specifieke ‘spot’ is, maar meer een gebiedje. Het voelt een beetje walnootachtig en zit in de vagina ongeveer twee vingerkootjes diep aan de voorkant (buikkant dus).

Traditioneel gezien maak je hier met één of twee vingers de ‘kom hier-beweging’, wat voor sommige vrouwen tot squirten kan leiden. Maar in de guided pussy tour leer je een nieuwe techniek die, in elk geval bij mij, een sensationeel gevoel oplevert. Het is een staat van zijn die veel langer duurt dan een clitoraal piekorgasme en veel dieper gaat dan ‘gewoon’ squirten. Het is overweldigend en magisch. Net als het zachtjes stimuleren van de baarmoedermond dat daarna komt en weer een hele andere vorm van genot oplevert. Het gevoel is heerlijk en houdt veel langer aan dan de o zo bekende explosieve climax die je krijgt door alleen de clitoris te stimuleren.

Vingeren in gezelschap

Dit zijn hele nieuwe paadjes naar genot die ik zeker vaker ga nemen. En eigenlijk zou iedere vrouw dit moeten ervaren. Gaat vingeren in gezelschap je toch te ver op dit moment? Overweeg dan een workshop bij Mail & Female. Dat is een seksshop in Amsterdam die dezelfde missie heeft als PlayPartners: betere seks voor iedereen. Je kunt er dus speeltjes kopen, maar ook een avondje komen vingeren. Met kleren aan weliswaar, want je oefent op een siliconenvulva.

Tijdens de workshop leer je, onder het genot van een lekker glas bubbels en aan een tafel met andere geïnteresseerden, eerst hoe je ‘gewoon’ kunt vingeren. Na een anatomische les en wat kort voorwerk met de lippen ga je vooral met de clitorisglans in de weer. Als vrouw herken je deze route naar een piekorgasme waarschijnlijk snel, voor een man kan het nieuwe inzichten brengen. Met name de tip om niet meer van tempo of druk te wisselen als je merkt dat ze er bijna is, blijkt voor sommige aanwezigen heel waardevol.

Yoni-massage

Nog interessanter wordt het bij het tweede deel van de workshop waarin je in twaalf stappen leert hoe je de Yoni echt goed kunt verwennen. Ook hier gaat het vooral om overgave en ontspanning. Rustig aan doen is ook nu het motto. De focus ligt op de indirecte aaibewegingen die je rondom en in de vagina maakt.

De stappen met aansprekende namen als het regendansje (met je vingers zachtjes over de vulva tikken) en sjekkie draaien (de vulvalippen tussen duim en wijsvinger nemen en ‘rollende’ bewegingen maken) leiden naar de zogenaamde twist & shout waarbij een spuitorgasme mogelijk is.

Plakkerige vingers

Tijdens de workshop in de seksshop krijgt niemand een dergelijk orgasme. Een beetje een lamme pols en plakkerige vingers krijgen we wel. En we hebben een leuke avond, want het is superfijn om met gelijkgestemden eens uitgebreid over de vulva te praten en deze te bestuderen. En na afloop krijg je een duidelijke hand-out waarmee je in de veiligheid van je eigen slaapkamer in de praktijk kunt brengen wat je geleerd hebt.

De stappen met aansprekende namen als ‘het regendansje’ en ‘sjekkie draaien’ leiden naar de zogenaamde twist & shout, waarbij een spuitorgasme mogelijk is

Is een siliconenvulva vingeren in een seksshop nog een stap te ver? Mail & Female heeft ook onlineworkshops waarin in video’s voorgedaan wordt hoe je een vulva nou het best kunt behandelen. Wel jammer dat je niet in de shop bent waar je al je vragen kunt stellen en meteen wat speeltjes en goed glijmiddel kunt aanschaffen, maar het is voor sommigen misschien wel de meest laagdrempelige manier om meer te leren over het vrouwelijke genotsorgaan.

En daar gaat het uiteindelijk om, dat je je verdiept in hoe het werkt en hoe je er zoveel mogelijk plezier mee kunt beleven. Want dat meer plezier mogelijk is, is een ding dat zeker is. Met tienduizend zenuwuiteinden die puur voor genot gecreëerd zijn is the sky the limit. Je moet alleen even weten hoe je het aanpakt...

Do’s and don’ts

– Communiceer

Wat nu lekker voelt, kan later te gevoelig zijn of zelfs pijn doen. Geen vrouw is hetzelfde en ook geen dag is hetzelfde. Zie het niet als kritiek of falen als wat je gisteren deed vandaag niet meer werkt. Sta er open en onderzoekend in en vraag wat wel en niet werkt. Moet de druk harder of zachter? Wil ze sneller of langzamer? Vraag het en let natuurlijk ook op haar lichaamstaal. Gaat ze sneller of hoger ademhalen, meer kreungeluidjes maken of kronkelen? Dan zit je goed.

– Neem de tijd

Laat haar duidelijk weten dat je er voor haar bent en dat je van haar niks anders verwacht dan dat ze geniet. Zij voelt het als jij haast hebt of eigenlijk niet lekker zit. Ga gewoon verzitten en zeg het haar als je verandert van houding of even uit haar gaat om meer glijmiddel te pakken. Blijf met je aandacht altijd bij haar en haar lichaam en beweeg langzaam. Twijfel je over het tempo? Vertraag! Het duurt voor een vrouw tussen de 20 en 40 minuten om helemaal stijf te worden en net als bij een man is penetratie dan het lekkerst. Wachten dus voor je de Yoni binnentreedt.

– Omgeving

Schakel alle vorm van afleiding uit. Natuurlijk staan jullie telefoons op stil en kunnen er geen kinderen binnen komen stampen, dan kun je het sowieso vergeten dat ze zich ontspant. Maar buiten dat, zorg ervoor dat ze zich lekker voelt. Heeft ze geplast? Heeft ze nog een kussentje nodig, is het warm genoeg, wil ze haar sokken aan? Maak het haar helemaal naar haar zin en jezelf natuurlijk ook, want als jij halverwege enorme kramp krijgt, is dat voor haar ook niet gezellig.

– Bevochtig

Glijmiddel? Jazeker... en veel ook. Ook als een vrouw goed opgewonden is, kunnen de klieren in haar vagina te weinig vocht produceren. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat er in de helft van de gevallen geen relatie is tussen de hoeveelheid vocht die een vrouw produceert en de mate van opwinding die ze ervaart. Zeker als vrouwen wat ouder worden, komt er minder vocht vrij. En zelfs als ze wel genoeg produceert: dit gaat even duren en op een gegeven moment droogt het op. Daarbij, hoe meer glijmiddel, hoe lekkerder. Bij twijfel, altijd bijsmeren dus.

– Verdiep je erin

Er is nog niet zo heel lang zoveel bekend over het vrouwelijks genotsorgaan, dus het is helemaal logisch als jij er niet zoveel over weet. Je vrouw weet zelf misschien ook nog niet alles en het beste wat je kunt doen is samen erkennen dat je er wel meer over zou willen weten. Je kunt beginnen met eens een podcast luisteren of een boek erover lezen (Kom als jezelf van Emily Nagoski bijvoorbeeld), maar het allerbeste is natuurlijk een workshop doen.



Bij PlayPartners vind je er eentje die je samen met een partner kunt doen en waarbij je direct op haar kunt oefenen. Bij Mail & Female oefen je op een siliconenvulva of volg je een videoworkshop. Zelf een beetje googelen levert vast nog meer inzichten op. Als je je maar niet laat inspireren door porno: de vrouwen die daar binnen drie minuten spuitend klaarkomen, ervaren geen genot, die verdienen hun geld graag snel. Dat is echt iets anders.

