Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

ICE-koud: de brute werkwijze van de Amerikaanse immigratiedienst
De laatste maanden komen er vanuit de VS beelden van opgepompte mannen in camouflagepakken die op de openbare weg mensen aanhouden en wegvoeren. Het zijn de agenten van immigratiedienst ICE. Ze zijn erop uitgestuurd illegalen op te sporen en uit te zetten. Het protest tegen de aanhoudingen groeit. Doen deze agenten eenvoudigweg hun wettelijke werk, of is dit Trumps nieuwe Gestapo?
Finfluencers: Leon Verdonschot over de plaag van de nieuwe tijd
Tien plagen stortte God over Egypte uit. Voor ons heeft hij een nieuwe, en die is net zo erg als een sprinkhanenplaag. Een finfluencerplaag. Over de nieuwe goeroes van onze tijd, en hun verschrikkelijke boodschap. ‘Daarom zijn finfluencers een parodie op het kapitalisme: ze kijken niet alleen neer op de werkende klasse, want als je werkt, doe je iets niet goed, maar ze ontberen ook elke kwaliteit om ooit tot de ondernemersklasse te behoren.’
Ontgroeningen: deskundige Barend Last laat zien hoe het ook kan
Nu het ontgroeningsseizoen weer is losgebarsten, komt ervaringsdeskundige Barend Last met handvatten voor een ‘gezonde’ ontgroening. Met zijn nieuwe boek De kunst van het ontgroenen hoopt de schrijver het eeuwenoude en omstreden fenomeen uit de taboesfeer te halen. ‘Een goede, doordachte ontgroening is gewoon heel nuttig en waardevol.’
Sander de Kramer: 'Zoontje Krijn gaf me m'n levensgeluk terug'
Reizen is zijn tweede naam en dus stuurden we Sander de Kramer (52) met zijn gezin op een cruise langs Miami, Mexico, Honduras en het privé-eiland Ocean Cay. Vanaf zijn strandbedje vertelt hij hoe de jongste telg van het gezin zijn grote redding is geweest. ‘Zonder hem had ik mezelf uitgehongerd in Afrika.’
Homo criminalis: historicus Mark Galeotti legt uit waarom Vladimir Poetin een halve gangster is
In Homo criminalis beschrijft de Britse historicus, politicoloog en Rusland-expert Mark Galeotti (59) hoe de boven- en onderwereld met elkaar vervlochten zijn. Tegelijkertijd is het een meeslepende geschiedenis van de georganiseerde criminaliteit, vol met aansprekende verhalen. ‘Als een staat op instorten staat of weigert om naar de behoeften van de bevolking te kijken, heeft de georganiseerde misdaad alle kansen.’
- Facebook, Instagram E.A., Andy Smulders