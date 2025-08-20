Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 33e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

April Balascio: hoe een dochterhaar vader ontmaskerde als seriemoordenaar

In de zomer van 1980 werden er twee jonge mensen afgeslacht door Edward Wayne Edwards, ook wel ‘Amerika’s onbekendste seriemoordenaar’ genoemd. De oplossing van de cold case was voor een groot deel te danken aan zijn dochter April, die een podcast over de zaak maakte en er eenboek over schreef. ‘Ik was elf toen ik me realiseerde dat mijn vader een slecht mens was.’

De Epstein-files: Donald Trump raakt steeds verder in het nauw, betoogt Luuk Koelman

Het is ronduit tragikomisch, de manier waarop Donald Trump zijn eigen ondergang regisseert in de Epstein-affaire. Zijn grootste probleem?Zelfs de eigen MAGA-achterban gelooft hem nauwelijks nog.

Zinnelijke Zomer: In het laatste deelvan deze zwoele zomerserie duiken we diep het tantra-gevoel in

De golven klotsen, het zand brandt. Kortom: hét perfecte jaargetijde voor zinderende seks.Voor haar serie Nieuwe Revu’s Zinnelijke Zomer duikt onze seksjournaliste Bianca Looman in alle bochten en krochten van ons vleselijk genot. In het vijfde en laatste deel bewandelt ze het tantra pad.

Dennis Storm: ‘Bali is op veel plekken gewoon een gore bende’

Schrijver en voormalig programmamaker Dennis Storm (40) over televisie, wonen op Bali, de beste band ter wereld en zijn nieuwste boek, waarin hij uitlegt hoe mooi de wereld eruit kan zien als we andere keuzes maken. Zónder opgeheven vingertje. ‘In het boek staat nergens dat mensen niet meer mogen vliegen of geen hamburgers meer mogen eten.’

To the rescue: in Thailand hebben wilde dieren het niet makkelijk, gelukkig zijn er hulptroepen

Thailand is niet het prettigste land voor wilde dieren, het percentagestropers is er vrij hoog. Met name de lampongaap moet het vaak bezuren.Gelukkig schiet een diervriendelijke organisatie het wild te hulp.