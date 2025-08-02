Wat werkt beter: zonwering binnen of buiten?

Heb je geen zin in een loeihete woonkamer, maar wil je ook niet de hele dag die energieslurpende airco laten loeien? Dan is goede zonwering geen overbodige luxe.

Maar wat werkt nou echt? Moet je die hitte buiten houden met zonwering aan de buitenkant van je huis, of volstaat een setje gordijnen binnen? We zetten het voor je op een rij. Zonder poespas.

Binnen of buiten: wat houdt de hitte echt tegen?

Om meteen met de deur in huis te vallen: buitenzonwering is het meest effectief als het gaat om het tegenhouden van warmte. De reden hiervoor is simpel. Buitenzonwering blokkeert de zonnestralen voordat ze het raam bereiken. Hierdoor krijgt het glas geen kans om op te warmen en blijft de hitte grotendeels buiten. Dit zorgt ervoor dat de temperatuur binnenshuis aanzienlijk lager blijft, zelfs op hete zomerdagen.

Binnenzonwering houdt ook warmte tegen, maar omdat het pas werkt nadat het zonlicht al door het glas is gegaan, warmt het raam alsnog op. Dit zorgt ervoor dat een deel van de warmte alsnog de ruimte binnendringt. Toch heeft binnenzonwering zeker voordelen! Het biedt niet alleen een zekere mate van warmtewering, maar zorgt ook voor extra sfeer in huis. Bovendien is het doorgaans voordeliger in aanschaf en eenvoudiger zelf te installeren.

Simpel gezegd: buitenzonwering wint het met gemak van binnenzonwering. Waarom? Omdat het de zon tegenhoudt voordat die je raam überhaupt raakt. Je glas blijft koel, dus je huis ook. Binnenzonwering komt pas in actie nadat het zonlicht al door het raam is gegaan. En dan is het vaak al te laat. Het raam is dan een soort warmtestraler geworden.

Toch heeft binnenzonwering ook z’n pluspunten: het is vaak goedkoper, makkelijk zelf te installeren én je geeft je interieur er een flinke upgrade mee. Maar qua pure prestaties? Dan is buiten de winnaar.

Beste buitenzonwering

1. Rolluiken: de tank onder de zonwering

Rolluiken zijn niet kapot te krijgen en houden zon, kou, lawaai én pottenkijkers buiten. Dankzij de dikke aluminium lamellen met isolerend schuim erin zijn ze top tegen hitte én winterkou. En ja, ze maken je huis meteen een stuk minder interessant voor inbrekers.

2. Screens: slank, strak en doeltreffend

Screens zijn ideaal als je wel licht wil, maar geen broeikaseffect. Ze blokkeren de zon van buitenaf, maar laten daglicht door. Minder isolerend dan rolluiken, maar nog steeds effectief. En eerlijk: ze ogen een stuk subtieler. Perfect als je niet van log houdt.

Beste binnenzonwering: als je voor stijl én isolatie gaat

1. Duo plisségordijnen: slim design, goede isolatie

Duo plisségordijnen (vooral de varianten met honingraatstructuur) zijn de slimme keuze voor binnen. De beste versie? Luxaflex® Duette® Architella® Shades. Die hebben drie luchtkamers en houden hitte en kou verrassend goed tegen. Bonus: ze zien er ook nog strak uit.

2. Overgordijnen: dikke stof = dikke isolatie

Gordijnen saai? Think again. Kies dikke stoffen met een speciale isolerende of reflecterende achterkant en je houdt zon én warmte buiten. En ja, je kamer wordt er ook nog gezelliger van, zonder dat het een woonmagazine hoeft te worden.

Zomerproof huis? Regel het gewoon goed.

Of je nou voor een robuuste oplossing als rolluiken gaat of het liever wat stijlvoller aanpakt met duo plissés: bij Solano Wonen vind je zonwering die werkt.

Binnen of buiten. Stoer of stijlvol. Altijd scherp geprijsd. En gewoon online te bestellen. Dus, waar wacht je op? Ga snel naar Solano Wonen en regel de juiste zonwering voor jouw huis.