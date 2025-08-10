Nieuwe Revu's Zinnelijke Zomer: de parenclubs

Wie zin heeft in een leuk avondje uit, met een lekker hapje, een drankje en misschien wel een leuk avontuurtje, kan natuurlijk naar een reguliere club gaan. Je de hele avond uitsloven en dan maar hopen dat je toevallig iemand tegenkomt die meer wil dan swingen op de dansvloer. Maar het is wel behoorlijk omslachtig. Er zijn zoveel parenclubs in Nederland waar dit allemaal vanzelf gaat. Ook weleens gefantaseerd om naar een parenclub toe te gaan? Stop met fantaseren en ga! Maar niet voor je gelezen hebt waar je rekening mee moet houden en hoe je er gedraagt.

Wat je eerst moet doen als je van plan bent naar een parenclub te gaan, is bedenken wat je behoefte precies is. Wil je kijken naar seksende mensen? Bekeken worden terwijl je zelf van bil gaat? Swingen met een andere stel? Een triootje? Een orgie? Een gangbang? Al dit soort dingen zijn mogelijk in een parenclub, dus het is verstandig vooraf even goed na te denken over wat je op dit moment het meeste aanspreekt. Je hebt meerdere grote en wat kleinere grote clubs in Nederland, dus in elke provincie is wel wat.

Kies even goed uit naar welke avond je wilt gaan als beginnende parenclubbezoeker. De meeste clubs hebben verschillende thema-avonden en middagen met elk een eigen publiek en sfeer. Check dus vooral even welke avond het best bij jullie past, voor je die oppas regelt en de taxi bestelt. Een gangbangavond kan wat heftig zijn om mee te beginnen, tenzij het precies is wat jullie in gedachten hadden natuurlijk.

Ga je voor de eerste keer? Dan kan het best even wennen zijn als er op het podium in de bar ineens driftig geneukt wordt

Verwachtingen uitspreken

Heb je gekozen welke avond het best bij jullie wensen past? Bespreek dan samen vooral even rustig wat jullie verwachtingen zijn. Wil je vrouw zich door drie mannen laten nemen terwijl jij toekijkt? Of wil jij nu eindelijk weleens die trio met een andere vrouw erbij? Praat over wat jullie verlangens zijn en censureer jezelf en elkaar vooral niet. Het kan heel opwindend zijn om precies te bespreken wat jullie leuk zouden vinden om een keertje te proberen. Dat betekent trouwens absoluut niet dat je dat op zo’n eerste avond allemaal moet gaan doen. Integendeel zelfs, maar daarover later meer.

Heb je besproken wat jullie wensen zijn en een club uitgekozen die een beetje in de buurt is en een avond organiseert die bij jullie past? Zet ’m in je agenda, reserveer en laat de voorpret beginnen. Of de voorstress voor sommige mensen, want wat moet je aan? Antwoord: heel weinig. Mannen kunnen gewoon in een mooie (zwarte) boxer en vrouwen gaan in lingerie. Qua schoeisel zijn pumps natuurlijk het mooiste (voor de vrouwen dan), maar het is best een uitdaging om daar de hele avond en nacht op rond te lopen en platte schoentjes of zelfs slippers kunnen ook prima zijn.

Zoek vooral iets uit waar je je mooi en sexy in voelt. Samen gaan shoppen voor een leuk setje kan al voor veel voorpret zorgen en je hebt echt geen dure en ingewikkelde dingen nodig. Voor een paar tientjes heb je al een mooi stukje kant en niemand zegt dat je dat alleen in een parenclub aan mag, natuurlijk.

Voel je je nou heel onzeker over je uiterlijk? Nergens voor nodig. In een parenclub lopen mensen van alle formaten en alle leeftijden rond, dus je valt echt niet op als je geen topmodel bent. Het is juist de charme van zo’n club dat iedereen welkom is en alle soorten mensen geaccepteerd worden.

Uitproberen

Is het eenmaal zover? Zorg dan dat je op tijd bij de club bent. Dan is het nog rustig en kun je langzaam een beetje wennen. Bij de meeste parenclubs mag je als je voor het eerst bent wat eerder komen en krijg je een rondleiding zodat je alvast even rond kunt kijken, eventueel met je kleren nog aan. Of ga naar een speciale probeeravond zoals bijvoorbeeld bij club Mystique in Rucphen. Dat is een ideale eerste stap voor mensen die benieuwd zijn naar een parenclub. In een hele gemoedelijke sfeer kun je langzaam wennen en zie je vooral in het begin dat het niet heel veel anders is dan een ‘gewoon’ avondje uit.

In Rucphen word je opgewacht door een lieve vrijwilliger die je eerst rustig de hele club laat zien. De dansvloer, de sauna, de douches en het bubbelbad kun je zo’n beetje in elke club verwachten. Net als de verschillende speelkamers waar je, als je zin hebt en echt alleen dan, naartoe kunt gaan om seks met je partner en eventueel ook met anderen te hebben. In Rucphen hebben ze ook een paar ruimtes die je af kunt sluiten voor wat meer privégenot en wat heel erg fijn is: er is een mooie grote tuin met zwembad.

Als de rondleiding achter de rug is, neem je, nog steeds in je gewone kleding, lekker plaats aan de bar voor een gratis drankje. Want dat is het mooie aan uitgaan in parenclubs: je betaalt entree, maar dan is de rest van de avond alles inclusief. Ook het eten, dat over het algemeen vrij goed en uitgebreid is, zo ook hier bij Mystique. Er is ruime keus en het buffet is tot diep in de nacht te gebruiken voor warm eten, kleine snackjes, toetjes, thee en koffie.

Aan de bar zijn allerlei soorten drankjes verkrijgbaar en bij Mystique kun je er ook je sleutel achterlaten. Want dat is het enige dat je op zak hebt in een parenclub: de sleutel van je kluisje. Rond een uur of tien zoek je dat kluisje even op en kleed je je om. Het is een beetje vergelijkbaar met zoals het in een zwembad zou gaan, al je kleren gaan in de kluis en je mobiele telefoon gaat er ook bij, telefoons zijn absoluut niet toegestaan in parenclubs.

Schermloos

Dat is fijn natuurlijk, want je voelt je toch vrijer als je zeker weet dat wat je doet niet op Dumpert staat strakjes. En het heeft nog een ander groot voordeel: er zit niemand de hele avond op een schermpje te turen. Althans er zijn wel grote televisieschermen waarop porno getoond wordt, maar daar zitten mensen over het algemeen niet heel uitgebreid naar te kijken, ook omdat de live porno die je op een gegeven moment om je heen ziet een stuk interessanter is.

Op de tast schuifel je de darkroom door en als je handen iets tegenkomen wat lekker aanvoelt, ga je daarmee aan de slag

Als je eenmaal omgekleed bent, loop je in je lingerie of boxer weer de bar in waar je rustig nog een drankje kunt drinken of een dansje maakt. In alle parenclubs is een dansvloer met dj en als je van muziek houdt, doe je er goed aan om even op de website te checken welke stijl ze draaien. Vaak is het techno, maar bij Mystique hebben ze op de probeeravond een mix van popclassics waardoor de sfeer er goed in zit en er lekker gedanst wordt.

Monique is een van de vaste bezoekers die veel op de dansvloer te vinden is. Sterker nog, ze komt vaak alleen maar om lekker te dansen. Net als Bridget en Jonathan die bijna wekelijks bij de club te vinden zijn. Zij zien het vooral als een leuk avondje uit, al schrok Bridget de eerste keer wel toen Jonathan haar verraste op een avondje Mystique. Hij was vergeten het thema op de website te checken en de twee kwamen vol in een gangbang terecht. Was niet echt waar ze naar op zoek waren, maar gelukkig wilde Bridget het een dag later op de reguliere stellenavond nog wel een kans geven en sindsdien, nu tien jaar geleden, staan de twee bijna wekelijks in de club.

Echt niet alleen om te seksen overigens. Natuurlijk gaan ze weleens naar boven om te spelen, maar ze staan vooral op de dansvloer. Jonathan heeft zelfs een ‘act’ met de paal in het midden van de dansvloer, waar hij met een andere vaste bezoekster soepeltjes om heen draait. Ja, het is sexy, maar vooral is het gezellig en leuk deze avond en dat is dan ook de reden dat Mystique zoveel vaste gasten heeft.

Overigens is dat bij andere parenclubs ook zo. En laat je daar vooral niet door intimideren, de meeste mensen zijn heel gezellig en hebben dezelfde instelling als jij. Ze willen er gewoon een leuke avond van maken en zijn op zoek naar een beetje extra ontspanning, avontuur en natuurlijk seks. Want laten we niet vergeten dat die er ook is in de parenclub.

Seks in de club

Als je net binnen bent, zul je er misschien niet veel van zien, los van de eerdergenoemde pornofilms op de schermen, maar als de avond vordert, wordt de sfeer losser. Op de dansvloer is er over het algemeen geen seks te vinden, maar hoe later het wordt hoe meer mensen er losgaan in alle ruimtes eromheen.

Ga je voor de eerste keer? Dan kan het best even wennen zijn als er op het podium in de bar ineens driftig geneukt wordt of dat je iemand op de bank naast je gevingerd ziet worden. Het kan zijn dat je je een beetje geneert als je voor het eerst zoiets ziet, maar je blik afwenden hoeft echt niet. Kijk zo uitgebreid als je wil. Dat vinden ze fijn, anders hadden ze wel een ander plekje uitgezocht.

Kijken, kijken, niet kopen, is voor de meeste stellen het beste idee op zo’n eerste avond. Het is al heftig genoeg om zo dicht bij mensen te zijn die allerlei dingen openlijk doen die normaal alleen stiekem zijn. Geef jezelf even rustig de kans daaraan te wennen. Kijk rond en laat je inspireren. Als je echt heel erg in de stemming komt, ga dan lekker even met elkaar aan de slag. Er zijn in de meeste clubs ruimtes waar je je samen terug kunt trekken, sommige ruimtes zoals die bij Mystique, kunnen zelfs op slot.

En verder is het zo’n eerste avond vooral lekker om samen rond te kijken. Beetje op de bank liggen, even in de sauna hangen misschien en kijken wat er zoal te zien is. Superspannend en de meeste kans op een leuke avond. Je zal niet het eerste stel zijn dat veel te hard van stapel loopt en de avond voortijdig afbreekt omdat een van beide partners zich niet gezien, jaloers of alleen voelt. Dat wil je voorkomen, want het is gênant om te staan ruziën op de gang van een club en erger nog, je verspeelt er misschien je kansen voor een vervolg van deze avonden mee. Doe het rustig aan dus en wat je ook doet: blijf bij elkaar.

Contact zoeken

Een praatje maken kan natuurlijk wel en ook wat dat betreft zijn de parenclubbezoekers net mensen. Je kunt altijd iemand aanspreken: de meeste mensen zijn vrolijk en toegankelijk en als je hallo zegt, betekent dat echt niet dat je direct zin in seks hebt. Als je daar, bij een tweede of derde bezoekje aan een club, wel behoefte aan hebt, is het handig dat je de codes een beetje kent. Je kunt tijdens het kletsen bijvoorbeeld je hand op de knie van de ander leggen en kijken of die blijft liggen. Is dat zo, dan mag die hand verder op onderzoek uit. Wordt de hand weggeduwd? Hou hem dan bij je. Nee is altijd nee. Dring nooit aan.

Ben je niet zo’n prater, maar wil je wel intiem contact? Ga dan een beetje rondlopen in de gemeenschappelijke seksruimtes. Zie je een koppel waarvan jullie zowel de man als de vrouw allebei leuk vinden, zoek dan oogcontact met een van de twee. Als je ziet dat ze helemaal in elkaar opgaan, dan hebben ze waarschijnlijk niet veel behoefte aan gezelschap, maar kijken ze terug, dan kun je overwegen om naast het stel plaats te nemen op de matrassen. Ook dan kun je op een gegeven moment een hand uitsteken naar de ander en als die niet weggeduwd wordt, zit je goed. Vragen kan overigens ook: ‘Vind je het goed dat ik aan je borsten zit?’ is een prima openingszin in dit soort situaties...

De meeste mensen vertellen niet openlijk dat ze naar een parenclub gaan, wat jammer is want daardoor blijft het een soort mythische plek

Een andere plek waar je zonder al te veel moeite in contact komt met anderen is in de darkroom die veel parenclubs hebben. Daar loop je samen naar binnen en daarin zie je, de naam zegt het al een beetje, helemaal niks. Praten doe je er ook niet, hoogstens fluisteren als het echt nodig is. Op de tast schuifel je vervolgens de ruimte door en als je handen iets tegenkomen wat lekker aanvoelt, ga je daarmee aan de slag. Je kunt zo ver gaan als je zelf wilt en als je geen zin meer hebt, duw je ook nu de hand weg en loop je verder. Vind je het wel fijn? Dan speel je lekker verder. Eventueel loop je na afloop samen de ruimte uit om te zien met wie je net gevreeën hebt, maar je kunt het ook laten zodat het voor altijd een mysterie blijft. Spannend!

Goed voor je relatie

Ron en Eva zijn mensen die regelmatig in de darkroom van Mystique te vinden zijn. Het zijn dertigers die met een jong kindje in huis veel te weinig aan elkaar en aan seks toekomen. Door eens per twee maanden een avondje parenclub te plannen, weten ze zeker dat ze die avond niet met hun kind, vrienden of telefoon, maar alleen met elkaar bezig zijn. Lekker eten, beetje bijkletsen en op een gegeven moment wat spelen met elkaar of anderen. Ze leven er vaak de hele week naartoe als ze weer gereserveerd hebben en genieten nog lang na van de avontuurtjes die ze samen meemaken. Ze zien het net als Bridget en Jonathan als een leuk avondje uit, met net dat beetje extra.

Hun vrienden weten niet dat ze hier zijn vanavond en ook de (schoon)ouders die oppassen weten niet meer dan dat ze samen uit eten zijn en daarna misschien nog wat dansen. Niet eens ver van de waarheid, maar toch. De meeste mensen vertellen niet openlijk dat ze naar een parenclub gaan, wat jammer is want daardoor blijft het een soort mythische plek, terwijl het gewoon een leuke uitgaansgelegenheid is.

Twijfel je nog? Ga gewoon een keertje. Als je goede afspraken met je partner maakt, de hele avond samenblijft en geen dingen doet die een van jullie niet wil, heb je gegarandeerd een fijne avond. En het brengt jullie dichter bij elkaar dan een avondje Netflixen: beloofd!

Do’s and don’ts

– Communiceer

Bespreek het met je partner als je naar een parenclub wilt. Vertel tegen elkaar wat jullie zouden willen doen, zien of meemaken en ook wat jullie vooral niet willen. Als je partner het echt heel spannend vindt of het niet ziet zitten, forceer dan niks, maar houd het onderwerp wel bespreekbaar. Ga samen op zoek naar meer informatie over parenclubs. Kijk bijvoorbeeld op naardeparenclub.nl om je vragen te stellen aan mensen die al veel ervaring hebben, of luister naar de gelijknamige podcast om een beter beeld erbij te krijgen.

– Eten en drinken

In een parenclub eet en drink je gratis, wat hartstikke leuk, maar ook een beetje gevaarlijk is. Zeker omdat veel mensen wat spanning zullen voelen op zo’n eerste avondje bestaat het risico van overmatig drankgebruik. Hou je in, want (te) veel drinken maakt de kans dat je ongewild toch de grenzen van jezelf of je partner over gaat groter. En als daar dan vervolgens ruzie van komt, is het al helemaal niet handig als je een slok te veel op hebt. Hou het gezellig, met een paar drankjes is dat makkelijker dan met een heleboel.

– Kleding

Begin ruim op tijd met het uitzoeken van een outfit. Niet per se omdat het zo moeilijk is om iets te vinden, maar vooral omdat het leuk is en het je alvast een beetje in de stemming kan brengen. Zoek samen alvast een paar mooie dingen uit en kleed je om voor elkaar. Dan kun je het passen en ook vast bewonderen hoe mooi je partner eigenlijk is. Denk ook een beetje na over hoe praktisch iets is, als je een half uur bezig bent met het uittrekken van een bepaald pakje is dat niet per se handig als je dringend naar de wc moet of om een andere reden geen kleding meer aan wilt. Probeer dat uit.

– Hygiëne

Natuurlijk ben je gewassen en geschoren als je de club binnenkomt, maar van de spanning, het dansen of de seks kun je wat zweterig worden. Gelukkig zijn er douches in elke club: gebruik ze. Ook als je een sauna of bubbelbad in wil, natuurlijk. Bezuinig ook niet op de schone handdoeken die in alle clubs liggen. Neem er meer dan genoeg mee als je ergens op een matrasje wil gaan liggen vrijen. De meeste parenclubs worden goed schoongehouden, maar het is toch een fijn idee dat je met je blote billen op een schone handdoek ligt.

– Veiligheid

Natuurlijk gebruik je condooms als je seks gaat hebben met iemand anders dan je partner. Die liggen in parenclubs op allerlei strategische punten en dat is niet voor niks. Ruim ze na afloop even netjes op alsjeblieft, is wel zo fijn voor de andere bezoekers. En minstens net zo belangrijk: nee is altijd nee. Respecteer de ander en dring je nooit ongevraagd op. De meeste mensen die in een parenclub zijn, houden wel van seks natuurlijk, maar dat wil niet zeggen dat ze er nu zin in hebben of het met jou willen doen. Andersom geldt dat ook zo: het feit dat jij naar een club gekomen bent, betekent niet dat je daar iets moet doen. Als je de hele avond op een barkruk wil zitten met een drankje is dat ook helemaal oké. Doe alleen iets anders als je het zelf echt wilt.

