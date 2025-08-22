Leon Verdonschot: 'Mirjam Bikker wil alle p*rnosites op zwart, maar in haar verkiezingsprogramma staat niks over seksuele voorlichting'

'Is het beste tegenwicht tegen pornoficatie niet: goede seksuele voorlichting, ook op scholen?'

Beste Mirjam Bikker,



Ondanks mijn zowel progressieve als atheïstische inborst, heb ik altijd een zwak gehad voor de ChristenUnie. De partij levert uitstekende Kamerleden die handelen naar hun waarden, nooit populistisch, altijd oog voor medemenselijkheid en rechtstatelijkheid: een verademing in deze tijd. Moeten ze een compromis accepteren, dan doen ze dat, maar leggen ze ook uit hoe lastig het is, zoals Gert-Jan Segers deed met zijn klassieker ‘meloenen doorslikken’ over het accepteren van het afschaffen van de dividendbelasting.

Fijn ook aan ChristenUnie-politici: ze kunnen een zin formuleren die níét klinkt als een oneliner uit de mouw van een spindoctor. Het zijn mensen die weleens een boek lezen, dat hoor je. Vooral dat ene boek, natuurlijk.

Afgelopen week presenteerde uw partij haar verkiezingsprogramma. ‘Opstaan voor het goede’ is de titel. Mooie titel, vintage ChristenUnie. Zoals bij volgens mij zo ongeveer elke andere politieke partij is hoofdstuk 1 gewijd aan woningbouw. Bij de VVD heet zo’n voornemen dan ‘bouwen, bouwen, bouwen’, want VVD’ers gaan er op de een of andere manier altijd van uit dat je alles een paar keer moet herhalen voor mensen het begrijpen, daarom spreekt Dilan Yesilgöz ook geen zin uit zonder de term ‘hardwerkende Nederlander’ erin. ‘Douwe Douwe Douwe’ zal ze momenteel minder snel zeggen. Bij u heet het hoofdstuk ‘Bouwen aan gemeenschappen’. Uiteraard.

Vanzelfsprekend zijn uw standpunten over zelfbeschikkingsrecht over ons lichaam de mijne niet. ‘Euthanasie lijkt een steeds meer gangbare manier van sterven te worden,’ schrijft u, alsof het een soort trénd is. En verdomd (excuses), in de volgende zin heeft u het inderdaad over een ‘trendbreuk’: een daling van het aantal euthanasiegevallen ‘via verbeterde voorlichting over natuurlijk sterven’. Ik denk persoonlijk niet dat veel mensen die kiezen voor een zachte, iets snellere dood in plaats van nog langer dagelijks ondraaglijke lichamelijke of geestelijke pijn dat doen omdat ze niet afdoende voorgelicht waren over het ‘natuurlijk’ alternatief.

Ik denk ook niet dat ‘alle coffeeshops dicht’ (ik citeer paragraaf 1 uit hoofdstuk 9) een erg goed idee is. Maar helemaal stil viel ik iets verderop, bij ‘Alle pornosites op zwart’, en uw pleidooi voor een ‘algeheel pornoverbod’. Eh, ik vraag dit voor een goede vriend: ook PornHub?

Maar in alle ernst: is het beste tegenwicht tegen pornoficatie niet: goede seksuele voorlichting, ook op scholen? Juist een initiatief als De Week van de Lentekriebels leert kinderen en jongeren weerbaar te zijn, en het verschil te herkennen tussen pornografische fantasieën en seksuele werkelijkheid. Maar het waren juist Christelijke organisaties als Civitas Christiana die dat initiatief hebben besmeurd met leugens en laster. U bent veel te fatsoenlijk om zo’n club te steunen, maar stil was de ChristenUnie wél in dat debat. En in uw, toch zeer lijvige, verkiezingsprogramma kom ik niks tegen over seksuele voorlichting aan jongeren. Tot het moment waarop ‘alle pornosites op zwart’ gaan, ik denk niet morgen, zou je daar toch iets over moeten zeggen, als je je zulke zorgen maakt over de invloed van porno op jongeren.

Enfin. Nu het nog kan, ga ik maar eens op PornHub zoeken in de afdeling 'Swallow Big Melons'.