Nieuwe Revu's Zinnelijke Zomer: speeltjes in de slaapkamer

Voor iedereen die denkt dat seksspeeltjes alleen leuk zijn als je single bent of moeite hebt met klaarkomen: think again. Seksspeeltjes zijn dé manier om het allemaal wat spannender te maken in de slaapkamer, ook als je een stel bent en de sleur er een beetje ingekomen is. Er is van alles te ontdekken, dus jullie zijn echt nog lang niet uitgespeeld. Probeer maar.

Massage

Als jullie al een tijdje bij elkaar zijn, is het er vast weleens eerder van gekomen: een lekkere massage. Maar heb je daar ook al verschillende producten bij gebruikt? Zo is er bijvoorbeeld massageolie verkrijgbaar die steeds warmer wordt als je je partner ermee masseert, wat in zichzelf voor veel mensen al sfeerverhogend kan werken. Er zijn ook massagekaarsen die je eerst aansteekt en waarvan je het kaarsvet daarna over jezelf of je partner kunt laten druppelen.

Jolanda (48) en Raymond (50) zijn al ruim twintig jaar bij elkaar en gebruiken dit soort kaarsen heel regelmatig. Ze doen er vooral body-to-bodymassages mee, dat vinden zij een heerlijke manier om te ontspannen en echt aandacht aan elkaar te besteden zonder dat er meteen penetratie van moet komen. Al loopt het daar heel regelmatig alsnog op uit. ‘Soms spreken we af om geen seks te hebben, maar elkaar alleen lekker te masseren,’ zegt Jolanda daarover. ‘Maar als we dan zo lang aan elkaars lijf gezeten hebben, krijgen we heel vaak toch zin. Het blijft eigenlijk maar zelden echt alleen bij een massage.’

Als je denkt dat het bij jullie ook weleens op meer kan uitdraaien dan alleen wat huid masseren, heeft Raymond wel een belangrijke tip: ‘Test eerst even op een klein stukje hoe je lichaam op de was reageert en check ook even de verpakking of het spul wel geschikt is voor je intieme delen. Jeuk of een branderige uitslag tussen je benen wil je echt voorkomen.’

Wil je zeker weten dat je de olie ook voor de penis en vulva kunt gebruiken? Ga dan voor een likbare of eetbare olie, je hebt ze in allerlei smaken en sommige soorten schijnen zelfs lustopwekkend te zijn. Bang voor vieze lakens? Zorg dat je een speciaal sekslaken aanschaft, ook handig om eventueel ander vocht mee op te vangen.

Teasen

Wat ook opwindend is: elkaar een beetje plagen. Dat doe je bijvoorbeeld door een blinddoek te gebruiken. En om het helemaal spannend te maken, kun je een aanraakspelletje doen. Vraag je partner iets uit te trekken en op een zachte ondergrond te gaan liggen. Sluit zijn of haar ogen af met de blinddoek en begin het ontblote deel van zijn of haar lijf te strelen met verschillende attributen. Dit kunnen dingen uit een seksshop zijn zoals een kietelaar, een veer of een klein zweepje. Maar je kunt ook spulletjes uit je eigen huis halen om je partner te verrassen. Denk aan een vork, een ketting van paperclips, een knuffel of sjaaltje.

Zet een lekkere playlist op en streel je partner eerst een paar minuten met het ene attribuut en daarna een paar minuten met het andere. Laat hem of haar bij elke ronde kiezen wat het fijnste was en leg de ‘lekkere’ attributen apart. Als je een stuk of tien verschillende materialen gedaan hebt, mag hij of zij aangeven wat het allerlekkerste was en daar ga je vervolgens nog 5 minuten mee verder. Langer mag ook en het is niet verboden het streelgebied langzaam uit te breiden natuurlijk. Probeer zo min mogelijk te praten tijdens dit spel, zo zorg je ervoor dat de voelsprieten van je partner optimaal geactiveerd worden.

Spelletjes

Meer zin in een ‘echt’ spelletje? Er is van alles te krijgen. Er zijn simpele dobbelstenen die voor je bepalen in welk standje jullie plezier gaan maken. Er zijn kamasutrakaarten die ongeveer dezelfde functie hebben, maar er zijn ook andere kaartspelen voor iets indirectere stimulatie. Denk aan strippoker of bedenk zelf een variant van een kaartspel waarbij er langzaam steeds meer kleding uit gaat.

Weleens een rollenspel gedaan? Spreek een keertje af dat de één pizza komt bezorgen en de ander nietsvermoedend en met weinig kleren aan de deur opendoet.

Er zijn ook spellen om je te helpen de spanning een beetje op te bouwen. Bijvoorbeeld vraagspelletjes waarbij je uitgedaagd wordt om spannende gesprekken over lievelingsstandjes of guilty pleasures te hebben. Truth or dare is natuurlijk ook een bekend spel dat je zou kunnen kopen. Eventueel zijn er via internet ook gratis varianten van dit uitdagende spel te vinden. Let dan wel even op dat de opdrachten wat verder gaan dan belletje lellen bij de buurvrouw, want daar gaat de temperatuur in de kamer niet van stijgen natuurlijk. Overigens zijn dit soort spelletjes ook spannend om met een klein groepje vrienden te doen, als je tenminste een beetje leuke vrienden hebt.

Rollenspel

Weleens een rollenspel gedaan? Spreek een keertje af dat de één pizza komt bezorgen en de ander nietsvermoedend en met weinig kleren aan de deur opendoet. Een scenario met een loodgieter of een oppas kan ook. Lerares, verpleger, kamermeisje, alleen al fantaseren over dit soort scenario's, kan voor veel opwinding zorgen. Schaf voor extra plezier speciale outfits aan en ga er helemaal voor als het eenmaal zover is. Roos (35) doet regelmatig een rollenspel met haar partner Bart (36). Eigenlijk zijn ze daar al vrij snel na de start van hun relatie, nu zeven jaar geleden, mee begonnen.

Bart: “In het begin was het allemaal nog heel spannend tussen ons, maar op een gegeven moment begon het toch iets meer sleur te worden en zeker toen we een kleintje kregen, gebeurde er bijna niks meer in de slaapkamer. Ik heb toen een keer een schoolmeisjespakje voor Roos gekocht en haar uitgelegd welke fantasie ik had. Gelukkig stond zij er helemaal voor open en werd het een hele bijzondere avond. Sindsdien plannen wij eens per maand een ‘kostuumavond’ zoals wij het nu noemen.

We beginnen al ver van te voren met scenario’s verzinnen en schaffen ook bijpassende kleding en attributen aan. Dat is allemaal al deel van de voorpret en als het dan eenmaal zover is, hebben we altijd een hele mooie avond én het is iedere keer een unieke ervaring. Dat maakt het helemaal tof.”

BDSM

Wie wat verder wil gaan dan een ‘gewoon’ rollenspel, kan zich ook verdiepen in BDSM. En dan niet meteen aan enorme zwepen en kerkers gaan denken, er zijn veel subtielere vormen van BDSM die misschien best bij jullie passen. De B staat voor bondage en dat wil alleen maar zeggen dat je het fijn vindt als een van beide partners zich niet helemaal vrijelijk kan bewegen. Denk aan het gebruiken van handboeien, touw of een sjaaltje om je partner aan het bed te binden. De D van discipline gaat over fysieke sensaties die je kunt toevoegen aan je spel, bijvoorbeeld door met een klein plankje een tik op iemands billen te geven of een veer te gebruiken om iemand die vastgebonden is mee te strelen. Niet heel gevaarlijk, wel lekker.

Bij de S (van Sadisme: genot halen uit het pijn doen of vernederen van een ander) en bij de M (Masochisme: genot halen uit het pijn krijgen of vernederd worden) hoef je ook niet meteen voor enorme afranselingen te gaan. Een paar tepelklemmen of een goeie spank kunnen al heel veel toevoegen aan een avondje vrijen. Wil je weleens ‘light’ BDSM-dingen uitproberen zonder meteen een fortuin uit te geven? Ga voor de Secret Pleasure Chest van EasyToys. Dat is een luxe box vol spannende speeltjes waaronder een blinddoek, een bondagetouw, een zweep, een plankje om mee te slaan en een mondknevel. Gegarandeerd extra spanning in de slaapkamer en wie weet ontdekken jullie wel een kant van jezelf die je vaker wilt ontmoeten.

Cockring

Voor wie het nooit geprobeerd heeft: een penisring zorgt ervoor dat het bloed in je penis er niet zo makkelijk meer uit kan lopen. Daardoor krijg en houd je dus een veel hardere erectie en duurt het bij veel mannen ook langer voor ze klaarkomen. Tenminste als je de ring lekker strak doet en dat is dan ook meteen het probleem voor veel mensen: hij is wat moeilijk om te krijgen. Gebruik glijmiddel om de ring voorzichtig om je penis en/of eventueel ballen te schuiven en zorg voor een goede maat. Om zeker te weten dat het past, kun je een setje aanschaffen van verschillende maten, of je koopt een aanpasbare siliconen ring die je zo strak kunt trekken als je zelf wilt.

Nooit zomaar iets naar binnen duwen daar aan de achterkant en al helemaal niks gebruiken dat er niet specifiek voor gemaakt is

Wat ook leuk is: een vibrerende cockring. Lekker voor de penisdrager zelf, maar zeker ook voor de penisgebruiker. Je hebt zelfs vibrerende penisringen die je met je telefoon kunt bedienen. Bijvoorbeeld die uit de Easyconnect-collectie, handig via een app te bedienen en heel lekker voor hem en haar. Met negen verschillende vibratiestanden is het alleen nog even vechten om wie de telefoon in handen krijgt.

Vibrator

Een vibrator? ‘Jazeker,’ zegt Roos. ‘En echt niet alleen als Bart een avondje op pad is. Wij hebben een pairvibrator en die gebruiken we juist ontzettend vaak als we samen seks hebben.’ Een pairvibrator is een min of meer gewone vibrator waar aan de bovenkant een soort cockring op zit. Ook die ring trilt mee en er zitten nopjes aan de binnenkant, dus je kunt die gebruiken om de penis mee te stimuleren.

Als deze niet te dik is tenminste, want bij een grote diameter moet je even op zoek naar een andere, meer flexibele of grotere pairvibrator. Bij Bart past hij perfect gelukkig en hij is er superblij mee. ‘Wat ik het meest opwindend vind, is tegenover Roos op bed zitten. We kunnen elkaar dan goed bekijken terwijl zij de vibrator gebruikt en ik met de ring om mijn penis zit. Zo kunnen we onszelf of elkaar bevredigen tot we – heel vaak tegelijk – klaarkomen. Zo lekker.’

Je kunt de pairvibrator ook op andere manieren en andere delen van je lichaam gebruiken. Er zit een briefje met tekeningen bij voor inspiratie, maar denk onder andere aan de tepels en de anus. Haar anus bijvoorbeeld voor een dubbele penetratie. Maar het kan ook zeker zijn anus zijn, de pairvibrator is namelijk ook geschikt om de prostaat mee te masseren.

Buttpluggen

Speaking of which, ook anale seks is natuurlijk een mooie manier om je seksleven wat spannender te maken. Je kunt beginnen met het gebied rondom de anus een beetje te verkennen met je tong. Eventueel met een vinger erbij en als je nog wat verder wilt gaan, gebruik je een kleine kralenketting of buttplug.

Hebben jullie al wat meer ervaring? Ga dan voor grotere buttpluggen, eventueel eentje die vibreert of zorg voor een dildo waar een goede bocht in zit, zodat je de prostaat er heel precies mee kunt stimuleren. Gegarandeerd genot, als je tenminste zorgt voor voldoende glijmiddel en de tijd neemt. Nooit zomaar iets naar binnen duwen daar aan de achterkant en al helemaal niks gebruiken dat er niet specifiek voor gemaakt is. Je zal de eerste niet zijn die op de Eerste Hulp iets uit zijn anus moet laten verwijderen, omdat je een speeltje zonder achterkant gebruikt hebt voor de backhole experience.

Womanizer

Wat veel mensen niet weten, maar wat wel echt een goede toevoeging is aan tweepersoonsseks: een womanizer. Je kunt een womanizer perfect gebruiken tijdens je voorspel, maar ook tijdens penetratie kun je hem op de clitorisglans houden voor extra sensatie. Helemaal top als jullie zin hebben in meerdere orgasmes en zeg nou zelf: wie heeft dat nou niet?

Jolanda en Raymond zweren erbij en vrijen eigenlijk nog amper zonder de womanizer uit het laatje te halen. ‘Toen wij net bij elkaar waren, had ik heel veel moeite met klaarkomen,’ zegt Jolanda daarover. ‘Als ik mezelf bevredigde, lukte het vaak wel. Maar met Raymond kwam ik toch een beetje in een andere mindset terecht waardoor ik me niet helemaal over kon geven. Ik moet eerlijk zeggen dat dat behoorlijk frustrerend voor me was en voor Raymond ook. Voor kerst heb ik toen van hem een keer een womanizer gekregen en ik merkte meteen dat een hoogtepunt krijgen daarmee ineens supermakkelijk werd.’

Je kunt de womanizer gebruiken tijdens het voorspel en erbij likken of vingeren, maar er zijn ook stellen die hem tijdens penetratie aanslingeren. Het is even zoeken hoe je hem op zijn plek kunt houden tijdens het stoten, maar dan heb je ook wat. Jolanda heeft de nieuwste versie van de womanizer inmiddels. ‘Die werkt naast luchtdruk ook met vibraties. Die trillingen voelt Raymond ook als hij in me zit, waardoor we allebei nog meer genieten.’

Standjes

Missionaris en doggy ken je wel natuurlijk, maar er zijn heel wat meer standjes die jullie misschien wel lekker vinden. Bekijk eens een boek met verschillende standjes of laat je inspireren door internet. Niet elk standje is geschikt voor iedereen en je hoeft ook niet alles even lang vol te houden, maar het kan al leuk zijn om het in elk geval eens te proberen.

Er zijn allerlei hulpmiddelen zoals sekskussens, banken en speciale stoelen verkrijgbaar om je te helpen nog meer van een bepaald standje te genieten. Het is al leuk om eens te kijken wat er allemaal is en bij alles te fantaseren welke standjes je daar op zou kunnen doen en hoe die dan zouden voelen. Krijg je er zin van? Misschien kun je met je eigen meubels, spullen en een beetje fantasie al een heel eind komen. En anders schaf je wat aan.

‘Sinds we die seksschommel hebben, is ons seksleven nog veel beter geworden. Als we hem tevoorschijn halen, krijg ik al een blij gevoel in mijn buik’

Wil je echt iets bijzonders: ga dan voor de seksschommel. Dé favoriet van Bart en Roos. ‘Ik zet Roos minstens eens per week in de schommel, het is zo’n fijn ding. Ze is helemaal gewichtloos en ik kan haar alle kanten op bewegen, dat geeft mij ultieme controle.’

En wat handig is, voor wie een keer wil schommelen, je hebt geen enorme constructie en idem budget nodig. Koop gewoon een seksschommel die je over de deur kunt hangen. Wel even checken of je deur en jij de juiste afmetingen hebben, want als je op een krukje moet staan om seks te hebben, is dat toch net wat minder sexy. Maar als het past, dan heb je ook wat. ‘Sinds we die schommel hebben, is ons seksleven nog veel beter geworden. Als we hem tevoorschijn halen, krijg ik al een blij gevoel in mijn buik. Ik kan het iedereen aanraden.’

Do’s and don’ts

– Schoonhouden

Hartstikke leuk al die nieuwe speeltjes in huis, maar je wilt natuurlijk wel dat ze lang meegaan. Goed verzorgen is dus het devies en dat betekent sowieso na elk gebruik schoonmaken. Gebruik daar speciale toycleaner voor, al kun je sommige speeltjes ook gewoon met lauw water schoonmaken. Kijk even op de verpakking welke verzorging jouw nieuwe speeltje nodig heeft en vergeet ook niet voor het eerste gebruik de boel te reinigen, is wel zo hygiënisch.

Natuurlijk kunnen jij en je partner dezelfde toys gebruiken, jullie zijn toch al gewend om lichaamssappen uit te wisselen. Maar leen je speeltjes niet zomaar aan anderen uit en als je dat wel doet, maak vooraf en na afloop goed schoon. Je kunt seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) doorgeven door elkaars speeltjes te gebruiken en dat risico wil je niet lopen als het zo makkelijk te voorkomen is. Toch?

– Anaal/vaginaal

Sommige speeltjes, zoals de pairvibrator zijn lekker om in de vagina én in de anus te gebruiken. Kan ook gewoon, alleen doe het niet zonder tussentijds schoon te maken. In de anus zitten bacteriën waar de vagina niet goed tegen kan en andersom is dat trouwens ook zo. Om infecties te voorkomen, wissel je dus niet af tussen vagina en anus met hetzelfde speeltje.

– Glijmiddel

Glijmiddel is heel belangrijk voor goede seks. Sowieso als je anaal aan de slag wilt, maar ook voor de voorkant is glijmiddel voor mannen én vrouwen eigenlijk altijd extra lekker. Let wel even op welk glijmiddel je gebruikt als je ook speeltjes gaat gebruiken. Siliconen glijmiddel is heel lekker omdat het niet indroogt en goed glad blijft, maar is vaak niet handig in combinatie met siliconen speeltjes. Het tast de siliconen aan en kan je speeltje uiteindelijk beschadigen.

Hetzelfde geldt voor oliën of lotion, ook die kunnen de kwaliteit van je speeltje aantasten, dus check even de verpakking van je speeltje voor je begint te smeren. Of kies voor glijmiddel op waterbasis. Is net wat vaker smeren, maar dan weet je wel zeker dat het goed blijft gaan.

– Niet te hard en te vaak

Een seksspeeltje is speelgoed en als je nieuw speelgoed hebt, wil je er de hele tijd mee spelen. Dat is ook hartstikke leuk natuurlijk, maar probeer niet door te slaan. Zeker met hard vibrerende of zuigende dingen is het niet fijn voor het lichaam als het daarvan overprikkeld raakt. Dat kan uiteindelijk zelfs wat pijn en irritatie geven en dat is nou juist wat je niet wilde bereiken. Bouw het langzaam op dus en begin op standje zachtjes. Harder kan altijd nog. Hetzelfde geldt voor anale seks, ga niet meteen voor een xxl-buttplug die je uren laat zitten, maar bouw langzaam op. Dat is beter voor je lichaam en uiteindelijk ook voor je seksuele beleving.

– Kies

Ook belangrijk in het kader van niet doorslaan: gebruik niet te veel speeltjes tegelijk. Een cockring en vibrator gaat prima, maar een vibrerende penisring kun je misschien beter met een dildo combineren. Je wilt geen bed vol apparaten die allemaal in een ander ritme tegen elkaar gaan liggen trillen. Dat maakt kabaal, maar los daarvan is het ook gewoon niet lekker. Zie een speeltje als fijne aanvulling op jullie seks en zorg dat het past bij jullie stijl en tempo. Het is net als met andere soorten speelgoed, het is nooit een doel op zich om ermee te spelen.

