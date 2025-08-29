Jan Roos over carrièreswitch Tijs van den Brink: 'Bij het CDA kan hij precies doen wat hij deed in de linkse, laffe mainstream media'

Na de val van het kabinet-Schoof in juni 2025 solliciteerde Tijs van den Brink (55) naar een plek op de kandidatenlijst van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maar of dat een succes wordt...

Nogal een carrièremove van Brinkie-boy. Geheel onverwacht?

Integendeel. Tijs van den Brink laat al zo’n vijftien jaar doorschemeren dat hij wel oren heeft naar een politieke loopbaan. In juni dit jaar heeft hij aangekondigd zijn werk bij de EO neer te leggen om zich volledig te richten op een politieke carrière. Echter: die overstap roept links en rechts wat vragen op. Jarenlang stond Van den Brink bekend als een evenwichtige en kritische interviewer die politici stevig, maar respectvol bevroeg.

Juist die rol maakt dat sommigen moeite hebben met zijn nieuwe ambitie: kan iemand die jarenlang de macht controleerde, geloofwaardig zélf de macht opeisen? Critici wijzen erop dat Van den Brink weliswaar journalistiek aanzien geniet, maar nauwelijks politieke ervaring heeft. Zijn kennis van de politieke arena komt van buitenaf, niet van binnenuit, en dat maakt hem in de ogen van sommigen meer een commentator dan een bestuurder...

Gaan ze hem missen bij de EO?

Daarover krijgen we binnen de Evangelische Omroep helaas niemand te spreken. Wel is het zo dat de vrees bestaat dat Van den Brinks EO-achtergrond en uitgesproken christelijke profiel hem zullen beperken, waardoor zijn invloed kleiner blijft dan hij zelf hoopt of verwacht. Waar Van den Brink zich als talkshowhost, presentator en interviewer jarenlang presenteerde als verbinder tussen verschillende mensen, culturen en werelden, klinkt nu de twijfel of hij in de verharde politieke praktijk niet juist zal vastlopen. Zijn ambitie is op zichzelf niet verkeerd, maar de twijfel overheerst of zijn geloofwaardigheid als journalist zich wel zal vertalen naar politieke daadkracht. De komende tijd zal moeten blijken of zijn overstap meer is dan een idealistisch en ambitieus experiment.

‘Als je het nu niet probeert, dan wil ik je er nooit meer over horen,’ aldus zijn vrouw Vicenza tegen hem over zijn politieke ambities

Wat vindt Tijs van den Brink van zichzelf?

‘Ik zag de foto’s terug van een fotosessie van het CDA en moest erg wennen aan mezelf met stropdas.’



Wat vinden wij van Tijs van den Brink?

Een strop in de politiek went gauw genoeg.

Wat vinden anderen van Tijs van den Brink?

Jan Roos - presentator Roddelpraat

‘Mijn politieke sprong? Die was een stuk ingewikkelder dan die van Tijs van den Brink. In 2016 werd ik lijsttrekker van VoorNederland (VNL), een tot dan toe onzichtbare partij met een rechts verhaal. Dan ben je kansloos in Nederland. Ik heb het tien maanden gedaan en na mijn vertrek werd de partij ontbonden. Voor Tijs is het politieke avontuur wat makkelijker. Hij is onderdeel van de mainstream media en hij komt op een verkiesbare plek bij het CDA. Hij komt in een gespreid bedje terecht.

Bij het CDA kan hij precies doen wat hij deed in de linkse, laffe mainstream media: problemen ontkennen die er wel zijn, en problemen verzinnen die er niet zijn. Dat kan hij goed. Of hij veel twijfelende kiezers voor de partij zal binnenhalen? Dat denk ik niet. Van den Brink is gelijk aan de vulling van een luchtbed. Hij is niks, een nietszeggend nat washandje. Hij trekt geen enkele kiezer over de streep, maar vormt ook geen gevaar, want hij gaat ook niet raar doen. Een slappe vaatdoek is het. Hij kan recht lullen wat krom is en krom lullen wat recht is, dus ze kunnen hem er prima bij hebben, want dat is precies je taak in de Nederlandse politiek. Lekker wegkijken van het grote probleem, en in plaats daarvan iets anders verzinnen, dat kan Tijs van den Brink als de beste.’

Andries Knevel - oud-collega

‘Tijs en ik hebben acht jaar samen Knevel & Van den Brink gemaakt. Ik vind zijn move opvallend, maar niet onverwacht. Ik wist dat hij al jaren nadacht over de vraag of hij niet de politiek in zou moeten. Hij is nu 55, dit is het moment om het te doen. Hij is een politiek dier, kent de politiek vanbinnen en -buiten. Hij kan scherp analyseren en doorvragen. Vanuit de Tweede Kamer zal hij de minister stevig doorvragen, dat is zijn kracht. Hij wordt een goed Kamerlid.

Hij is kritisch, maar altijd positief en hij speelt nooit op de man. Zijn zwakte? Hij heeft misschien niet altijd in de gaten wanneer hij moet stoppen met vragen. Hij heeft de neiging om heel scherp te blijven doorvragen, ook als de ander aangeeft niet meer te willen of te kunnen. In onze talkshow bewaakte ik dat altijd een beetje. Het zou een zwakte kunnen zijn dat hij een beetje te veel doordraaft. Maar hij is inmiddels weer acht jaar ouder, dus het kan ook zijn dat die wijsheid met de jaren is gekomen. Ik wens hem sterkte, veel geduld en veel plezier.’

Gijsbert van den Brink - broer & theoloog

‘We hebben als broers een goede band, maar geen intensief contact. We zien elkaar op verjaardagen en horen geregeld van elkaar via de familie-app. Over zijn politieke ambities spreekt hij al langere tijd. Als familie hadden we zoiets van: we moeten maar zien of het er ooit van komt. We vinden het mooi om te zien dat hij de daad bij het woord voegt. Hij maakt nu een sprong waarvan de uitkomst onzeker is, dat vind ik dapper. Zijn valkuil? Hij kan niet zo goed tegen spelletjes, en die worden in de politiek veel gespeeld.

Ik doel daarbij niet op plezierspelletjes, we voetbalden vroeger eindeloos en maakten dan ruzie over welk doelpunt wel of niet telde. Nee, ik doel op de politieke spelletjes die vaak achter de schermen plaatsvinden. Tijs heeft een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel, daardoor is hij zelfs afgewezen op de politieacademie waar hij vroeger naartoe wilde. In de politiek zou hem dat parten kunnen spelen, als de situatie erom vraagt om iemand naar de mond te praten of afstand te doen van standpunten waar het eigenlijk niet kan. Of ik CDA stem? Haha, de vorige keer heb ik het wel gedaan, maar ik stem altijd graag op de underdog. Ik moet er nog over nadenken, misschien wordt het ChristenUnie. Of dat problemen zal geven in de familie-app? Nee hoor, we hebben nog vier zussen en Tijs geeft ons de volledige vrijheid.’