Leon Verdonschot: ‘In een ideale wereld was Johan Vollenbroek niet nodig, in de werkelijke wereld is hij heel hard nodig'

'Vollenbroek zorgt er gewoon voor dat de rechtspraak in dit land de overheid aan zijn eigen verdragen, regels en normen houdt. Als een werkelijk betrokken burger, als een held van onze tijd'

Beste Johan Vollenbroek van de Stichting Mobilisation for the Environment,



De Vlinderstichting publiceerde een onderzoek. Het ging over bestrijdingsmiddelen in natuurgebieden. Dat viel niet mee. In sommige natuurgebieden bleken zeer veel verschillende pesticiden voor te komen, waaronder zelfs middelen die al jaren verboden zijn. De Vlinderstichting stuurde een persbericht rond over het onderzoek, dat op hun eigen site volledig te lezen viel.

Víél. Want als je er nu op klikt, krijg je een foto van een vlinder, en de tekst ‘niet gevonden’. Het onderzoek is van de site verdwenen, omdat de onderzoeker met de dood werd bedreigd, en zijn privéadres online rondging. De Volkskrant ging daarop eens rondbellen onder natuurbeschermers, en kwam erachter dat ‘bedreigingen in alle gradaties aan de orde van de dag zijn’. Volgens een woordvoerder van de Zoogdierenvereniging hebben verschillende wetenschappers zich al helemaal teruggetrokken uit álles dat maar te maken heeft met het dier dat de meeste woede oproept: de wolf.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Wie intimidatie en bedreiging van wetenschappers en natuurbeschermers niet zonder enig voorbehoud afkeurt en veroordeelt, of er een ‘maar’ achter laat volgen, toont daarmee zijn ware gezicht, en dat is niet het gezicht van een democraat. Het is gelukkig al een hele tijd geleden dat de acties van agro-hooligans Farmers Defence Force ons land teisterden, want vervolgens kwam hun parlementaire tak, de BBB, in de regering. En leverde daar met Femke Wiersma de waarschijnlijk beroerdste minister sinds de Tweede Wereldoorlog, als het niet de Eerste is, en als Marjolein Faber nooit was geboren. Maar de welwillendheid waarmee die acties, doorgaans gericht op overlast en intimidatie, werden ontvangen gaf zeer te denken.

Eigenlijk zou iedere wetenschapper en iedere milieuorganisatie in Nederland het onderzoek van de Vlinderstichting online moeten zetten, als signaal dat ze niet buigen voor intimidatie. Eén iemand heeft dat wel gedaan: jij. Je bent al jaren het graatje in de keel van iedere vervuiler, omdat je de man bent die ze met juridische procedures dwarszit. Je bent de man die onder meer het Programma Aanpak Stikstof aanvocht bij de Raad van State, waarna die het afschoot. De kritiek is dat je daarmee als een soort one man army je eigen wil oplegt aan de bevolking. Dat is onzin. Niet dat van die one man army, al pleit dat juist voor je, maar wel dat verwijt van ondemocratisch gedrag. Je zorgt er gewoon voor dat de rechtspraak in dit land de overheid aan zijn eigen verdragen, regels en normen houdt. In een ideale wereld was je niet nodig, in de werkelijke wereld ben je heel hard nodig.

In 2020 trokken honderdvijftig boeren samen op naar je huis, in een poging je te intimideren. Dat lukte niet. Je ging gewoon met ze in gesprek, en vervolgde je acties. Standvastig, inhoudelijk, en via de juridische weg. Als een ware democraat, een werkelijk betrokken burger, als een held van onze tijd.