Nieuwe Revu's Zinnelijke Zomer: de jongeheer

De penis. Zo’n beetje de helft van de wereldbevolking heeft er eentje en iets minder dan de andere helft gebruikt hem weleens. Het is nogal een interessant instrument dus. Er wordt van alles over gezegd en geschreven en zeker niet alles is waar. Wil jij weten hoe het echt zit? Lees dan vooral even verder. Niet alleen interessant voor penisdragers, maar zeker ook voor penisgebruikers.

Om meteen maar met de meest prangende vraag te beginnen: does size matter? Antwoord: Absoluut! Maar dan vooral voor de penisdrager zelf. Mannen beginnen er al vroeg mee hun piemels met elkaar te vergelijken. In de kleedkamer van zwemles, bij voetbal, in de sauna; overal waar blote pikken zijn, werken mannen aan hun vergelijkend warenonderzoek. En daar worden ze niet vrolijk van. Afhankelijk van welk onderzoek je aanhoudt, is tussen de 30 en 55 procent van de mannen onzeker over de lengte van hun penis.

Meten is zinloos

Het is niet bekend hoeveel mensen weleens online gezocht hebben naar penisverlengende pillen, injecties, operaties of pompen, maar er gaat veel geld om in deze industrie. En dat is niet omdat je een penis daadwerkelijk langer kunt maken, maar omdat zoveel mannen onzeker zijn. Zelfs mannen die op zich wel tevreden zijn over hun lengte, zouden er liever een paar centimeter bij willen.

Zonde, want bijna alle mannen hebben een prima afmeting. Een gemiddelde penis is 13 centimeter in erecte toestand. En alles wat daar een paar centimeter boven of onder zit is volstrekt normaal. Slechts 2,5 procent van de mannelijke populatie heeft echt een kleine piemel. De kans dat je daarbij zit, is dus minimaal. Net als de penis die je dan zou hebben: maximaal 9 centimeter als hij stijf is. Dan zijn er ook nog mannen die een stijve krijgen van meer dan 16 centimeter, maar ook dat is maar 2,5 procent. Daar zit jij waarschijnlijk dus niet tussen en dat is maar goed ook. Hoewel de pornoindustrie ons anders doet geloven, is een hele grote erectie niet fijn. Een grote penis heeft vaak moeite goed stijf te worden, loopt meer risico op blessures en kan niet elk standje zomaar doen. Wees maar blij dus dat jij een gewone pik hebt en stop met vergelijken.

Overigens heeft het vergelijken van slappe piemels sowieso geen zin, want de lengte van een slappe zegt niet veel over hoe lang een penis kan worden als hij hard is. De lengte van een slappe penis wordt vooral bepaald door hoe actief de dartospier is. Deze spier stamt nog uit de tijd dat mannen halfnaakt met speren door het woud renden. Toen was het belangrijk dat de penis en ballen ingetrokken konden worden bij gevaar. Tegenwoordig is de kans dat je met je blote lul aan een bramenstruik blijft hangen niet zo groot en is de spier eigenlijk overbodig. Maar hij is er nog en die van sommigen spant zich meer aan dan die van anderen. Mannen met een luie spier, lijken in ruststand een langere penis te hebben. Helaas kun je de dartospier niet trainen om luier te worden. Het is een onwillekeurige spier.

Wat wil de vrouw?

Loslaten dus, is het devies. Voor ons vrouwen maakt het überhaupt niet veel uit. Het kan zijn dat de ene vrouw een langere penis mooier vindt dan de ander, maar uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat vrouwen een man er sowieso niet op beoordelen. Als een vrouw naar een man kijkt, checkt ze vooral de schouders, dijen, spiermassa en billen. De penis is pas het laatste onderdeel waar de blik van vrouwelijke proefpersonen op valt.

Een grote penis heeft vaak moeite goed stijf te worden, loopt meer risico op blessures en kan niet elk standje zomaar doen

Logisch ook wel, want de lengte van een penis is nauwelijks relevant voor het gevoel tijdens penetratie. Een vagina is gebouwd om een baby door te laten en kan dus (gelukkig) heel makkelijk groter of kleiner worden. Daarbij zitten de gevoelige plekjes voor een vrouw over het algemeen niet heel diep in de vagina, maar vooral rondom de ingang en vlak daarachter. De breedte van een penis (gemiddeld 11,6 centimeter als ie stijf is) kan dus wel invloed hebben op de mate van stimulatie, de lengte niet.

Dus, zullen we erover ophouden? Tenzij je een micropenis of een kinderarm tussen je benen hebt hangen, maakt het niks uit hoe lang hij is. En al maakte het wel uit, je kunt er toch niks aan veranderen.

Aftrekken en lingam-massage

Waar je wel echt iets aan kunt doen, is wat je met je penis doet natuurlijk. En dat is heel wat meer dan rechttoe rechtaan aftrekken of penetreren. Wat er op het gebied van penetratie allemaal mogelijk is, hangt heel erg af van hoe lenig je bent, hoe groot je geschapen bent en wat jij en je partner lekker vinden. Ga dus vooral, eventueel met de hulp van een kamasutraboekje, op onderzoek uit om verschillende standjes te verkennen.

Wil je meer inspiratie op het gebied van aftrekken en aanraken? Dan zijn er verschillende workshops die je kunt doen. Bijvoorbeeld die bij seksshop Mail & Female waar je in een paar uurtjes leert hoe je lekkerder kunt aftrekken en hoe je jezelf of een ander kunt verwennen met een goede lingam-massage.

In de workshop leer je twaalf technieken (of grepen) die je kunt toepassen en een deel daarvan ken je zeker nog niet. Je oefent op een dildo, dus het is wat lastig om het resultaat van je werk te beoordelen. Maar gelukkig krijg je een hand-out mee naar huis zodat je eenmaal thuis in de slaapkamer alsnog kunt zien welk effect je inspanningen hebben. Vooral ‘het mandje’, ‘het snaveltje’ en ‘de sinaasappelpers’ deden het hier goed, maar dat zal voor een andere penisdrager vast anders zijn.

Een paar algemene richtlijnen: maak van je ene hand een soort penisring door de schacht (zachtjes) dicht te duwen, gebruik veel glijmiddel en ga in een positie zitten waarin je het lang kunt volhouden. Verder is het vooral een kwestie van goed kijken hoe de penis reageert, van de buik af werken en voldoende tijd nemen. Als je een penis hebt of er eentje wil verwennen: doe de workshop en leer de technieken. Overigens kun je de workshop ook online volgen als je de gang naar Amsterdam te ver vindt of je geneert om samen met een groepje van 25 andere mannen en vrouwen dildo’s te gaan zitten aftrekken.

Tantric cock-workshop

Als dat laatste voor jou het geval is, kun je de workshops van PlayPartners ook beter aan je voorbij laten gaan. Daar oefen je namelijk niet op een dildo, maar op een echte penis. Die van je partner als je naar de tantric cock-workshop voor partners gaat of op die van jezelf als je voor de solo-editie gaat. In allebei de gevallen zijn er in elk geval blote piemels in de zaal, al zul je die niet uitgebreid bekijken. Alleen de penis van Jeronimo zie je, want daarop demonstreert zijn vriendin Maxime de verschillende technieken.

En dat zijn er nogal wat en ook deze zijn bijna allemaal nieuw. Je bent er behoorlijk lang mee bezig. De tantric cock-workshop is dan ook niet bedoeld om de peniseigenaar zo snel mogelijk klaar te laten komen. Sterker nog, klaarkomen is helemaal het doel niet. De oefeningen zijn vooral bedoeld om de penis leniger te maken. Door de penis regelmatig te stretchen, wordt de doorbloeding beter en kan hij uiteindelijk langer hard blijven en meer voelen.

Bij de technieken komen traditionele aftrektechnieken niet aan bod. Veel meer nadruk ligt op andere plekjes in en rondom de penis die ook heel gevoelig zijn. Denk aan de ballen, het scrotum (het gebiedje tussen ballen en anus) en de voorhuid waar veel gevoel in zit. Jeronimo raadt mannen aan om elke dag de tijd te nemen om met hun penis te oefenen. Ook om een betere band met hun geslachtsdeel te krijgen en eraan te wennen dat niet elke aanraking tot opwinding en uiteindelijk orgasme moet leiden. Integendeel zelfs. Het is juist extra genieten als er geen doel is anders dan een lekker gevoel te ervaren.

Kom je binnen de eerste minuut na penetratie al klaar? Dan is dat wel een reden om een bezoekje aan de huisarts te brengen

De drie P’s

Een goede band met je penis opbouwen, kan ook helpen tegen verschillende Penis Prestatie Problemen. Zoals de stijve, of liever gezegd het gebrek daaraan. Iedere penisdrager heeft er weleens mee te maken en het is altijd vervelend als het niet goed lukt om hard te worden op het moment dat jij (of je partner) daar juist zin in hebt. Over het algemeen is het niks om je zorgen over te maken. Misschien ben je moe, heb je spanningen of heeft je lijf er minder zin in dan je dacht? Vooral niet te veel aandacht aan schenken en even iets anders gaan doen.

Heb je er nou heel vaak last van of maak je je zorgen? Probeer dan, eventueel in gesprek met je partner, te achterhalen waar het fout gaat. Overgewicht, drank- of drugsgebruik, medicijnen, roken of bepaalde ziektes kunnen ervoor zorgen dat er te weinig bloed richting de penis gepompt wordt en erectieproblemen veroorzaken. Wil je weten of bij jou de oorzaak lichamelijk is? Als je ’s nachts of ’s ochtends nog onwillekeurige erecties krijgt, functioneert het in principe helemaal prima daar beneden.

Het ‘probleem’ zit dan meer in je hoofd en dat is in de meeste gevallen zo. Het kan dat je stress hebt, problemen in je relatie ervaart of te veel druk voelt om te moeten presteren in bed. Probeer eens een paar weken te vrijen zonder penetratie waardoor de druk voor jou om een stijve te krijgen er een beetje afgaat en je zelfvertrouwen terugkomt.

Of het probleem nou lichamelijk of geestelijk is, de huisarts kan in beide situaties helpen. Die kan eventueel ook erectiepillen voorschrijven. Zelf iets via internet bestellen kan ook, maar is niet aan te raden. Erectiepillen zijn illegaal in Nederland en er is geen enkele controle op wat erin zit. Daarbij kunnen ze vervelende bijwerkingen geven en bij verkeerd gebruik je penis zelfs beschadigen.

Te vroeg klaarkomen

Een ander Penis Prestatie Probleem waar veel mannen mee zitten is premature ejaculaties. Te snel klaarkomen dus. Gemiddeld doen mannen er tussen de 3 en 8 minuten over om klaar te komen na penetratie, dus alles daartussen is in principe normaal, al kan het voor jou of je partner alsnog als te snel voelen.

Kom je binnen de eerste minuut na penetratie al klaar? Dan is dat wel een reden om een bezoekje aan de huisarts te brengen. Die kan eventueel een medicijn voorschrijven om het klaarkomen te vertragen. Een crème die je op je eikel moet smeren voor de seks kan ook helpen.

Wat ook heel effectief is: gewoon lekker snel klaarkomen tijdens de seks en daarna herstellen en nog een keer gaan. De meeste mannen kunnen, afhankelijk van hun leeftijd, 20 tot 120 minuten na het klaarkomen, weer een stijve krijgen en houden het bij een tweede keer vrijen veel langer vol. De ‘wachttijd’ hoef je echt niet te besteden aan het kijken van een herhaling van Friends, er is heel veel leuks te doen met een penis die nog niet stijf (genoeg) is.

Masturberen

De technieken die je leert in de workshops bij PlayPartners en Mail & Female kunnen je vast inspireren. Je kunt ze ook gebruiken om te oefenen met het uitstellen van je orgasme. Oefen in eerste instantie tijdens het masturberen, zodat je goed leert waar jouw ‘point of no return’ ligt. Stop met aftrekken of wissel van greep vlak voor je op dat punt bent, ga na een korte pauze weer verder tot je bijna komt en stop weer. Probeer dit heel regelmatig te doen en zo de tijd tot je klaarkomt steeds verder op te rekken.

Als je het zelf wat meer onder controle hebt, kun je het met je partner gaan oefenen. Hij of zij kan jou verwennen en ook elke keer stoppen vlak voor het te laat is. Edgen heet dat en het is niet alleen een goede techniek om het langer vol te houden, het is ook nog eens heel erg opwindend. Net als oefenen met de seksspeeltjes die verkrijgbaar zijn om je uithoudingsvermogen mee te trainen. Zoek op ‘stamina-training’ en ga aan de slag.

Elke keer dat je penis stijf wordt, krijgt hij een enorme zuurstofboost. Het is een soort fitness dus en dat is heel gezond

Niet vergeten om er ook gewoon lekker van te genieten, hè? Het mag fijn en lekker zijn en als jij zin hebt om dat meerdere malen per dag te doen, heb je echt niet meteen een seksverslaving. Het is juist heel goed voor je penis om stijf te worden en het is gezond voor lichaam en geest om te ejaculeren. Als je minstens 21 keer per maand klaarkomt, kun je de kans op prostaatkanker zelfs verkleinen. Dus ga lekker aan de slag met die penis. Pas als je, ook na je puberteit, niet meer toekomt aan dagelijkse dingen zoals werk of een sociaal leven omdat je alleen nog maar wil masturberen, wordt het tijd om professionele hulp te gaan zoeken.

Sperma

Veel mannen voelen zich onzeker over de hoeveelheid zaad die ze produceren. Misschien laten ze zich intimideren door porno waarin de hoofdpersoon enorme hoeveelheden van het witte goud rond lijkt te spuiten. In real life ziet het er echt anders uit. De gemiddelde zaadlozing heeft een volume van 5 millimeter. Dat is ongeveer de inhoud van een koffielepel. Niet zoveel dus. Bij jou kan het zelfs wat minder of een beetje meer zijn, een beetje afhankelijk van hoe jouw lichaam functioneert, hoe opgewonden je bent en hoelang het geleden is dat je voor het laatst gekomen bent. Alles tussen de 2 en 8 millimeter sperma is helemaal gezond.

Verder hoort sperma glazig wit te zijn. Als het rozig kleurt, kan er een beetje bloed bijzitten, dat is geen reden voor paniek. Ga wel even naar de huisarts als klaarkomen pijn doet of er bloed bij je urine zit. Verder hoort je sperma een beetje stroperig te zijn. Hoe plakkerig het precies is, verschilt van persoon tot persoon en kan de ene zaadlozing ook anders zijn dan de andere. Net als de geur van sperma en de smaak ervan. Over het algemeen smaakt zaad niet per se lekker, wat biologisch gezien ook handig is. Als het een delicatesse was, zouden er niet veel kinderen meer geboren worden.

Klaagt jouw partner over de geur of smaak van je sperma? Dan kun je daar iets aan proberen te doen. Gezonder leven is altijd een goed idee en minstens 1,5 liter water per dag drinken helpt ook. Maar op je voeding letten kan ook effectief zijn. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor, maar er zijn mensen die zeggen dat zoet fruit, met name ananas, je sperma zoeter en lekkerder maakt. Het is onduidelijk of het waar is, maar zeker is wel dat alles wat je eet de smaak van je sperma kan beïnvloeden. Net als je mondgeur overigens, denk daar maar eens over na de volgende keer dat je knoflooksaus eet.

Do’s and don’ts

– Voorzichtig ermee

Een menselijke penis bevat geen botten en kan dus niet breken als je er heel wild mee doet. Toch kun je tijdens seks een ‘penisbreuk’ oplopen als de zwellichamen scheuren of knappen. Dat kan theoretisch door te hard masturberen, maar komt veel vaker voor als de vrouw bovenop zit. Met name reversed cowgirl is er berucht om. Het doet vreselijk pijn als zoiets gebeurt en je zult het dan ook meteen merken. Ook omdat je penis slap wordt, krom kan trekken en dik of blauw wordt. Ga zo snel mogelijk naar de Eerste Hulp of huisarts als je zoiets meemaakt, ook om meer pijn of erectieproblemen in de toekomst te voorkomen.

– Verzorg hem goed

Natuurlijk doe je vanaf nu oefeningen om je penis lenig en soepel te houden. Maar daarnaast zijn er nog andere manieren om je penis goed te verzorgen. Was hem met huidvriendelijk, pH-neutrale zeep en spoel altijd na met water. Ook het eikelrandje, waar het meeste smegma wordt geproduceerd goed schoonmaken en spoelen. Als je penis een keer anders reageert dan je verwacht of gehoopt had, is dat niet meteen een probleem. Probeer er relaxed mee om te gaan. Ervaar je wel echt een probleem? Ga naar de huisarts en praat erover met je partner. Ga niet zelf aan de slag met illegaal verkregen ‘oplossingen’, die maken het vaak alleen maar erger.

– Masturbeer

Elke keer dat je penis stijf wordt, krijgt hij een enorme zuurstofboost. Het is een soort fitness dus en dat is heel gezond. Onderdruk je erecties daarom zo min mogelijk. Ook ejaculeren is goed voor je, dus houd je niet in als je zin hebt. Pas als je niet meer toekomt aan je dagelijkse dingen omdat je MOET masturberen, is er sprake van een verslaving. Ook porno kijken is pas een probleem als je er verslaafd aan bent. Bedenk wel dat alles wat je ziet nep is, vrouwen vinden dat niet echt lekker en mannen komen niet echt met zoveel sperma klaar.

– Glijmiddel

Hoe meer glijmiddel je gebruikt, hoe lekkerder het is. Welk soort glijmiddel het beste voor je werkt, is een kwestie van uitproberen. Over het algemeen is glijmiddel op siliconenbasis het fijnst, omdat het niet indroogt en heel lang glad blijft aanvoelen. Als je van plan bent speeltjes te gebruiken, is een glijmiddel op waterbasis een veiliger optie omdat siliconen de speeltjes kunnen aantasten. Biologische kokosolie kan ook lekker aanvoelen, maar check vooral even of je er geen huidirritaties van krijgt en gebruik het niet als je nog een condoom denkt te gebruiken. Het kan de betrouwbaarheid aantasten.

– Neem je tijd

Natuurlijk is het superlekker om klaar te komen, maar seks wordt veel fijner als dat niet elke keer het doel is. Maak spelen of genieten het doel en kijk waar het heen gaat als je gewoon in het moment kunt blijven. Of probeer bewust het klaarkomen uit te stellen door te edgen. Je kunt dat heel fijn bij jezelf doen, maar als je partner je telkens net niet laat klaarkomen is dat ook heel opwindend. Niet alleen tijdens het edgen zelf, maar ook als je uiteindelijk wel ‘mag’ spuiten.

