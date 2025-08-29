Luuk Koelman: 'We eisen alles, behalve verantwoordelijkheid'

'We eisen dat niemand meer doodgaat. Niet in Abcoude. Niet in Walibi. Niet in Myanmar, Soedan, Jemen, Congo, Haïti en Afghanistan, maar uiteindelijk eisen we vooral dit: dat iemand het voor ons oplost'

Het begint doorgaans met een hashtag. En dan komen de eisen.

We eisen dat meisjes van zeventien veilig thuiskomen.

We eisen de nacht op.

We eisen dat de donkerte verlicht wordt, maar dan wel zó dat sterren zichtbaar blijven, want lichtvervuiling is ook geweld.



We eisen camera’s langs alle fietspaden, plus het recht om niet gefilmd te worden, want privacy matters.



We eisen meer blauw op straat, behalve als we append door rood fietsen.



We eisen dat alle mannen zichzelf heropvoeden, maar niet te woke, want dat is onaantrekkelijk. Ze moeten natuurlijk wel lekker ondeugend blijven.

We eisen dat Dick Schoof zich daadkrachtig opstelt. Behalve als hij een besluit neemt, dan eisen we inspraak.



We eisen meer vrouwen in de politiek, tenzij het Marjolein Faber is, want die is lelijk.



We eisen dat de natuur beschermd wordt, maar ook dat de wolf wordt afgeschoten.



We eisen de krimp van Schiphol, maar KLM moet blijven.

We eisen dat boeren kunnen blijven boeren, maar ook een halvering van de veestapel.



We eisen minder auto’s in de binnenstad, maar wel gratis parkeren als we er tóch moeten zijn.



We eisen dat onze kinderen veilig naar school kunnen, maar géén verkeersdrempels, want die zijn slecht voor de SUV.

We eisen een einde aan de woningcrisis, maar geen sociale woningbouw in onze wijk.



We eisen meer windmolens, maar niet in het zicht.



We eisen een verbod op AI omdat het onze banen inpikt, behalve als we een sollicitatiebrief moeten schrijven.



We eisen dat ChatGPT niet langer alles bij elkaar verzint, maar wel onze scriptie schrijft.

We eisen een verbod op deepfakes, behalve die ene van Trump in bikini, want die is hilarisch.



We eisen bescherming tegen nepnieuws, maar ook dat onze mening niet wordt gecensureerd.



We eisen een staakt-het-vuren in Gaza, maar ook meer wapens voor Oekraïne.

En bovenal eisen we dat niemand meer doodgaat. Niet in Abcoude. Niet in Walibi. Niet in Myanmar, Soedan, Jemen, Congo, Haïti en Afghanistan. Dus ook niet die aardige oude dame op de hoek. Niet de kat van de overbuurvrouw. Niet Lisa, die we allemaal claimen te kennen.

We eisen details over de moord (hoeveel steek- en snijwonden had ze nu precies?), maar ook privacy voor de nabestaanden.



We eisen dat het leven niet langer levensgevaarlijk is, want je suis iedereen.

Maar uiteindelijk eisen we vooral dit: dat iemand het voor ons oplost. De overheid. De VN. Elon Musk. Taylor Swift. AI. Geert. Desnoods Kim Kardashian. Als er maar iemand aan de knoppen zit.



Want we eisen alles.



Behalve verantwoordelijkheid.