Telegraaf-nestor over ontslag Mick van Wely: 'Wat Mick gedaan heeft, is dommer dan dom'

Opmerkelijk: een journalist als middelpunt van het nieuws...

Klopt, alleen valt het nieuws over misdaadverslaggever Mick van Wely in een ander genre dan waar hij zelf in werkt. Juicechannel RealityFBI publiceerde een gerucht over ene Christianne Smit, die contact had gehad met Van Wely. Dat contact ging over de moordenaar van haar zus Sabrina. Smit wilde aandacht voor het feit dat die moordenaar nu in een ggz-kliniek werkt. Van Wely schonk er inderdaad aandacht aan, maar benaderde de 55-jarige vrouw daarna ook met ongepaste appjes met pikante lading. Een behoorlijk slordige werkwijze voor iemand die voortdurend op z’n hoede moet zijn in de misdaadwereld.

Met verstrekkende gevolgen...

In 2022 werd hij al korte tijd geschorst door zijn werkgever na verschillende meldingen van grensoverschrijdend gedrag van vrouwelijke collega’s. Nadat hij daar sancties voor kreeg opgelegd, mocht hij in april van dat jaar weer aan het werk. Op 1 augustus 2025 viel het doek echter definitief voor de misdaadjournalist. Nadat hij opnieuw grensoverschrijdend gedrag vertoonde, ditmaal dus via een seksueel getinte chat met een emotioneel kwetsbare bron, besloot De Telegraaf zijn contract per direct te beëindigen.

Daarmee verdween hij niet alleen bij de krant, maar ook van het scherm bij het actualiteitenprogramma Nieuws van de Dag, waar hij als vaste tafelgast fungeerde. Op het moment van schrijven is het nog niet duidelijk of SBS nog doorgaat met de plannen rondom het eigen tv-programma dat Van Wely zou krijgen.

‘Zoveel heeft hij tegenover mij niet fout gedaan en bovendien heeft hij zijn excuses aangeboden’

Wat vindt Mick van Wely van zichzelf?

‘Het is een tweede natuur geworden om op m’n hoede te zijn.’



Wat vinden wij van Mick van Wely?

Hou je aan de gedragscode, dan heb je altijd een alibi.

Wat vinden anderen van Mick van Wely?

Henk Strootman - misdaadverslaggever Panorama

‘De reacties die ik om me heen vooral hoor, hebben dezelfde strekking: hoe dom kun je zijn? Hij had een goede baan, een goede positie, als misdaadverslaggever lekker bezig met zijn carrière, ook op televisie bij Nieuws van de Dag. Hij zou een eigen programma op SBS6 krijgen, Micks Misdaaddossier, dat zou door het productiebedrijf van John van den Heuvel worden gemaakt. In dat opzicht ging hij lekker. Ditzelfde gedrag had hij al eens eerder vertoond, en nu gebeurt het weer, ook nog eens via de app, en dus is er bewijs. Ik vind het echt oliedom en onvoorstelbaar.

Mick is verder een aardige jongen. Wel komt hij vaak gejaagd en vergeetachtig over. Hij zegt ‘ik bel je terug’ en dat gebeurt dan gewoon niet. Daardoor vind ik hem moeilijk te peilen en opportunistisch. Hij is altijd druk, loopt te rennen en te vliegen, misschien is hij zichzelf een beetje voorbij gelopen of is de druk te groot geworden, waardoor hij behoefte had aan een uitlaatklep. Zelf heb ik geen slechte ervaringen met hem. We deelden ook wel dingen omdat hij ook een passie heeft voor cold cases. In een talkshow heeft hij zich een keer zeer pittig en kritisch uitgelaten over grensoverschrijdend gedrag. Als je je er dan zelf twee keer schuldig aan maakt, doet dat afbreuk aan je geloofwaardigheid.’

Royce de Vries - advocaat

‘Wat ik destijds goed vond van De Telegraaf, is dat ze Mick een tweede kans hebben gegeven. Er worden nog weleens te snel harde beslissingen genomen, daarom is het goed om iemand even op de reservebank te zetten om te kijken of hij een nieuwe kans met beide handen aangrijpt. Des te heftiger is het, dat het ondanks de tweede kans, nu toch weer fout is gegaan. Van dat nieuws ben ik extra geschrokken en er ook teleurgesteld over. In 2022 zijn gesprekken met hem gevoerd, daar zullen ongetwijfeld afspraken gemaakt zijn. Als hij zich daar niet aan houdt, kan ik de gevolgen begrijpen, al ken ik natuurlijk niet de exacte inhoud van de hele situatie.

Mick erkent zelf dat hij fout is geweest en lijkt daarmee de conclusie van De Telegraaf te onderschrijven. In dat opzicht is de beslissing terecht, al is het voor Mick een persoonlijk drama. Ik heb zijn werk altijd met belangstelling gevolgd. Mijn vader had goed contact met hem toen Mick nog bij het Dagblad van het Noorden werkte. Als journalist heeft hij goed en bijzonder werk geleverd. Ik was het niet altijd met hem eens als hij met een opinie kwam in een talkshow of op X, maar dat mag. Dat hij zich bezighield met coldcasezaken ging mij aan het hart, als zoon van mijn vader en als betrokkene bij de Peter R. de Vries Foundation. Inhoudelijk is het voor De Telegraaf een verlies, er ontstaat een gat. Mick hield zich namelijk met andere onderwerpen bezig dan John van den Heuvel en Saskia Belleman.’

Wouter Laumans - misdaadverslaggever Het Parool

‘Het kan gewoon niet om een kwetsbare bron op zo’n manier te benaderen. Hij was natuurlijk al gewaarschuwd. Zijn vertrek bij De Telegraaf is net zo onvermijdelijk als dat het tragisch is. Of er een leegte ontstaat bij De Telegraaf? Dat weet ik niet. Hij was goed in het halen van nieuws. Maar het is een journalistieke doodzonde om zo met een kwetsbare bron om te gaan. Helemaal na de waarschuwing had hij echt beter moeten weten.’

Rob Hoogland - Telegraaf-nestor

‘Wat Mick gedaan heeft, is dommer dan dom. Ik heb hem altijd een aardige vent gevonden, die zijn vak goed verstond. En nu dit. Voor de tweede keer nog wel. Ik ben niet zo van het psychologiseren, maar het is natuurlijk wel een feit dat die jongen – juist omdat hij zijn vak zo goed verstond – permanent bewaakt moest worden. Hij kon geen stap doen zonder een beveiliger in zijn nek. Daarom zocht hij misschien de grenzen op, nee, ging hij eroverheen wanneer hij eindelijk van die ketenen was verlost. De straf is zwaar, maar Mick wist dat dit de consequentie zou zijn als hij, zeker op deze onacceptabele manier waarbij hij zijn positie misbruikte, in herhaling zou vallen. Die Mediahuis-gedragscode is er niet voor niets en De Telegraaf is nu eenmaal niet het sufferdje van Schubbekutteveen. Het is niet alleen een drama voor Mick, maar ook voor de krant.’