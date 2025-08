Waarom we moeten stoppen met kunstgras en tegeltuinen (en wat je beter wél kunt doen)

Onder het mom van ‘onderhoudsarm’ en ‘modern’ verdwijnen bloemen, beestjes en biodiversiteit uit woonwijken. Tuinen veranderen in showrooms. Maar tegen welke prijs?

Wat begon als een handige oplossing blijkt inmiddels een groter probleem. Kunstgras en betegeling dragen bij aan milieuschade, hittestress en wateroverlast. Tijd om dit gemak eens kritisch te bekijken en te laten zien dat het ook anders kan.

Kunstgras: gemak voor nu, problemen voor later

Kunstgras wordt vaak verkocht als de ideale oplossing: geen maaien, altijd groen en lekker strak. Toch zit er een keerzijde aan dat gladde oppervlak. Kunstgras wordt gemaakt van kunststoffen zoals polyethyleen of polypropyleen, die niet afbreekbaar zijn. Na verloop van tijd breekt het materiaal af in microplastics die via regenwater in de bodem of het riool belanden.

Daar komt bij dat kunstgras nauwelijks te recyclen is. De verschillende lagen, zoals de backing, sprieten en drainage, zijn lastig van elkaar te scheiden. In de praktijk eindigt kunstgras dan ook vaak als restafval.

En dan is er nog de hitte. Op warme dagen kan kunstgras temperaturen bereiken van boven de 60 graden. Niet bepaald uitnodigend voor kinderen, huisdieren of blote voeten.

Tegeltuinen verergeren het klimaatprobleem

Ook betegelde tuinen zijn populair. Ze ogen netjes, zijn makkelijk schoon te houden en vergen weinig onderhoud. Maar ze hebben een groot nadeel: ze maken woonwijken warmer en natter tegelijk.

Stenen slaan warmte op en geven die ’s avonds weer af. Dat versterkt het zogenaamde stedelijk hitte-eilandeffect, waardoor steden minder afkoelen tijdens warme nachten. Tegelijkertijd kan regenwater nergens naartoe. Bij een flinke bui stroomt het water direct richting het riool of de straat, met overbelasting en wateroverlast als gevolg.

Gemeenten proberen dit al te keren met campagnes om tuinen te vergroenen. Niet omdat het er leuker uitziet, maar omdat het simpelweg noodzakelijk is geworden.

Ecologische leegte achter de schutting

Een tuin zonder planten is meer dan een gemiste kans. Het is een ecologische blinde vlek.

Kunstgras en tegels bieden geen voedsel of schuilplek voor insecten, vogels of andere dieren. Geen bloemen betekent geen bijen. Geen bodemleven betekent geen wormen, kevers of egels. Een versteende tuin is stil. En dat is zelden een goed teken.

Natuur begint niet in een natuurgebied, maar gewoon bij je eigen voordeur. Of achterdeur.

Echt gras doet wél wat voor mens en natuur

In tegenstelling tot kunstgras leeft echt gras. Het zorgt voor verkoeling op hete dagen, vangt regenwater op, bindt fijnstof en produceert zuurstof. Het voelt prettig aan, ruikt lekker als je het maait en trekt vogels en insecten aan.

Kinderen kunnen erop spelen, dieren kunnen erop liggen en je voeten hebben eindelijk weer een reden om naar buiten te gaan.

Het idee dat echt gras veel werk is, klopt allang niet meer. Wie geen zin heeft om maanden te wachten tot ingezaaid gras opkomt, kiest gewoon voor graszoden.

Graszoden: direct resultaat, natuurlijk voordeel

Graszoden zijn kant-en-klare stukken gras die je zo uitrolt in je tuin. Binnen een dag heb je een volwaardig gazon dat er fris en groen uitziet én direct te gebruiken is.

Geen plastic, geen troep, maar gewoon: echt gras.

Bij graszodenkopen.nl bestel je eenvoudig online. De graszoden worden vers gesneden en binnen 48 uur geleverd. Je hoeft dus niet te wachten op resultaat. Je legt het aan, sproeit wat en kunt dezelfde week nog met blote voeten in het gras staan.

Tijd voor échte tuinen

De keuze voor kunstgras of tegels lijkt misschien handig, maar is op de lange termijn vooral een verlies. Voor jezelf, je omgeving en het klimaat.

Door te kiezen voor echt gras maak je je tuin weer leefbaar. Je helpt de natuur een handje, voorkomt oververhitting en maakt je buurt groener, gezonder en vriendelijker.



Het begint klein, bij je tuin. Maar het effect is groter dan je denkt. Kies voor groen dat leeft. En geef de natuur weer een plek terug in je straat