Onlangs werd in Schotland de zoveelste Trump-golfbaan in gebruik genomen, een project van Eric Trump. Samen met zijn broer Don heeft hij een zakenimperium opgebouwd dat miljarden oplevert en het Trump-merk groot houdt.

Het was 29 juli 2025 en de 41-jarige Eric Trump stond op het groene gras van de net geopende Trump International-golfbaan in het plaatsje Balmedie bij het Schotse Aberdeen. Hij droeg een bodywarmer met het Trump-logo en de tekst ‘Trump Scotland’. Hij keek naar een groep journalisten en zei: ‘Deze golfbaan is geweldig. In niets is bespaard. We hadden een ongelimiteerd budget.’

Zijn vader knipte een rood lint doormidden met een grote gouden schaar. Trump senior dankte zijn zoon en zei dat het werken aan de golfbaan voor Eric ‘truly a labor of love for him’ was. De baan gaat op 13 augustus officieel open, maar Eric, zijn vader en twee profgolfers speelden alvast achttien rondes. Trump senior gaf zijn caddy het bevel een slecht geslagen bal beter neer te leggen.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Klappende omstanders hoorden en zagen niet hoe Schotse demonstranten achter grote hekken joelden en borden omhoog hielden waarop vaak stond ‘Trump is a cunt’. Andere teksten: ‘Get Oot Nasty Little Manbaby’ (Schots slang voor: ga weg gemene kleine manbaby), ‘Bolt Ya Nugget’ (Sodemieter op idioot) en ‘Git Tae Fuck oot Fascist Noncy’ (Rot de fuck op fascistische pedofiel).

En hiermee verklaart de familie Trump maar weer eens een golfbaan voor geopend.

Eric Trump is behalve de baas van project Trump Scotland ook de vicepresident van de Trump Organization. De andere vicepresident van de Trump-organisatie is Erics jongere broer Donald, beter bekend als Don junior. Ook hij was aanwezig bij de opening van de Trump International-golfbaan, net als Dons kinderen Tristan en Chloe Sophia Trump.

De president zelf bleef uiteraard de grote blikvanger. Schotse journalisten schreeuwden vanaf een afstand vragen in zijn richting. Die gingen vrijwel nooit over de net geopende golfbaan die door Eric Trump ‘The Greatest in the World’ werd genoemd, maar over Trump seniors voormalige boezemvriend en seriepedofiel Jeffrey Epstein. De president liet op luide toon de Andrew Lloyd Webber-song Memory uit zijn favoriete musical Cats draaien om de journalisten te overstemmen.

Don jr. riep naar zijn vader: ‘Je houdt niet van ons! Je houdt niet eens van jezelf. Je houdt alleen van je geld’

Geen verantwoording

Don en Eric waren ook voor andere zaken in Schotland. Het Trump-merk floreert en hun kansen om miljoenen, misschien wel miljarden te verdienen zijn momenteel groter dan ooit. Geen Republikein roept de zoontjes van de president ter verantwoording en de Democraten hebben niet de macht om in te grijpen. Bitcoins horen net als golfbanen bij het Grote Plan om de Trumps nog veel rijker te maken en de economie te hervormen.

Eric en Don jr. waren eind mei naast de Amerikaanse vicepresident JD Vance de belangrijkste sprekers bij de driedaagse conferentie Bitcoin 2025 in Las Vegas. Een maand eerder kondigde Eric al de nieuwste ideeën van het merk Trump aan om een cryptomunt-imperium te bouwen. Don en hij hadden met cryptobedrijf Hut 8 een nieuwe onderneming opgezet om bitcoins te mijnen, een energieslurpende bezigheid waar een fortuin mee kan worden verdiend.

Regelgeving maakte het deze bedrijfstak soms lastig, maar Eric wist wel iemand door wie het mijnen een stuk makkelijker ging: de president. De zoon ontkende niet dat zijn vader hem zou helpen, door Trump senior zou American Bitcoin een ‘competitief voordeel’ op alle andere bitcoins hebben. Eric en Don junior hadden al miljoenen binnengeharkt met de mememunt $trump en World Liberty Financial.

Donald Trump jr. is dol op geweren.

Laatstgenoemde crypto-onderneming werd vlak voor de verkiezingen van 2024 door de broers opgericht. Het kwam goed uit dat de president hun vader was en de regulering werd na november 2024 inderdaad versoepeld/opgeheven.

Kan dit allemaal wel? Is hier geen sprake van belangenverstrengeling? Nee, beloven de president en zijn oudste zoons en daar moeten de Amerikanen het mee doen. Samen weten vader en zoons Trump wat goed voor Amerika is en voor het merk Trump. Hun doel is om ‘een parallelle economie’ te creëren, en wel de MAGA-economie. Wokebedrijven zullen failliet gaan, in Trumpland zullen uiteindelijk alleen Make America Great Again-bedrijven floreren. Democraten hebben moeite met dit toekomstbeeld. Uit The New York Times van 16 juni 2025: ‘Vrijwel elk aspect van de zakelijke portefeuille van de familie Trump zit vol belangenconflicten die de grens tussen overheid en bedrijfsleven hebben vervaagd.’

Er was een tijd, niet heel lang geleden, dat niemand de twee oudste Trump-zoons serieus nam en er vooral om ze werd gelachen. Pr-mensen voor de Clintons verzonnen de bijnaam De Stormtroopers om ze te omschrijven. Dat kwam door hun strak achterover gekamde haar dat deed denken aan de soldaten van de Duitse keizerlijke Sturmtruppen uit de Eerste Wereldoorlog. Andere typering die de broers niet konden waarderen: Uday en Qusay, een verwijzing naar de weinig populaire, in weelde levende zonen van Saddam Hussein, die niet bekendstonden om hun schoonheid en intelligentie.

De Trump juniors gebruiken liever de zelfverzonnen woordcombinatie: The Brutes, de Bruten. Ze leerden al vroeg van hun vader dat wreedheid iets goeds is, maar ze hebben er wel lang over gedaan om dit succesvol toe te passen in hun zakelijke en privéleven. Hun vader toonde pas laat interesse in zijn zoons. In hun jeugd en tienerjaren leek hij ze niet hard genoeg te vinden en ze dronken nog graag alcohol ook. Trump senior had daar een enorme weerzin tegen sinds zijn broer Fred zich dood zoop.

De oudste Trumpzoon Don junior is momenteel 47 jaar. Eric Trump werd zes jaar later geboren. Hun 43-jarige zus Ivanka is volgens intimi het lievelingetje van Trump senior. Hun Tsjechoslowaakse moeder Ivana Marie Zelnícková, Trump seniors eerste vrouw, overleed drie jaar geleden toen ze van de trap viel. Don junior en Eric werden voor een groot deel opgevoed door hun opa en oma van moeders kant. Ze leerden jagen in Europa omdat ze grote delen van de zomers vaak bij Milos en Maria Zelnícková in Tsjechoslowakije logeerden. Hun vader was in die tijd afwezig en moeder Ivana vloog elke dag vanuit New York per helikopter naar Atlantic City om daar een van Trumps slechtlopende casino’s te runnen. In 2003 zei Don junior in het tijdschrift New York dat zijn vader ‘een hardwerkende vent is’. Dat was het allerbelangrijkste in zijn leven, zijn zoons deden er niet veel toe en opa Milos werd een surrogaatvader.

Ivana en Donald Trump in 1989.

Ivana scheidde in de winter van 1990 van Trump senior. Don en Eric lazen in de tabloids van New York waarom dat zo was. In de New York Post verscheen op 16 februari 1990 een grote foto van Trump senior en de kop ‘Marla boasts to her pals about Donald: THE BEST SEX I EVER HAD!’ Dat ging over de stomende affaire die Trump senior had met Marla Maples. Don was toen twaalf. Klasgenoten plaagden hem met alle schitterende details rond de scheiding. In New York Magazine zou Don jr. zeggen: ‘Kinderen zijn op die leeftijd erg wreed.’

Hij kreeg een hekel aan zijn vader, vertelde hij in 1990. Het was Donalds schuld dat hij werd uitgelachen en gepest en Don jr. riep naar zijn vader: ‘Je houdt niet van ons! Je houdt niet eens van jezelf. Je houdt alleen van je geld.’ Ivana probeerde de tabloidjournalisten voor hun deur te ontvluchten door met Don, Eric en Ivanka naar Mar-a-Lago in Palm Beach te verhuizen. Het contact met Trump sr. was de jaren erna minimaal, Ivana vertelde kort voor haar dood in tabloid Daily News: ‘Ik voedde de kinderen alleen op. Donald was niet echt geïnteresseerd in de kinderen tot hij met ze over zaken kon spreken.’

De relatie werd er niet beter op doordat Don jr. tijdens zijn studie aan de Universiteit van Pennsylvania ging zuipen. Volgens een klasgenoot had hij ‘een reputatie om in dronken-weet-je-wel-wie-ik-ben-gevechten?’ te belanden en Dons klasgenoot schreef rond 2016 op Facebook: ‘Donald Jr. was een alcoholist op de universiteit. In elke herinnering die ik van hem heb, loopt hij strompelend over de campus, valt hij of heeft hij zijn arm in een mitella omdat hij zich had verwond tijdens het drinken. Hij had een enorme hekel aan zijn vader en haatte de aandacht die zijn achternaam hem opleverde. Zijn bijnaam was ‘Luier Don’, vanwege zijn neiging om dronken in slaap te vallen in andermans bed en te plassen. Ik heb altijd medelijden met hem gehad.’

De klasgenoot beschreef meerdere malen een incident van een jaar of dertig geleden. Donald senior kwam eindelijk eens langs op de campus omdat de vader en zoon zoals doorsnee Amerikanen naar een honkbalwedstrijd van de Yankees zouden gaan. Don wachtte Trump senior nerveus op in zijn studentenkamer, gekleed in een Yankee-shirt. De deur ging open, daar stapte de huidige president al binnen. Zonder iets te zeggen sloeg hij Don jr. in het gezicht. De oudste zoon viel op de grond, meerdere klasgenoten waren hier getuigen van. Trump senior beval hierna: ‘Trek een pak aan en kom naar buiten.’ Volgens een woordvoerder van Don jr. is dit nooit gebeurd. De klasgenoot is volgens hem een radicale, woke leftie en alle andere getuigen logen ook.

In de wildernis

Het lukte Don ondanks zijn vermeende alcoholisme af te studeren op Penn University. De jaren erna weigerde hij alle contact met zijn vader, hij verhuisde naar Aspen in Colorado en werd daar volgens een journalist van Vanity Fair een ‘ski bum’. Hij sliep in zijn truck, schoot in de bossen op reeën, hazen en zwijnen, genoot van de kou en sneeuw en kluste bij als barman.

Na een tijdje kreeg hij toch genoeg van het leven in de wildernis en hij keerde in september 2001 terug naar New York. Hij legde het bij met zijn vader en vertelde dat hij klaar was om het Trump-merk waardig te vertegenwoordigen. Eric had daar nog iets langer voor nodig. Hij at net zo graag burgers en frites als zijn vader en woog op jongere leeftijd bijna net zoveel als Donald senior nu. Een bekende noemde Eric eens een ‘verloren ziel’ die volgens bronnen van Vanity Fair bijna evenveel dronk als zijn broer. Woordvoerders van de familie ontkennen ook dit nadrukkelijk.

Moeder Ivana bracht haar zoons naar eigen zeggen vlak na hun twintigste naar hun vader en zei: ‘Hier is het eindproduct. Je kunt het vanaf nu overnemen.’ De Trump juniors namen vrij snel de taal van hun vader over en het duurde niet lang of ook de Trump juniors gingen tekeer tegen ‘marxisten die Amerika kapot willen maken’. Er werd een complot tegen hun land gevoerd, wokisten brachten de Amerikaanse manier van leven in gevaar door massa-immigratie, veganisme, haat tegen de Stars and Stripes en lgbtq-geknuffel.

Het was prima om op Black Lives Matters-supporters te schieten, de Trumps steunden de agenten en waren bereid zelf ook te schieten

De Trump juniors trokken zich niets aan van ‘Radicaal Links’ en in 2011 reisden Don en Eric naar het Afrikaanse Zimbabwe om daar onder meer een luipaard en een olifant te vermoorden. Ze poseerden met het dode roofdier en met de afgehakte staart van de olifant en plaatsten de foto op hun socialemediakanalen. Na duizenden kritische reacties schreef Eric op Twitter: ‘Ik ga me niet verontschuldigen omdat enkele eco-gekkies het op ons gemunt hebben. Ik kan je verzekeren dat het niet voor niets was, de dorpsbewoners waren zó blij met het vlees, dat ze niet vaak kunnen eten.’ Over de olifantenstaart twitterde Eric: ‘Ik stemde ermee in omdat zij dachten dat het een cool pic was. Take it up w them.’

Don jr. kon niet achterblijven en ging vaak net zo rabiaat tekeer als Eric en zijn vader. Hillary Clinton noemde Trump-aanhangers in 2016 deplorables en Don plaatste een nepfoto op Instagram van Eric, zichzelf en zijn vader als de superhelden The Expendables. Die naam was alleen veranderd in The Deplorables en ze poseerden lachend naast Alex Jones, de extreemrechtse provocateur van Infowars, Trumps fixer en bloedhond Roger Stone en Milo Yiannopoulos, de witte supremacist van het extreemrechtse platform Breitbart. Niet te missen detail: er stond een groene kikker met een Trump-kapsel tussen de Deplorables en dat was overduidelijk Pepe-the-Frog, een ironisch symbool voor extreemrechts.

Don jr. gaf die maand in 2016 ook nog eens een controversieel interview in Philadelphia. ‘Extreemlinkse’ journalisten van de Main Stream Media waren zonder uitzondering fans van Crooked Hillary Clinton en hij zei onder meer: ‘Ze hebben haar elke discrepantie vergeven. Als de Republikeinen dit zouden doen dan zouden ze nu de gaskamer aan het opwarmen zijn.’

Niet lang daarna twitterde hij een foto door van een kom met Skittles, een fruitsnoepmerk. Hij schreef erbij: ‘Als ik een kom Skittles had en ik zei dat je er al dood aan zou gaan bij het eten van drie stuks, zou je er dan een handvol nemen? Dat is ons Syrische vluchtelingenprobleem.’ Don jr. kreeg veel kritiek op deze uitingen, maar dat weerlegde hij als onderdeel van de linkse cancelcultuur. Pepe-de-kikker had een Trump-kapsel ja, maar daar mocht geen enkele conclusie uit worden getrokken. Hij had ook geen idee dat Pepe-de-kikker een soort nazisymbool was en hij verwees met ‘gaskamers’ heus niet naar Hitler-Duitsland. Dat van die Syriërs? Ook dat moest niet zo serieus worden genomen. Hij was echt geen vreemdelingenhater, al leek dat wel door Pepe-de-kikker.

Nadat Hillary Clinton Trump-fans had omgedoopt in deplorables vond de Trump-clan dit wel een passende reactie.

Eric is volgens vrienden en bekenden iets milder dan Don jr., maar ook hij haalt veel plezier uit provoceren. Op 7 juli 2016 schoot een zwarte ex-legerman vijf agenten dood tijdens een Black Lives Matter-rally in Dallas. Dat was zijn wraak omdat er in korte tijd meerdere zwarte mensen waren gestorven door absurd politiegeweld. Eric plaatste een bericht op een website voor jagers met de tekst: ‘Ik wil mijn Remington 40X inruilen voor een 22-250. Het wapen is een lasergeweer en kan schieten op kleine groepjes met 50gr V-Max kogels en 37,0 gr H-380. Ik ben op zoek naar een nieuwe Ruger Precision Rifle, een Accuracy International AE MIII Folder (ik betaal er ook nog eens voor).’

De niet heel goed verborgen boodschap: het was prima om op Black Lives Matters-supporters te schieten, de Trumps steunden de agenten en waren bereid zelf ook te schieten. Anti-wokisten en Pepe-de-kikker-fans mochten dat nooit vergeten.

In 2025 zijn de Trump juniors zelfs als zakenmensen radicaal-rechtse provocateurs. Een van hun meest recente projecten is GrabAGun, ook bekend als het Amazon voor geweren. Wapens kunnen er online worden gekocht, niemand checkt of je wel geld genoeg hebt of de juiste vergunningen hebt, dat is woke. Don jr. is de belangrijkste man achter dit bedrijf en hij luidde op Wall Street de openingsbel toen GrabAGun in juli 2025 naar de beurs ging. Na het vrolijke gerinkel scandeerden de aanwezigen ‘USA! USA! USA!’ en Don jr. zei vlak erna op Fox Business News: ‘Het voelt als genoegdoening om nota bene een wapenbedrijf naar de beurs te brengen. Genoegdoening voor alle krankzinnigheid en woke-onzin die we het laatste decennium in Amerika hebben gezien. Het is de ultieme, triomfantelijke terugkeer.’

Don jr. verwees met die laatste zin naar het jaar 2023. Hij rinkelde toen ook de bel om de New York-aandelenbeurs te openen, maar toen waren de Democraten nog aan de macht en er werd niet massaal USA! geschreeuwd. Don jr. bracht destijds de onderneming Public Square naar de beurs. Dat is een Yelp-achtige database, maar dan van conservatieve ondernemingen en de beursgang van Public Square moet volgens Don jr. het begin worden van een beweging die tegen ‘woke-isme’ rebelleert. Conservatieve of MAGA-bedrijven moeten op termijn Wall Street volledig overnemen, maar dat leek in 2023 nog een onhaalbare droom.

De Trump-kinderen bij de inauguratie van hun vader.

Volgende MAGA-Trumpproject: de Trump-gsm, ‘proudly designed and built in the United States’. Het eerste model heet Trump 1 Mobile en zal volgens Eric Trump in september voor 499 dollar te koop zijn. De CEO van Trump Mobile belooft dat er in grote letters ‘MADE IN THE USA’ op de Trump 1 Mobile komt te staan. Onafhankelijke technologiekenners verpestten de feestvreugde enigszins door erop te wijzen dat de meeste onderdelen van de Trump-gsm uit China worden geïmporteerd en dat zelfs het model verdacht veel lijkt op een bestaande telefoon: de Revvl 7 Pro 5G, gemaakt door het Chinese bedrijf Wingtech. Op Amazon is het te koop voor 169 dollar.

Alles moet MAGA worden, zelfs de lobbyclubs. Eric Trump behoort tot de oprichters van de Executive Branch, een geheimzinnige club in Washington DC vol leden die in een besloten omgeving bij elkaar komen om Amerika te hervormen. Zo’n tweehonderd pro-Trumpers en CEO’s van anti-wokebedrijven mogen langskomen zolang ze de contributie maar betalen: een half miljoen dollar per jaar. Ze kunnen er politici uit Trumps regering ontmoeten, in ruil voor een donatie valt er best iets te regelen.

‘De vent beloofde Amerikaanse gezinnen welvarender te maken. Hij besloot alleen met zijn eigen familie te beginnen’

Heel gewone Amerikanen uit Pittsburgh of de Appalachen mogen heus op Trump stemmen, maar ze komen nooit in de Executive Branch, een club die ook liever geen oldschool Republikeinen binnenlaat. Die ondermijnen de grote leider Donald sr. in het diepste geheim en privéclub Executive Branch heeft juist als doel om de MAGA-beweging hipper te maken en jonge techbros, bazen van private-equitybedrijven en crypto-investeerders met belachelijk veel geld te laten meebeslissen over Amerika’s koers en toekomst.

Schimmig en vreemd

Elk Trump-project kan geld opleveren, hoe schimmig, vreemd en tegenstrijdig het ook lijkt. Neem de presidentiële bibliotheek die er volgens Eric moet komen om zijn vader tot in de eeuwigheid te eren als de glorieuze hervormer van Amerika. Dat moet natuurlijk wel worden betaald en daar hebben Don en hij de hulp van donoren voor nodig. Mark Zuckerbergs Meta en ABC News stortten samen al 37 miljoen dollar in het fonds van de Trump-bibliotheek omdat ze dingen hadden gedaan die de president niet beviel en er kwamen nog veel meer donaties van zakenmensen die in good standing van de Trumps willen komen.

Er kwam veel kritiek op deze manier van geldwerving, volgens Eric wordt dit gedreven door jaloezie en schreef in een verklaring: ‘We bouwen de meest iconische projecten op de aarde en leiden de digitale revolutie.’ Het eerste deel van deze zin ging over de reis die de Trump juniors dit jaar samen maakten door het Midden-Oosten, niet om Amerika opnieuw groot te maken, maar om hun eigen familie nog eens extra te verrijken. Eric en Don tekenden eerst een contract om in Dubai een Trump International Hotel and Tower te bouwen in Dubai met 80 verdiepingen. Het zal een miljard dollar kosten, appartementen kunnen worden gekocht voor 20 miljoen dollar per stuk. Er komt ook een Trumptoren in Jeddah, Saudi Arabia, Qatar krijgt een Trump-golfbaan die bijna net zo mooi wordt als die in Schotland en er zal daar ook een absurd luxueus Trump-villacomplex verrijzen.

Anti-Trump-demonstranten in Schotland.

Zo gaat het door en door. Het motto van de Trump-zoons is volgens een brochure: ‘Challenge everything. Stop at nothing.’ (Daag alles uit. Deins nergens voor terug). Alle zakendeals verlopen boven verwachting goed, de partners zijn zo bang voor de toorn van hun vader dat het familiefortuin met verbijsterend hoge bedragen stijgt. De geschatte tussenstand tot nu toe: 2 miljard erbij. Het neigt naar corruptie en nepotisme en misschien is het dat ook wel. Een politieke kenner omschreef het zakenmodel van de Trumpzoons als een ‘blitz van geldmakende familiebedrijven die profiteren van de naam en macht van hun vader, waarbij de ene broer de ander steeds probeert te overtreffen’.

Een andere analist noemde het ‘een rush om miljarden dollars te cashen zoals vrijwel nooit in de Amerikaanse geschiedenis is voorgekomen’. De woordcombinatie ‘pure maffia’ is ook al gebruikt en politiek adviseur David Axelrod zei over Trump senior: ‘De vent beloofde Amerikaanse gezinnen welvarender te maken. Hij besloot alleen met zijn eigen familie te beginnen.’

Premium Je hebt zojuist een premium artikel gelezen. Online onbeperkt lezen en Nieuwe Revu thuisbezorgd? Abonneer nu en profiteer! Probeer direct