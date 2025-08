Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 30e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Zinnelijke Zomer: de wereld van de seksspeeltjes

De golven klotsen, het zand brandt. Kortom: hét perfecte jaargetijde voor zinderende seks. Voor haar serie Nieuwe Revu’s Zinnelijke Zomer duikt onze seksjournaliste Bianca Looman in alle bochten en krochten van ons vleselijk genot. In deel 3 behandelt ze de seksspeeltjes.

Crypto-kidnaps: oude methodes, nieuwe doelwitten

Lange tijd leken grote losgeldkidnaps tot het verleden te behoren. Maar de laatste jaren zorgt een nieuw type slachtoffer voor een comeback: cryptomiljonairs. Via bedreiging en fysiek geweld proberen criminelen losgeld los te peuteren – niet in cash, maar in bitcoins. Keren klassieke misdaadtactieken terug in een digitale gedaante?

De ondergang van de Russische atoomonderzeeër Koersk

12 augustus 2000, vroeg in de ochtend. Twee explosies jagen de Koersk, een van ’s werelds grootste atoomonderzeeërs, naar de bodem van de Barentszzee. Aan boord: 118 mannen. Kan de bemanning nog gered worden of is iedereen op slag dood? Wat volgt is een race tegen de klok, een tragedie in slow motion. Komende week precies 25 jaar geleden.

Sjuul Paradijs: 'Wilders is het meest door de mand gevallen'

De politieke herfst van 2025 belooft onstuimig te worden. De val van het kabinet heeft de kaarten opnieuw geschud, maar volgens voormalig Telegraaf-hoofdredacteur Sjuul Paradijs (63) valt er weinig te herverdelen. Het wordt volgens hem een ouderwetse strijd tussen links en rechts, met Henri Bontenbal als de nieuwe Johan Cruijff van de politiek. ‘Nederland snakt naar een situatie waarin we teruggaan naar normaal.’

Voor de leeuwen: tamme Thaise roofdieren zorgen voor problemen

Naast het lekkere eten en de seks heeft Thailand nog een toeristische attractie: tamme leeuwen. In Thailand is het niet illegaal een leeuw als huisdier te hebben. Inmiddels is de populatie geëxplodeerd. Je vindt de beesten in dierenparken, fokcentra, knuffelcafés en gewoon bij de Thai thuis.