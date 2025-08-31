Nieuwe Revu's Zinnelijke Zomer: vertragen en voelen met tantra

Herken je dat? Het is al laat, jullie liggen in bed en eigenlijk is het al weer veel te lang geleden dat jullie intiem waren. Je besluit toch maar het initiatief te nemen, werkt je routine af en niet zo heel veel later liggen jullie in elkaars armen. Moe, maar voldaan. Toch?

Een seksuele routine is misschien effectief om tot een orgasme en de daaropvolgende slaap te komen, maar geeft het echt voldoening? Sleur is saai, vinden veel mensen in een lange relatie. Het kan er zelfs voor zorgen dat je uiteindelijk steeds minder zin krijgt. Tantra is een hele goede manier om daar iets aan te doen. Maar let op, je hebt er wel moed voor nodig. Wie het tantrapad bewandelt, heeft alleen de zekerheid dat er iets aan die sleur gaat veranderen. Wat daarvoor in de plaats komt, is totaal onbekend. Durf je het toch aan? Lees dan even verder.

Zijn wie je bent

Tantra bestaat al meer dan vijftienhonderd jaar en komt oorspronkelijk uit India. Het komt zowel in het boeddhisme als hindoeïsme veel voor. En ook in het Westen zijn er steeds meer mensen die ‘aan tantra doen’. Als je denkt dat ze dan vooral wierook afsteken en talloze orgasmes uitstellen, heb je het mis. Tantra gaat niet over seks. Althans, het gaat wel over seks, maar het gaat om veel meer dan dat. Het is een manier van leven. Er wordt wel veel geoefend met seksuele energie, want dat is levensenergie en die is nogal belangrijk. Maar het gaat vooral over bewustzijn. Dat je als mens alles kunt en mag voelen wat er op dat moment is. Of dat nou boosheid, verdriet of geilheid is. Je oefent om jezelf (en die ander) te accepteren precies zoals je bent.

En dat is nog niet zo makkelijk, want de meeste van ons hebben geleerd ons beter voor te doen dan we zijn. Altijd ons beste beentje voor te zetten en te onderdrukken wat minder mooi of minder krachtig is. We mogen van onszelf eigenlijk niet boos, bang, verdrietig of onzeker zijn. Net als dat we stiekem vinden dat we ook niet superblij, opgewonden of geil mogen zijn.

Jammer eigenlijk, want daardoor kun je je behoorlijk opgesloten voelen in de persoon die je voor jezelf bedacht hebt. Mensen die aan tantra doen (tantrika’s) willen zich vrij voelen om te zijn wie ze écht zijn. Maar, als je dat gaat onderzoeken, kan er van alles naar boven komen.

Echt contact maken

Theo de Klein heeft dat in zijn 25 jaar bij het Centrum voor Tantra al vaak zien gebeuren: ‘Ik zie regelmatig tranen als ik een eerste oefening met een stel doe. Ze gaan dan, gewoon met kleren aan, tegenover elkaar zitten en kijken elkaar een paar minuten aan terwijl ze ontspannen doorademen. Heel simpel, maar o zo confronterend. Veel stellen hebben elkaar al jaren of misschien wel nooit in de ogen gekeken. Door zoiets simpels kan er al een hele intieme verbinding ontstaan. En dan heb je nog niks ‘gedaan’.’

In plaats van zo snel mogelijk geslachtsdelen aanraken of naar een orgasme toewerken, investeer je in de verbinding met jezelf en met elkaar

Niks ‘doen’ is sowieso een beetje de basis van tantra. Het gaat er vooral om te zijn met wat er is, zonder daar iets aan te moeten of willen veranderen. Een mooie oefening die je in dat kader kunt doen, is de zogenaamde ‘inquiry’. Ook die kun je tijdens individuele sessies bij het Centrum van Tantra doen, maar is ook een vast onderdeel van de introductieworkshop. Tijdens een inquiry spreekt de één terwijl de ander niks anders doet dan luisteren. Zonder terug te praten, te oordelen, te knikken of te hummen. Gewoon er zijn. ‘Deze oefening kan mensen veel inzicht geven in wat ze eigenlijk voelen, zeker als ze het later thuis blijven herhalen en zich bijvoorbeeld elke dag om beurten 3 minuten uiten op die manier. Vaak valt dan pas op dat ze al lang niet meer echt naar elkaar geluisterd hebben. Of ruimte hebben gehad om hun ware gevoelens te delen of überhaupt te mogen uitpraten.’

Dit soort oefeningen zijn misschien niet supersexy, maar dit is wel de plek waar je volgens de tantrika’s begint als je iets aan je (seksuele) routines wilt veranderen. In plaats van zo snel mogelijk geslachtsdelen aanraken of naar een orgasme toewerken, investeer je in de verbinding met jezelf en met elkaar. Daar hoef je je kleren helemaal niet voor uit te trekken. Al gebeurt dat soms wel.

Kleren uit

Rosalinde (48) en haar man Peter (50) maakten dat mee. Ze waren al bijna twintig jaar samen toen ze drie jaar geleden aan tantra begonnen: ‘Wij deden in bed telkens dezelfde dingen en ik merkte dat ik eigenlijk niet zoveel zin meer had,’ zegt Rosalinde daarover. ‘Ons seksleven leverde steeds vaker wrijving op. Peter voelde zich afgewezen als ik niet wilde en ik voelde me onder druk gezet om het zo nu en dan toch maar te doen. We zaten een beetje vast en zijn op aanraden van een vriendin bij tantra terechtgekomen.’

Via internet zochten Rosalinde en haar man een tantraworkshop uit die niet ver van hun huis was en er wel goed uitzag. Een beetje gespannen reden ze op een zaterdagochtend naar een soort bedrijventerrein ergens in het oosten van het land. Daar, in een oud kantoorpand, werden ze opgewacht door een stralend stel dat de workshop zou begeleiden. ‘Het was best leuk eigenlijk in het begin. We moesten een beetje mediteren, wat dansen en elkaar en de anderen aanstaren. Ik voelde me wel wat ongemakkelijk, maar ik vond het ook wel interessant om een keer iets totaal anders te doen.’

Na de pauze werd het een stuk heftiger. ‘Mensen trokken hun kleren uit en liepen eigenlijk allemaal in een soort saunadoek rond. Ik voelde niet echt behoefte mijn kleren uit te trekken, maar je wilt in zo’n groep ook niet de enige zijn die uit de toon valt. Later bleek dat Peter precies hetzelfde gevoel had gehad en daarom liep zelfs hij uiteindelijk in een doek rond in plaats van in zijn kleren.’

Veel erger werd het voor het stel toen ze op uitnodiging van de begeleiders niet alleen met elkaar, maar ook met andere mensen masseeroefeningen gingen doen. ‘Ik kreeg daar heel veel stress van en vond het ook best moeilijk om Peter zo met die andere vrouwen te zien. Hij vertelde later dat hij bijna kwaad werd toen hij een of andere vreemde man mijn blote rug zag strelen. We zijn allebei onze grens behoorlijk overgegaan die middag. Op de terugweg in de auto spraken we af om zoiets nooit meer te gaan doen.’

Tantra of ‘tantra’?

Tja, zegt ook Theo de Klein van het Centrum voor Tantra, dit is precies het probleem als mensen online op zoek gaan naar aanbieders van tantra. Iedereen mag zichzelf tantratrainer of -coach noemen en kan workshops van een dag of zelfs trainingen van een jaar aanbieden. Daardoor ontstaan er soms onveilige situaties waarin mensen in plaats van helemaal te blijven met wat er is en heel duidelijk een ‘ja’ of ‘nee’ te voelen, zich onder druk gezet voelen om mee te gaan in een groep. Kleren gaan ineens uit of partners worden uitgenodigd met anderen aan de slag te gaan. Er kan dan een enorme stress ontstaan en dat is helemaal niet de bedoeling van tantra. ‘Je mag best een beetje spanning voelen, maar als je hele zenuwstelsel op scherp staat, gaat er iets niet goed.’

Kijk dus goed uit als je tantra wilt gaan doen, is ook de boodschap van Katjalisa Reiter van de Slow Sex Movement. Er zijn zoveel aanbieders van ‘tantra’ die helemaal niet bezig zijn met bewustzijn, maar vooral geld willen verdienen aan mensen die ontevreden zijn over hun seksleven. Voor haar was het zelfs een reden om de term tantra uit haar bedrijfsnaam te laten. ‘Mensen hebben er soms toch bepaalde associaties bij en ik wil het juist anders doen. Tantra kan echt een mooie manier zijn om jezelf en elkaar beter te leren kennen en van daaruit je seksleven een enorme boost te geven. Maar dat gaat natuurlijk niet met een quick fix. Door te vertragen ontstaat er ruimte om echt te voelen wat er allemaal in je leeft. Van daaruit kun je authentiek contact maken met zorg voor je eigen kwetsbaarheid én die van de ander.’

Slow down

‘Learning to slow the fuck down’, staat er dan ook bij de workshops die je via Slow Sex Movement kunt volgen. En dat is precies wat je kunt verwachten als je meedoet aan een introductieworkshop: vertragen en voelen. In het eerste deel van de avond doe je wat ‘veiligere’ oefeningen zoals elkaar aankijken wat je bijvoorbeeld bij het Centrum van Tantra ook doet. In het tweede deel wordt het wat spannender als de helft van de groep geblinddoekt op de grond gaat liggen en de andere helft iemand mag uitzoeken om met een massage te verwennen. Diegene die aangeraakt wordt, heeft geen idee wie hem of haar aanraakt: superspannend.

Overigens kun je als partners ook afspreken dit soort aanraakoefeningen alleen met elkaar te doen, wat helemaal oké is en nog steeds prikkelend kan zijn. Zeker in de oefening die erna komt. Daarin ga je namelijk op zoek naar de ‘ja meer’ van de ander. Hij of zij ligt (ook weer geblinddoekt) op een matje en als masseur mag je doen wat je wil om de sweetspot van die ander op te zoeken. Je mag (een deel van) je kleding uitdoen, maar zeker de helft van de deelnemers doet dat niet. Het is alsnog heel spannend en zeker een oefening die je thuis in je eigen slaapkamer nog vaker kunt herhalen.

‘Ja meer’ of ‘nee dank je’

Het zoeken naar de sweetspot is een mooie manier om te voelen dat een ‘ja meer’ of ‘nee dank je’ niks zegt over jouw skills als bedpartner of over wat je partner voelt voor jou. Het zegt iets over wat hij of zij op dat moment lekker vindt. Niks meer en niks minder. Veel stellen houden vast aan hun vertrouwde routine. Omdat ze weten dat dit nu eenmaal ‘werkt’, maar ook omdat ze niet durven uit te spreken waar ze écht naar verlangen. Ze willen voorkomen dat hun partner het gevoel krijgt ‘het ook nooit goed te kunnen doen’ en houden het liever veilig. En saai.

Als je eerlijk ‘nee’ kunt zeggen, wordt je ‘ja’ ook krachtiger en dat is sexy

Als je dat gaat doorbreken, bijvoorbeeld met de oefening van Slow Sex Movement, is dat echt even wennen. Weer bij jezelf te voelen wat je nou eigenlijk écht fijn vindt, is voor veel mensen lastig. Heb je zin in een streling op je onderarm? Wil je liever een hand die door je haar glijdt? Of ga je toch voor een klein kusje in je nek? In een veilige omgeving kun je daar onder deskundige begeleiding mee oefenen en dat is voor veel stellen echt een openbaring.

Wheel of consent

Bij de introductiemiddag van het Centrum voor Tantra wordt ook geoefend met aanraken, net als bij veel andere tantra-aanbieders. Vaak wordt er gewerkt met de zogenaamde Wheel of Consent. Een methode die is ontwikkeld door seksuoloog Betty Martin en die inhoudt dat de één heel goed voelt bij zichzelf waar hij of zij op dit moment behoefte aan heeft en dat ook uitspreekt. De ander voelt of hij of zij dat ook echt te geven heeft en zo niet wat hij of zij dan wel zou kunnen bieden. Overigens is iets kunnen geven iets anders dan in staat zijn iets te kunnen verduren.

Een aanraking, of dat nu een aai over je bol of seks met penetratie is, zou je nooit moeten verduren, vinden tantrika’s. Het komt voort vanuit een oprecht verlangen of een bepaalde nieuwsgierigheid, niet uit een behoefte om die ander te plezieren of je best te moeten doen. Oefenen met voelen wat jij op dit moment te geven hebt, is bijna net zo spannend als uitspreken wat je nu echt wilt. Maar je kunt het leren en hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt. Daarbij: als je eerlijk ‘nee’ kunt zeggen, wordt je ‘ja’ ook krachtiger en dat is sexy.

Herkansing

Rosalinde en haar man konden na een tijdje eigenlijk wel lachen om hun eerste ‘tantra’-ervaring. Via dezelfde vriendin begrepen ze ook wel dat niet alle soorten ‘tantra’ hetzelfde zijn. Ze besloten het nog een kans te geven en zo’n half jaar na hun valse start stonden ze op een ander bedrijventerreintje.

‘Dit was echt totaal andere koek. Wij hadden eerst een uitgebreide intake en daarin werd ons gevraagd of we wel of niet van partner wilden wisselen tijdens de oefeningen. We gaven aan alleen samen te willen blijven en dat was helemaal oké. De oefeningen waren alsnog een beetje spannend en ongemakkelijk, maar omdat we er samen doorheen gingen was het ook wel weer fijn en verbindend. Tijdens de laatste oefening kozen wij er zelfs voor om toch te mengen met de andere stellen. Dat leek ons wel leerzaam en dat was het ook. Iedereen hield dit keer trouwens gewoon zijn kleren aan, dat scheelde ook in de stress.’

Rosalinde en Peter zijn verder gegaan op het tantrapad en doen nog steeds een aantal van de oefeningen uit de workshop. Ze hebben ook een boek gekocht met extra oefeningen. ‘We dansen bijvoorbeeld weleens met onze ruggen tegen elkaar aan of we synchroniseren onze ademhaling. Verder doen we elke week wel een inquiry waardoor we veel beter met elkaar kunnen praten. Niet alleen in de slaapkamer, maar überhaupt in onze relatie. Ik voel me beter gezien en begrepen en ik denk dat ik mede daardoor Peter ook weer aantrekkelijker vind. Onze oude seksroutines doen we niet echt meer, al kan het soms als het al heel laat is en we allebei moe zijn per ongeluk nog weleens gebeuren. Maar gelukkig kunnen we na afloop eerlijk zeggen dat het niet echt bevredigend was en daar kunnen we dan meestal zelfs wel weer om lachen.’

‘Onze oude seksroutines doen we niet echt meer, al kan het soms als het al heel laat is en we allebei moe zijn per ongeluk nog weleens gebeuren’

Do’s and don’ts

– Je moet niks

Het belangrijkste uit de tantra is dat je niet over jezelf of de ander oordeelt. Iedereen heeft zijn eigen tempo en zijn eigen proces en het enige wat jij hoeft te ‘doen’ is bij jezelf te blijven. Dat betekent ook dat je je eigen grenzen heel goed respecteert. Wordt er tijdens een workshop een bepaalde oefening aangeboden? Zie het als een uitnodiging en voel goed bij jezelf of je dat op dit moment wel of niet wilt doen. Het is heel gezond om een beetje spanning of zelfs wat weerstand te ervaren, maar als je hele zenuwstelsel op tilt slaat van de stress, ga je te ver.

– Betrek het niet op jezelf

Het kan als partner, zeker in het begin, best lastig zijn om te horen dat die ander bepaalde dingen nu niet (meer) lekker vindt. Zeker als het dingen zijn die jij al jaren op die manier gedaan hebt, kun je je afgewezen of gekwetst voelen. Toch heeft het niks met jou of jouw skills te maken wat die ander voelt. Het zegt alleen iets over wat hij of zij op dat moment fijn vindt. Probeer het dus vooral niet op jezelf te betrekken en sta er open en nieuwsgierig in. Zie het als een ontdekkingsreis die jij en je partner samen maken, misschien ontdek je wel hele mooie dingen.

– Maak afspraken

Ga je met je partner voor het eerst naar een tantraworkshop? Bespreek van tevoren goed wat jullie verwachtingen zijn. Willen jullie alle oefeningen alleen met elkaar doen? Of ben je juist benieuwd hoe het is om bij sommige oefeningen van partner te wisselen? Waarschijnlijk weet je van tevoren niet precies welke oefeningen je kunt verwachten en hoe je je erbij gaat voelen als het zover is, maar het is wel verstandig om een soort algemene guideline af te spreken.

Bijvoorbeeld: ‘Wij vinden het leuk om oefeningen met anderen te doen, maar op het moment dat we echt gaan aanraken of er kleding uit gaat, zoeken wij elkaar op.’ Houd tijdens de workshop goed contact met elkaar en check tussentijds bij die ander of hij of zij nog oké is. Pas je afspraken eventueel aan als dat nodig blijkt. Je kunt beter met een goede ervaring naar huis gaan. Dan kun je een volgende keer eventueel een stapje verder gaan in plaats van nu meer stress op het thema seksualiteit te brengen door je grenzen of die van je partner over te gaan.

– Tantra kan ook alleen

Heb je geen partner, maar heb je wel interesse in tantra? Helemaal goed! Tantra is bij uitstek iets wat je ook alleen kunt doen. Sterker nog, het gaat vooral om je eigen ontwikkeling en daar kun je prima mee aan de slag gaan als je geen partner hebt. De meeste workshops en trainingen zijn ook geschikt voor singles, maar sommigen zijn alleen voor paren. Kijk daar even goed naar als je iets uitzoekt. Het is helemaal niet erg om alleen naar een workshop te gaan, er zijn veel meer singles dus er is zeker iemand met wie je kunt oefenen. Als je het echt te spannend vindt om alleen te gaan, neem dan een vriend, vriendin of gelegenheidspartner mee. Zorg er wel voor dat jullie elkaar genoeg vrijheid geven om zelf op onderzoek uit te gaan.

– Let op wat je uitzoekt

Iedereen mag zichzelf tantracoach of -masseur noemen en dat merk je ook als je op internet gaat zoeken naar tantra. Het aanbod is enorm. Bedenk daarom goed wat je zoekt. Wil je het pad van zelfontwikkeling en meer bewustzijn op? Ga dan voor gerenommeerde aanbieders zoals het Centrum voor Tantra of Slow Seks Movement. Een andere aanbieder kan ook, maar lees goed op de website wat de insteek van de organisatie is. Vind je een ‘tantrika’ die aanbiedt je langdurig te masseren tot jouw happy end? Verwacht dan een gewone sekswerker, maar dan met wierook en een dubbel tarief. Kan best fijn zijn, maar het heeft met tantra niks te maken.

