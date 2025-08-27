Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 35e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

ICE-koud: de brute werkwijze van de Amerikaanse immigratiedienst

De laatste maanden komen er vanuit de VS beelden van opgepompte mannen in camouflagepakken die op de openbare weg mensen aanhouden en wegvoeren. Het zijn de agenten van immigratiedienst ICE. Ze zijn erop uitgestuurd illegalen op te sporen en uit te zetten. Het protest tegen de aanhoudingen groeit. Doen deze agenten eenvoudigweg hun wettelijke werk, of is dit Trumps nieuwe Gestapo?

Finfluencers: Leon Verdonschot over de plaag van de nieuwe tijd

Tien plagen stortte God over Egypte uit. Voor ons heeft hij een nieuwe, en die is net zo erg als een sprinkhanenplaag. Een finfluencerplaag. Over de nieuwe goeroes van onze tijd, en hun verschrikkelijke boodschap. ‘Daarom zijn finflu­encers een parodie op het kapitalisme: ze kijken niet alleen neer op de werkende klasse, want als je werkt, doe je iets niet goed, maar ze ontberen ook elke kwaliteit om ooit tot de ondernemers­klasse te behoren.’

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Ontgroeningen: deskundige Barend Last laat zien hoe het ook kan

Nu het ontgroeningsseizoen weer is losgebarsten, komt ervarings­deskundige Barend Last met handvatten voor een ‘gezonde’ ontgroening. Met zijn nieuwe boek De kunst van het ontgroenen hoopt de schrijver het eeuwenoude en omstreden fenomeen uit de taboesfeer te halen. ‘Een goede, doordachte ontgroening is gewoon heel nuttig en waardevol.’

De kersverse Nieuwe Revu bestel je hier.

Sander de Kramer: 'Zoontje Krijn gaf me m'n levensgeluk terug'

Reizen is zijn tweede naam en dus stuurden we Sander de Kramer (52) met zijn gezin op een cruise langs Miami, Mexico, Honduras en het privé-eiland Ocean Cay. Vanaf zijn strandbedje vertelt hij hoe de jongste telg van het gezin zijn grote redding is geweest. ‘Zonder hem had ik mezelf uitgehongerd in Afrika.’

Homo criminalis: historicus Mark Galeotti legt uit waarom Vladimir Poetin een halve gangster is

In Homo criminalis beschrijft de Britse historicus, politicoloog en Rusland-expert Mark Galeotti (59) hoe de boven- en onderwereld met elkaar vervlochten zijn. Tegelijkertijd is het een meeslepende geschiedenis van de georganiseerde criminaliteit, vol met aansprekende verhalen. ‘Als een staat op instorten staat of weigert om naar de behoeften van de bevolking te kijken, heeft de georganiseerde misdaad alle kansen.’