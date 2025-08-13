Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 33e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Trumps telgen: wat spoken de oudste zonen van The Donald precies uit?

Deze week wordt in Schotland de zoveelste Trump-golfbaan in gebruik genomen, een project van Eric Trump. Samen met zijn broer Don heeft hij een zakenimperium opgebouwd dat miljarden oplevert en het Trump-merk groot houdt. ‘Het voelt als genoegdoening voor alle krankzinnigheid en woke-onzin die we het laatste decennium in Amerika hebben gezien.'

Honeytraps: nog immer een veelbeproefd middel om spionnen te chanteren, met name in Rusland

Sinds jaar en dag maken inlichtingendiensten gebruik van zogeheten ‘honeytraps’ om spionnen te rekruteren of geheime informatie te vergaren. Zeker de Russische geheime diensten hebben de kunst van het seksueel verleiden om staatsgeheimen te ontlokken door de jaren heen geperfectioneerd. Een overzicht van een aantal spraakmakende zaken door de jaren heen. Vanaf de Koude Oorlog tot nu.

Zinnelijke Zomer: met de penis in de glimmende hoofdrol

De golven klotsen, het zand brandt. Kortom: hét perfecte jaargetijde voor zinderende seks. Voor haar serie Nieuwe Revu’s Zinnelijke Zomer duikt onze seksjournaliste Bianca Looman in alle bochten en krochten van ons vleselijk genot. In het vierde deel is de penis aan de beurt.

Chefkok Joris Bijdendijk: 'Tweede ster is een droom'

Joris Bijdendijk (41) is chefkok van sterrenzaken Rijksen Wils, bestiert daarnaast Wils Bakery Café, bracht vele kookboeken uit, is columnist bij Het Parool, oprichter van stichting Low Food en werd dit jaar door Gault&Millau uitgeroepen tot Chef van het Jaar. Maar: ‘Ik denk dat ik ook een goede timmerman was geweest.’

Nieuwe doelen: de Dolle Mina's zijn terug en roeren zich weer ouderwets

De Dolle Mina's zijn terug en met hen de rode lippenstift als symbool van protest. In de jaren zeventig stonden de rode lippen van de Dolle Mina’s voor zelfstandigheid en kracht. Toen streed de vrouwenbeweging voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen en legalisering van abortus. De rode lippen van nu staan ook voor iets anders: vermoorde vrouwen. Femicide is het speerpunt van de nieuwe Dolle Mina’s geworden.