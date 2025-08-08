Victor Vlam over nieuwe Shownieuws-presentatrice Eva Vloon: 'Haar verleden zal vanzelf naar de achtergrond verdwijnen'

Hé wat leuk, een nieuw gezicht op televisie. Komt Eva Vloon zomaar uit de sterrenhemel vallen?

Op het moment van schrijven bestaat er nog geen Wikipedia-pagina van haar, wat iets zegt over haar tamelijk onbekende status. Toch doet ze al een tijdje mee in medialand. Op de radio is ze sinds 2022 nieuwslezeres van De 538 avondshow en zodoende te horen in het programma van de onvolprezen radiomannen Bas Menting en Dylan Boet. Haar nieuwsgelees doet ze doordeweeks helaas pas tussen 21.00-00.00 uur, als de meeste mensen niet meer op hun werk of onderweg zijn. Op radiogebied valt er dus voor Vloon nog wel wat terrein te winnen wat betreft luistercijfers en tijdslots. Sinds haar zeer recente debuut als presentatrice van Shownieuws heeft de knappe krullenbol haar bekendheid aanzienlijk vergroot.

Toch dachten we: waar kennen we haar toch van?

En met u vele anderen. Eva Vloon maakte vijf jaar geleden een onuitwisbare indruk als socialemediameisje in 5 Uur Live, een spin-off van de 5 Uur Show. Die gezelligheidstalkshow werd in de jaren 90 groot gemaakt door Viola Holt en Catherine Keyl, en kwam in 2020 – na dik twintig jaar afwezigheid – terug in een nieuw jasje. Heel hip bedoeld was de inbreng van Vloon, die de kijkers op de hoogte moest houden van allerlei socialemedia-updates uit bekend en onbekend Nederland. Tenenkrommend was het spelletje dat ze in december 2020 met de talkshowgasten deed als sfeer-item voor de kerst.

Op haar hoofd bond ze een opblaasbaar hertengewei, waar de gasten plastic ringen aan vast moesten gooien. Deze kleuterachtige vertoning werd door Mediacourant omschreven als ‘verbijsterende televisie’ en ‘een van de meest infantiele stukjes televisie ooit’. Onder anderen Catherine Keyl, die nota bene met de 5 Uur Show jaren terug dagelijks miljoenen kijkers had weten te boeien, moest zich wagen aan dit luchtig bedoelde item van de destijds onervaren Vloon, die steevast bloednerveus was voor iedere uitzending. Nu, vijf jaar later, is Vloon terug op tv, gelukkig een stuk minder nerveus.

‘Het haperende socials-meisje was duidelijk blóedzenuwachtig en worstelde zich door haar socials-rubriekje heen’

Wat vindt Eva Vloon van zichzelf?

Ik kom gewoon even helemaal niet uit mijn woorden



Wat vinden wij van Eva Vloon?

Wij zouden al haar spelletjes gewillig ondergaan.

Wat vinden anderen van Eva Vloon?

Catherine Keyl - talkshowgoeroe

‘Eva Vloon? Wíé zeg je? Ik weet even echt niet wie ze is, sorry. Wacht, ik googel haar even. O ja, nu herinner ik me haar. Er komt nog steeds niet veel bij me naar boven, maar ik vond haar wel een aardig meisje. Van dat spelletje in 5 Uur Live in 2020 kan ik me niets herinneren. Het zijn van die onbenullige dingen waarvan ik denk: waarom heb ik dat ooit gedaan? Ik heb haar en het spel vast verwijderd uit mijn geheugen. Het zal ongetwijfeld een stukje gênante televisie zijn geweest.

Wat Eva Vloon betreft: het fenomeen dat experts die aanvankelijk zijdelings optreden in talkshows later uitgroeien tot presentatoren, is tamelijk nieuw. Thomas van Groningen deed het goed en misschien heeft Victor Vlam het ook wel in zich. Al ben ik het met de recente stelling van Jack van Gelder eens dat presenteren wel echt een vak blijft dat niet voor iedereen is weggelegd. Ik ga de verrichtingen van Eva de komende tijd nauwlettend volgen.’

Victor Vlam - mediaduider

‘Eva Vloon lijkt de opvolger te zijn van Manuel Venderbos, die eruit is gewerkt bij Shownieuws, nadat hij openbaar had gemaakt dat tafelgast Tino Martin tijdens de reclame was weggestuurd. De zanger was volgens veel kijkers ogenschijnlijk onder invloed en kwam slecht uit zijn woorden. Dat Venderbos is ontslagen, heb ik van een heel betrouwbare bron. Toen Eva bij 5 Uur Live startte met haar socialemediarubriek, was ze enorm zenuwachtig en dat was te zien. Later ging het beter en kwam ze meer los. Aan dat spelletje van Eva Vloon heb ik destijds ook nog meegedaan, een dag na Catherine Keyl. Of we haar nog serieus kunnen nemen? Dat malle spelletje is het enige dat velen van haar kennen, dus dat bepaalt nu haar imago. Als ze ervan af wil, moet ze meer van zichzelf laten zien. Daar krijgt ze nu alle kans voor bij Shownieuws. Dan zal haar verleden vanzelf naar de achtergrond verdwijnen.’

Jordi Versteegden - collega Shownieuws

‘Aanschuiven bij Shownieuws vind ik leuk om te doen. Ik sta de komende tijd weer een aantal keren ingepland. Zo was ik ook aanwezig aan de tafel bij haar debuut als presentatrice. Die positie wordt nog weleens onderschat. Er is veel te bespreken, ze moet snelheid maken en de vier mensen aan tafel in toom houden terwijl ze hen ook ruimte moet geven om inhoudelijk wat toe te voegen. Ik vind dat ze dat heel goed heeft gedaan bij haar eerste keer. Ik kende haar nog niet zo goed, ze is fijn om mee te werken.

Ik ben zo gay als wat, haha, maar ik zie wel hoe knap ze is, ze spat van het scherm. Of ik als showbizzverslaggever ondanks mijn bijdrage aan Shownieuws wel onafhankelijk kan blijven als er bijvoorbeeld nieuws is over Vloon zelf? In december is ze door haar vriend ten huwelijk gevraagd. Ze moeten nog trouwen, maar mochten er ooit scheurtjes komen in die liefde – wat ik absoluut niet hoop natuurlijk – moet ik er op een objectieve manier iets over kunnen zeggen. Neutraal verslag blijven doen is me tot nu toe altijd gelukt. Ik zal zelf moeten bewaken dat dat zo blijft.’

Hannelore Zwitserlood - collega radionieuwslezer

‘Eva ken ik al wat langer. We waren collega’s bij 5 Uur Live. Zij werkte toen als redacteur, ik fungeerde aan tafel als nieuwslezer en sidekick. Ze was nog heel jong, zelfs nog bezig met haar rijbewijs. Later werd ze nieuwslezer bij Radio 538, iets wat ik vele jaren heb gedaan. Ik heb haar daar nog kort voor gecoacht, samen wat details doorgenomen. Een voorbeeld? Nieuwslezen op de radio is iets anders dan een verhaal vertellen op televisie. Je mist beeld, waardoor je de juiste elementen in een zin moet benadrukken. Daar hebben we op geoefend: hoe onderscheid je hoofd- van bijzaken, hoe breng je meer autoriteit in je stem. Qua persoon is Eva heel erg leuk. Ze is zo grappig, heb je haar weleens horen lachen? Ze heeft het allerschattigste knorretje ooit. Dat is zó innemend...’